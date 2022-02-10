国際アニメーション映画祭「東京アニメアワードフェスティバル 2022（TAAF2022）」（3月11日〜14日 池袋開催）の企画『アニメ オブ ザ イヤー部門』の全部門受賞作品が10日、発表された。ファンによる投票総数27万8332票の中から選ばれた、2021年もっとも愛された作品＜アニメファン賞＞は、『アイドリッシュセブン Third BEAT!（3期 第1クール）』に決定した。TAAF2021では『アイドリッシュセブン Second BEAT!』が、アニメファン賞に輝いており、アニメ『アイドリッシュセブン』シリーズが2連覇を達成した。

【画像】みんな見た？シン・エヴァ、呪術…受賞作品のアニメ場面カット

これは、2021年度（2020年10月1日〜2021年9月30日）の全上映・放映作品446作品の中から、最も優れた作品・個人に、「作品賞」「個人賞」「アニメファン賞」を授与するもの。

アニメ業界の第一線で活躍しているプロデューサー、クリエイター、その他メディアやアニメグッズを扱う店舗など、幅広いアニメ業界のプロフェッショナルによる投票で選ばれた「作品賞」「個人賞」、ファンからの投票で選ばれた「アニメファン賞」となっている。

■作品賞

劇場映画部門：『シン・エヴァンゲリオン劇場版』

TVシリーズ部門：『呪術廻戦』

■個人賞

原作・脚本部門：庵野秀明

監督・演出部門：庵野秀明

アニメーター部門：松島晃

美術・色彩・映像部門：寺尾優一

音響・パフォーマンス部門：梶浦由記／椎名豪

■アニメファン賞『アイドリッシュセブン Third BEAT!（3期 第1クール）』