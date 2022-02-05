²ÏËÌËãÍ§»Ò¡¡ÇòÌµ¹¤»Ñ¤ÇÇ¯Ëö¤Îµó¼°Êó¹ð¤Ë¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡Ä¡×¤ÎÀ¼¡¡¶ÍÃ«ÈþÎè¤â¡Ö¤Û¤ó¤È¤ËåºÎï¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²ÏËÌËãÍ§»Ò¡Ê30¡Ë¤¬5Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÇòÌµ¹¤»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡²ÏËÌ¤ÏºòÇ¯1·î¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¡£¡ÖHappiest¡¡day¡¡of¡¡my¡¡life¡Ä¡Ê»ä¤Î¿ÍÀ¸¤ÇºÇ¹â¤Ë¹¬¤»¤ÊÆü¡ËºòÇ¯Ëö¤Ë·ëº§¼°¤òµó¤²¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¢¨´¶À÷ËÉ»ßÂÐºö¤òÅ°Äì¤·¼¹¤ê¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£ÇòÌµ¹¤»Ñ¤Ç¤¿¤¿¤º¤à¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡Í§¿Í¤Ç½÷Í¥¤Î¶ÍÃ«ÈþÎè¡Ê32¡Ë¤â¡Ö¤Û¤ó¤È¤ËåºÎï¡¡µã¤±¤ë¡×¤È½ñ¤¹þ¤à¤Û¤É¤ÎÈþ¤·¤µ¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡Ä¡×¡ÖåºÎï¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë¤«¤ï¤¤¤¯¤ÆåºÎï¡×¡Ö¤ï¤¡¡ÁåºÎï¤¹¤®¤ë¡¡²Ä°¦¤¤¡ª¡×¡ÖÇòÌµ¹¤¤âÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£