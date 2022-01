トイレの便器から大きなトカゲが現れるという驚きの映像がタイより届いた。トカゲは曲がっているはずのパイプを器用に通り抜け、便器の中から顔を覗かせたのだ。その映像には「だからトイレの蓋は閉めておくべき」などといった声があがっているという。『Metro』などが伝えた。

英ケント州出身のジェイソン・キングマンさん(Jason Kingman、37)は休暇を使い、タイのパトゥムターニー県に住むパートナーのチャンティマ・チャリスーさん(Chantima Chairisuk、45)のもとを訪れていた。

今月21日のこと、チャンティマさんがトイレに入ると便器の奥で黒い影が動いたことに気がついた。「便器の中で何かが動いているの」と訴えるチャンティマさんのためにジェイソンさんが確認しに行くと、なんと便器の奥から大きなトカゲが現れたのだ。

当時の様子をカメラが捉えており、便器の底から恐る恐る顔を覗かせるトカゲの姿が映っていた。トカゲは細長い舌をちらつかせており、最初はヘビと勘違いしてしまう姿をしていたが、徐々に姿を見せると小さな前足が現れた。

便器の中で前足をつき、首を伸ばして周囲をゆっくりと確認するトカゲは、予想していたのと違った場所に辿り着いてしまったのか呆然としているように見える。約3分もの間トカゲは便器の中でじっとしていたが、最後は便器の奥へ戻っていったという。

今回トイレに現れたのは“ミズオオトカゲ(Asian Water Monitor)”で、基本的には大人しいが危険を感じると攻撃的になるそうだ。タイ大都市の運河や池に生息し、魚やヘビ、カエルなどをエサにしている。

ジェイソンさんは「トカゲだと分かった時は本当に驚きました。庭にはたくさんのトカゲがいるのですが、トイレで見たのは初めてですよ」と当時を振り返った。またチャンティマさんはトイレにトカゲが現れた理由について「当時庭で殺虫剤を撒いている人がいたので、それから逃れるためにトイレに隠れたのかもしれません」と推測している。

今回の映像を見た人々からは「これは恐ろしい」「こういうことがあるからいつもトイレの蓋は閉めておくんだ」「トカゲってトイレの管を通ることができるんだね」など恐怖や驚きの声が相次いだ。

なおタイでは昨年、体長2.4メートルの巨大トカゲがコンビニに現れて店内にいた人々を震え上がらせていた。

画像は『Metro 2022年1月26日付「Brit tourist stunned after huge lizard climbs out of toilet in Thailand」(Picture: ViralPress)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 iruy)