Ç¾¹¼ºÉ¤ÇÆþ±¡¤¹¤ëÉ×¤È¸¥¿ÈÅª¤ÊºÊ¡Ä2¿Í¤¬·Þ¤¨¤¿¡ÖºÇ°¡×¤Î·ëËö
Ç§ÃÎ¾É¤äÉÂµ¤¡¢¥±¥¬¤Ê¤É¡¢²ÃÎð¤È¤È¤â¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡ÖÏ·¸å¥ê¥¹¥¯¡×¡Ä¡Ä¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤«¤é¥ê¥¹¥¯¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ËÜ¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó²ÈÂ²¤Ë¤â¡Ö²á¹ó¤Ê¸½¼Â¡×¤¬ÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Î¤¾¤ßÁí¹ç»öÌ³½ê¤ÎÂåÉ½»ÊË¡½ñ»Î¡¢²¬¿®ÂÀÏº»á¤Ï¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢Ç¾¹¼ºÉ¤ÎÉ×¤È·ç¤«¤µ¤º¤ª¸«Éñ¤¤¤Ë¤¯¤ë¸¥¿ÈÅª¤ÊºÊ¤¬¡¢¥ê¥¹¥¯¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤»¤¤¤Ç·Þ¤¨¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡ÖºÇ°¤Î¡×·ëËö¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡ÛÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ï±¸¼Î¤Æ»³¡©¡ÖÇ§ÃÎ¾É¹âÎð¼Ô¡×¤¬¹¥¤Þ¤ì¤ë»Ä¹ó¤Ê¸½¼Â
¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢¡ÖÍê¤ß¤Î¹Ë¡×¤Ç¤¢¤ëºÊ¤¬¾Ã¤¨¤¿¡Ä
¡Ö¤É¤¦¤â¤ª¤«¤·¤¤¡ª¡×½Õ»³ÉÂ±¡¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Ç²ñ·×¤òÃ´Åö¤¹¤ë»³ºê¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¢°Ê²¼¤¹¤Ù¤ÆÌ¾Á°¤Ï²¾Ì¾¡Ë¤Ï¡¢¼ó¤ò¤«¤·¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÉÂ±¡¤ÎÆþ±¡Èñ¤Ï¡¢Á°·îÊ¬¤òËè·î10Æü¤«¤é15Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤ËÁë¸ý»ý»²¤«¿¶¹þ¤ß¤Ç»ÙÊ§¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1Ç¯Á°¤«¤éÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤ëµÈÂ¼¤µ¤ó¡Ê71ºÐ¡¢ÃËÀ¡Ë¤Î±ü¤µ¤ó¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤Î¤ª¸«Éñ¤¤¤«¤¿¤¬¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇËè·î·ç¤«¤µ¤ºÁë¸ý¤ËÍè¤Æ»ÙÊ§¤¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
±ü¤µ¤ó¤Ï»ÙÊ§¤¤¤ÎºÝ¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¼ç¿Í¤¬¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¿¼¡¹¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç»ÙÊ§¤¤¤¬ÃÙ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿±ü¤µ¤ó¤À¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò»³ºê¤µ¤ó¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢º£·î¤Ï´ü¸Â¤ò²á¤®¿ôÆü·Ð¤Ã¤Æ¤â±ü¤µ¤ó¤¬»ÙÊ§¤¤¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤¿»³ºê¤µ¤ó¤ÏÆþ±¡»þ¤ÎµÈÂ¼¤µ¤ó¤Ë´Ø¤¹¤ë»ñÎÁ¤ò¹¤²¤Þ¤·¤¿¡£¼«Âð¤ÎÅÅÏÃÈÖ¹æ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¤¹¤°¤ËÏ¢Íí¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¸Æ½Ð²»¤ÏÌÄ¤êÂ³¤±¤ë¤â¡¢°ì¸þ¤Ë½Ð¤ëµ¤ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÍâÆü¤âÏ¢Íí¤ò¼è¤í¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤ÏÆ±¤¸¡£¸áÁ°¤È¸á¸å¤ËÊ¬¤±¤ÆÏ¢Íí¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ã¯¤â¼õÏÃ´ï¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»³ºê¤µ¤ó¤Ï·ù¤ÊÍ½´¶¤¬¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö±ü¤µ¤ó¤¬Æþ±¡¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤¤¤ä¡¢»ÙÊ§¤¤¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤Ê¤ÉÎÉ¤«¤é¤Ì¤³¤È¤ò¿§¡¹¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÅÏÃ¤ÏÄü¤á¤Æ¡¢º£ÅÙ¤Ï¼ê»æ¤ò½Ð¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ê»æ¤Ë¤Ï¡¢à¤â¤·¤ª»ÙÊ§¤¤¤¬Æñ¤·¤¤¤´»ö¾ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤〞¤ÈÇ°¤Î¤¿¤á°ì¸ÀÅº¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¼ê»æ¤òÈ¯Á÷¤·¤¿¸å¡¢±ü¤µ¤ó¤¬ÉÂ±¡¤Ë¸½¤ì¤¿¤ê¡¢Ï¢Íí¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤ÏÃ¸¤¤´üÂÔ¤Ç¤·¤¿¡£±ü¤µ¤ó¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤ÏÂ³¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢É×¤Ç¤¢¤ëµÈÂ¼¤µ¤ó¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤êÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤½¤ì¤¬ÌµÍý¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£ËÜ¿Í¤È¤ÏÏÃ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
µÈÂ¼¤µ¤ó¤ÏÇ¾¹¼ºÉ¤È»ýÉÂ¤¬¸¶°ø¤Ç¹çÊ»¾É¤òÈ¯¾É¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿²¤¿¤¤ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¾å¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ëÂÎÀª¤Ç¡¢¤³¤ì°Ê¾åÂÎ¤¬¹ÅÄ¾¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¥ê¥Ï¥Ó¥êÃ´Åö¼Ô¤¬Äê´üÅª¤Ë¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±ü¤µ¤ó¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ï¤½¤Î¸å¤âÂ³¤¡¢ÀÁµá³Û¤ÏÁý¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¤¹¡£3¥«·î¤ÇÂÚÇ¼³Û¤Ï20Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¡¢»³ºê¤µ¤ó¤ÏºÆÅÙÆþ±¡»þ¤Î»ñÎÁ¤ËÌÜ¤òÄÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÂ±¡Â¦¤Ï¡¢¡Ö¾Ã¤¨¤¿ºÊ¡×¤Î±ù¤Ë¶¨ÎÏ¤òÍ×ÀÁ
¤¹¤ë¤È¡¢Æþ±¡»þ¤ËÊ¹¤¼è¤ê¤ò¤·¤Æ½ñ¤¤¤¿´ÊÃ±¤Ê¿ÆÂ²¿Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µÈÂ¼¤µ¤óÉ×ÉØ¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢±ü¤µ¤ó¤Î»Ð¤ÎÂ©»Ò¡¢»³¸ý¤µ¤ó¡Ê48ºÐ¡¢ÃËÀ¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤ÈÅÅÏÃÈÖ¹æ¤¬¤½¤³¤Ë¤ÏµÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æþ±¡»þ¤Ë±ü¤µ¤ó¤¬Æ±¤¸»ÔÆâ¤Ë¤¤¤ë¼«Ê¬¤Î±ù¤òÏ¢ÍíÀè¤È¤·¤ÆÉÂ±¡Â¦¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢»³ºê¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Ê¤¼µÈÂ¼¤µ¤óËÜ¿Í¤Î¿ÆÀÌ´Ø·¸¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±ü¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ÏÄü¤á¡¢»³ºê¤µ¤ó¤Ï»ñÎÁ¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»³¸ý¤µ¤ó¤ËÏ¢Íí¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤°¤Ë¤Ï½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Í¼ÊýÀÞ¤êÊÖ¤·¤ÎÏ¢Íí¤¬ÉÂ±¡¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´Ø·¸¼Ô¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¡¢à¤³¤ì¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯²ò·è¤Ç¤¤ë〞à±ü¤µ¤ó¤Î¾õ¶·¤âÊ¬¤«¤ë〞¤È»³ºê¤µ¤ó¤Ï°ÂÅÈ¤·¤Þ¤·¤¿¡£»³¸ý¤µ¤ó¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ÅÅÏÃ±Û¤·¤Î»³¸ý¤µ¤ó¤Ïº¤ÏÇ¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÊì¿Æ¤Î²ð¸î¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢µÈÂ¼¤µ¤ó¤È¤Ï¤â¤¦5Ç¯°Ê¾å¤â²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢µÞ¤ËÏ¢Íí¤¬Æþ¤êº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»³¸ý¤µ¤ó¤·¤«¥Ä¥Æ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»³ºê¤µ¤ó¤Ï¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¸½¾õ¤òÀâÌÀ¤·¡¢¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»³¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÊ¤È¤âÁêÃÌ¤·¡¢µÈÂ¼¤µ¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤ÈºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»³¸ý¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ç¤â¡¢ÅÅÏÃ¤ò¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤ÏÉÂ±¡¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢»³¸ý¤µ¤ó¤Ï»Å»ö¤¬µÙ¤ß¤ÎÆü¤ËºÊ¤ÈµÈÂ¼¤µ¤ó¤Î¼«Âð¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
µ¨Àá¤ÏÅß¡£ËÉ´¨ÂÐºö¤ò¤·¤ÆµÈÂ¼¤µ¤óÉ×ÉØ¤Î¼«Âð¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£µÈÂ¼¤µ¤ó¤Î²È¤Ï»Ô±Ä½»Âð¤Î2³¬¤ÎÉô²°¤Ç¤¹¡£É×ÉØ¶¦Æ¯¤¤Ç¡¢¤ª¥«¥Í¤Ë¤Ïº¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¼ÁÁÇ¤ÊÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µÈÂ¼¤µ¤óËÜ¿Í¤Ï²ÉÌÛ¤Ê¿Í¤Ç¡¢±ü¤µ¤ó¤È¤Ð¤«¤êÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿ÆÀÌ´Ø·¸¤â±ü¤µ¤óÂ¦¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢µÈÂ¼¤µ¤ó¤Î¿ÆÀÌ´Ø·¸¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
³°¤«¤éÉô²°¤ò¸«¤ë¤È¡¢Ãë´Ö¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¥«¡¼¥Æ¥ó¤¬ÊÄ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Í¹ÊØ¼õ¤±¡£Í¹ÊØÊª¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤ÆÆþ¤êÀÚ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¼´Ø¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¥Á¥ã¥¤¥à¤ò²¿ÅÙ¤«²¡¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢È¿±þ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¶á½ê¤Î¿Í¤¬¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤«¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖºÇ¶á¡¢³°½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¡×¤È¶á½ê¤ÎÊý¤â±ü¤µ¤ó¤È¤·¤Ð¤é¤¯²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
à¥³¥É¥¯¥·〞¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬»³¸ý¤µ¤ó¤ÎÇ¾Î¢¤ò¤«¤¹¤á¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢110ÈÖÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤¬Íè¤Æ¼«Âð¤ËÆþ¤ë¤È¤¹¤°¤Ë¡¢²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë±ü¤µ¤ó¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ÊË¡²òË¶¤Î·ë²Ì¡¢±ü¤µ¤ó¤Ï»à¸å¿ô¥«·î·Ð²á¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µÞ»à¤À¤Ã¤¿¤È¸åÆüÀâÌÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µÞ»à¤ÎºÊ¡Ä°ä¤µ¤ì¤¿É×¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡Ö²á¹ó¤¹¤®¤ë¡×¸½¼Â
»³¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢¿ÆÀÌ¤¬Éô²°¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Éô²°¤Ë¤Ï¡¢Î¹¹ÔÀè¤Ç»£¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë2¿Í¤Î¾Ð¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤¬¾þ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¤«¤¨¤Ã¤Æ¸½¼Â¤ò½Å¶ì¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³ºê¤µ¤ó¤ÎÊý¤â¡¢Æ±¤¸¤Ç¤¹¡£¤Þ¤µ¤«¤³¤¦¤¤¤¦»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¡¢»×¤¤¤â¤è¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»³¸ý¤µ¤ó¤«¤éÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¤â¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¿ÆÂ²¤ÎÊý¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡Ä¡Ä¡×ÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
µÈÂ¼¤µ¤ó¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¤¹¤ë±ü¤µ¤ó¤Ï¡¢¤â¤¦¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£²Ì¤¿¤·¤Æ°ìÂÎÃ¯¤¬ÉÂ±¡Âå¤Î»ÙÊ§¤¤¤ò¤·¤¿¤é¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
»ö¾ð¤¬¤É¤¦¤Ç¤¢¤ì¡¢Ã¯¤«¤¬»ÙÊ§¤¤¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ÙÊ§¤¤¤¬ÂÚ¤ì¤ÐÂÚ¤ë¤Û¤É¡¢ÉÂ±¡Âå¤ÎÂÚÇ¼³Û¤ÏÁý¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¤¹¡£
»³¸ý¤µ¤ó¤Ï¿ÆÀÌ¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ï¢ÂÓÊÝ¾Ú¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿²¤¿¤¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿µÈÂ¼¤µ¤óËÜ¿Í¤Ëº£¸å¤Î¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
±ü¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤Ï¡¢µÈÂ¼¤µ¤ó¤Îºâ»º¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÇÄ°®¤·¤¿¤é¤è¤¤¤Î¤«È½Á³¤È¤·¤Þ¤»¤ó¡£
É×ÉØ¶¦Æ¯¤¤Ç·ðÌó¤·¤Æ¤¤¿µÈÂ¼¤µ¤óÉ×ÉØ¡£ÉáÄÌ¤Ë¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢ºâ»º¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤³¤«¤Î¶ä¹Ô¤Ë¡¢É¬¤º¸ýºÂ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£Ç¯¶â¤â¶ö¿ô·î¤Î15Æü¤Ë¿¶¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢²¿¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤Ã¯¤â¼ê¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢Ãè¤ËÉâ¤¤¤¿¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹Ž¡
²¬ ¿®ÂÀÏº
»ÊË¡½ñ»Î¤Î¤¾¤ßÁí¹ç»öÌ³½ê
ÂåÉ½»ÊË¡½ñ»Î