ÉðÅÄ¿¿¼£¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ö¡Ø¶ÚÆùÂÎÁà¡Ù½Ð±é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ËÅö½é¡¢¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³¡×
¡¡Àè¤´¤í2ºýÌÜ¤ÎÃø½ñ¤È¤Ê¤ë¡Ø¾å¤Ë¤Ï¾å¤¬¤¤¤ë¡£Ãæ¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¡Ë¤ò¾å°´¤·¤¿¡¢ÇÐÍ¥¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎÉðÅÄ¿¿¼£¤µ¤ó¡£17ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Ä¾¸å¤«¤éµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¡¢¥É¥é¥Þ¤äCM¤Ê¤É¤Ç²Ú¡¹¤·¤¯³èÌö¤¹¤ë¤â¡¢20ÂåÈ¾¤Ð¤ÇÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÂçÉý¤Ë»Å»ö¤ò¥»¡¼¥Ö¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜ½ñ¤Ë¤Ï¡¢µÙÍÜÅö»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â´Þ¤á¡¢ÉðÅÄ¤µ¤ó¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤ê¸ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿ÄãÌÂ´ü¤Î´¶¾ð¤¬ÃúÇ«¤ËÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤¼¤¤¤Þ¡¢²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤«¡£¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï2021Ç¯½éÆ¬¤Î¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢¡¿··¿¥³¥í¥Ê¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶´¶À÷¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿»þ´Ö
¨¡¨¡¡Ø¾å¤Ë¤Ï¾å¤¬¤¤¤ë¡£Ãæ¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ù¤ÎÁ°½ñ¤¤Ç¡¢¤·¤Þ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿ËÄÂç¤Ê¥á¥â½ñ¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¤ËØí´µ¤·¤Æ²È¤«¤é½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤È¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉðÅÄ¡§2021Ç¯¤ÎÀµ·îÁá¡¹¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¤Ë´¶À÷¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ì¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢Â³¤±¤Æ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£·ë¶É¡¢20Æü´Ö¤Û¤É¼«Âð¤Ç³ÖÎ¥ÎÅÍÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ÇÉô²°¤ÎÀ°Íý¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¥á¥â¤¬¤®¤Ã¤·¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿ÂÞ¤¬°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤µ¤ì¤Æ¡¢µ×¡¹¤Ë²áµî¤Î¼«Ê¬¤¬½ñ¤¤¤¿¥á¥â¤òÆÉ¤ßÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¡¼¥Ä¤ä¥³¡¼¥È¤òÇã¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¾¦ÉÊ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Âç¤¤Ê¥·¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¡ÊÇã¤¤ÊªÂÞ¡Ë¤Ë2ÂÞÊ¬¤¯¤é¤¤¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£
¨¡¨¡Éô²°¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥á¥â¤ÎÂ¸ºß¤ÏËº¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
ÉðÅÄ¡§¤¤¤ä¡¢¤½¤³¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤º¤Ã¤ÈÆ¬¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦²¿Ç¯¤âÆÉ¤ßÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¡£
¢¡¡È¥É¥óÄì¤Î·Ê¿§¡É¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤«¤Ã¤¿
¨¡¨¡²¿ºÐ¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¡Ö¥á¥â¤ò½ñ¤¤¤Æ¡¢ÊÉ¤ËÅ½¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÉðÅÄ¡§30Âå¸åÈ¾¤¢¤¿¤ê¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¤Í¡£¿·¤¿¤Ë¥á¥â¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¶Ú¥È¥ìÉô²°¤ÎÊÉ¤ËÅ½¤êÂ³¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢40ºÐ¤´¤í¤Þ¤Ç¤Ï¥á¥â¤òÆü¾ïÅª¤ËÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¥á¥â¤òÊÉ¤«¤éÇí¤¬¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©¡¡¡Ö¤â¤¦¡¢²¶¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê½ÐÍè»ö¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
ÉðÅÄ¡§Ã±½ã¤Ë¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¡¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç½èÊ¬¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¨¡¨¡¤½¤ì¤Ï¡¢¤Ê¤¼¡©
ÉðÅÄ¡§¡ÖËº¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¡¢¤Þ¤º¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤»¤Ã¤«¤¯ÌÜ¤Ë¤·¤¿¡È¥É¥óÄì¤Î·Ê¿§¡É¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤éÁø¶ø¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤Âè2¡¢Âè3¤Î¥É¥óÄì¤ËÈ÷¤¨¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤Þ¤¿Íè¤ë¤¾¡¢¤³¤ì¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê·Ù²ü´¶¤Ç¤¹¤Í¡£¼ÂºÝ¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤ò¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤À¥È¥ó¥Í¥ë¤òÈ´¤±¤¤Ã¤¿´¶³Ð¤¬»ý¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤Þ¤¿¥É¥óÄì¤ËÍî¤Á¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¼«Ê¬¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¸ÀÍÕ¡×¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¢¡ºÆ¤ÓÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ë·Àµ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¶ÚÆùÂÎÁà¡Ù
¨¡¨¡Á°Ãø¡ØÍ¥²í¤ÊÆùÂÎ¤¬ºÇ¹â¤ÎÉü½²¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ù¤Î´©¹ÔÁ°¸å¤¢¤¿¤ê¤«¤é¡¢ÉðÅÄ¤µ¤ó¤ÎÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿¿ÈÂÎ¤¬¼¡Âè¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢2018Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶ÚÆùÂÎÁà¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖºÆ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡×¤Ê¤ó¤ÆÉ¾¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉðÅÄ¡§¤¨¤¨¡£¡Ø¶ÚÆùÂÎÁà¡Ù¤Ë½Ð¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤ËÉðÅÄ¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¡¢²þ¤á¤ÆÉðÅÄ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¡¡¤½¤ì¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Á°Ãø¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÉðÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿ÈÂÎ¤òÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÈëÌ©¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¼çÄ¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÅö»þ¤Ï¡ÖÃÃ¤¨¤¿¿ÈÂÎ¤ò¼þ°Ï¤Ë¸«¤»¤Ó¤é¤«¤¹¤è¤¦¤Ê»ÑÀª¤ÏÈò¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£¿Í¡¹¤«¤é¤Î¾Î»¿¤ò¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¼þ°Ï¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÏÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤ò¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖËÍ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¼«Ê¬¼«¿È¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¼«Ê¬¤ÎÆùÂÎ¤ÎÀÇ½¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¾å¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°ìÅÀ¤Î¤ß¤ò¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤·¤Æ¿ÈÂÎ¤òÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤ÎÆâÂ¦¤ËÃÖ¤¯¤Ù¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£