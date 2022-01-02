75ºÐ°Ê¾å¡È°ãÈ¿¡É¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ËŽ¢¼Â¼Ö»î¸³Ž£ º£Ç¯5·î¥¹¥¿¡¼¥È¡¡¡È¹ç³Ê¡É¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÌÈµö¹¹¿·¤Ê¤·
75 ºÐ°Ê¾å¤Ç±¿Å¾ÌÈµö¤ò»ý¤Ä¹âÎð¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¡¢¤³¤Î10Ç¯¤Ç200Ëü¿Í°Ê¾åÁý¤¨¡¢¤ª¤è¤½590Ëü¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡Ê2020Ç¯Ëö»þÅÀ¡Ë¡£2019Ç¯¤ËÅìµþŽ¥ÃÓÂÞ¤Ç¼Ö¤¬Ë½Áö¤·¡¢Êì»Ò2¿Í¤¬µ¾À·¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢Áê¼¡¤°¹âÎð¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë½ÅÂç»ö¸Î¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢2020Ç¯£¶·î¡¢Æ»Ï©¸òÄÌË¡¤¬²þÀµ¤µ¤ì¤¿¡£¿·¤¿¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¹âÎð¥É¥é¥¤¥Ð¡¼ÂÐºö¤Ï¡¢2022Ç¯5·î13Æü¤«¤éÆ³Æþ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
ÌÈµö¹¹¿·¤Î¾ò·ï¤Ï¡©11¼ïÎà¤Î¸òÄÌ°ãÈ¿¤Ç¼Â¼Ö»î¸³¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë
ºÇ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¹âÎð¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬ÌÈµö¤ò¹¹¿·¤¹¤ëºÝ¤Î¡Ö±¿Å¾µ»Ç½¸¡ºº¡×¤¤¤ï¤æ¤ë¼Â¼Ö»î¸³¤À¡£°ìÄê¤Î¸òÄÌ°ãÈ¿¤ò¤·¤¿¿Í¤Ë¤Ï¹ç³Ê¤¬ÌÈµö¹¹¿·¤ÎÀäÂÐ¾ò·ï¤È¤Ê¤ë¡£75ºÐ°Ê¾å¤Î¿Í¤Ç¡¢¹¹¿·¤Ë¸þ¤±¤Æ¸¡ººÄÌÃÎ¤¬ÆÏ¤¤¤¿»þÅÀ¤«¤é¡¢²áµî¤ª¤è¤½3Ç¯´Ö¤Ë11¼ïÎà¤Î¤¦¤Á°ì¤Ä¤Ç¤â°ãÈ¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¼Â¼Ö»î¸³¤¬µÁÌ³¤Å¤±¤é¤ì¤ë¡£
11¼ïÎà¤Î°ãÈ¿¤Ï¡¢¡Ö¿®¹æÌµ»ë¡×¡¢µÕÁö¤Ê¤É¤Î¡ÖÄÌ¹Ô¶èÊ¬°ãÈ¿¡×¡¢ÄÉ¤¤±Û¤·¼ÖÀþ¤ÎÁö¹Ô¤Ê¤É¤Î¡ÖÄÌ¹ÔÂÓ°ãÈ¿Åù¡×¡¢¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É°ãÈ¿¡×¡¢£Õ¥¿¡¼¥ó¶Ø»ß¤Ê¤É¤Î¡Ö²£ÃÇÅù¶Ø»ß°ãÈ¿¡×¡¢¡ÖÆ§ÀÚÉÔÄä»ß¤ä¼×ÃÇÆ§ÀÚÎ©¤ÁÆþ¤ê¡×¡¢¡Ö¸òº¹ÅÀ±¦º¸ÀÞ»þ¤Î°ãÈ¿¡×¡¢¡Ö¸òº¹ÅÀ¿Ê¹Ô»þ¤Î°ãÈ¿¡×¡¢¡Ö²£ÃÇÊâ¹Ô¼ÔÅùË¸³²¡×¡¢Á°ÊýÉÔÃí°Õ¤Ê¤É¤Î¡Ö°ÂÁ´±¿Å¾µÁÌ³°ãÈ¿¡×¡¢¡Ö·ÈÂÓÅÅÏÃ»ÈÍÑÅù¡×¤À¡£
ÂÐ¾Ý¼Ô¤Ï¡¢±¿Å¾ÌÈµö»î¸³¾ì¤ä¶µ½¬½ê¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ»î¸³¤ò¼õ¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¹¹¿·´ü¸Â¤ÎÈ¾Ç¯Á°¤«¤é²¿ÅÙ¤Ç¤â¼õ¸³¤Ç¤¤ë¤¬¡¢ÉÔ¹ç³Ê¤Î¾ì¹ç¤ÏÌÈµö¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£»î¸³¤Î¼ê¿ôÎÁ¤Ï3550±ß¤À¡£
±¦º¸ÀÞ¤ä°ì»þÄä»ß¤Ê¤É¤Ç¸ºÅÀ¤ËŽ¥Ž¥Ž¥¡¡»î¸³¤ÎÆâÍÆ¤ä¹ç³Ê´ð½à¤Ï¡©
¼ÂºÝ¤Î»î¸³¤Ï¡¢´´Àþ¥³¡¼¥¹¤ä¼þ²ó¥³¡¼¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢»Ø¼¨¤µ¤ì¤¿Â®ÅÙ¤ÇÁö¤ê¡¢°ì»þÄä»ß¡¢±¦ÀÞ¤äº¸ÀÞ¤Î¤Û¤«¡¢¿®¹æ¤ÎÄÌ²á¤äÃÊº¹¾è¤ê¾å¤²¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤¬²Ý¤»¤é¤ì¤ë¡£
¤½¤ÎºÝ¤ËÅ¬ÀÚ¤Ê¥Ï¥ó¥É¥ëÁàºîÇ½ÎÏ¤ä¡¢Â¾¿Í¤Ë´í³²¤òµÚ¤Ð¤Ê¤¤Â®ÅÙ¤ÈÊýË¡¤Ç±¿Å¾¤¹¤ëÎÏ¤¬»î¤µ¤ì¡¢¸ºÅÀÊý¼°¤ÇºÎÅÀ¤µ¤ì¡¢100ÅÀËþÅÀ¤Ç70ÅÀ°Ê¾å¤¬¹ç³Ê¤È¤Ê¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢°ì»þÄä»ß¤ÇÄä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¥Þ¥¤¥Ê¥¹10ÅÀ¤«¤é20ÅÀ¡¢¿®¹æÌµ»ë¤À¤ÈºÇÂç¥Þ¥¤¥Ê¥¹40ÅÀ¤Ê¤É¤È¤Ê¤ê¡¢°ìÅÙ¤Î¥ß¥¹¤ÇÉÔ¹ç³Ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
Ç¯´Ö¤Ç¤ª¤è¤½15Ëü¿Í¤¬¼õ¸³¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£¼Â¼Ö»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¿Í¤ÏÇ§ÃÎµ¡Ç½¸¡ºº¤Ç¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Î¶²¤ì¤¬¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¹âÎð¼Ô¹Ö½¬¤ò·Ð¤ÆÌÈµö¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¡£
¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¥µ¥Ý¥«¡¼¸ÂÄêÌÈµö¤â
¤Þ¤¿¡¢¹ñ¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤¿¼«Æ°¥Ö¥ì¡¼¥¤Ê¤É¤Î°ÂÁ´µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¥µ¥Ý¡¼¥È¥«¡¼¤Î¤ß¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¸ÂÄêÌÈµö¤âÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¡£¸òÄÌ¼êÃÊ¤¬È¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÏ°è¤äÌÈµö¤Î¼«¼çÊÖÇ¼¤ËÆ§¤àÀÚ¤ì¤Ê¤¤¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¼Ò²ñÉôŽ¥·Ù»¡Ä£Ã´Åö ÈøÀ¥¿¿À¡¡Ë