¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦º£µÜ ¡È¿ÍÀ¸½é¡É ¤Î°ÛÊÑ·ãÇò¡Ö¿©¤Ã¤Æ¤â¿©¤Ã¤Æ¤âÁé¤»¤ë¡Ä¹Ý¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡£¸Ç¯¤Ö¤ê¤Î£Â¥¯¥é¥¹¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡£ÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿ÀäÂÐÀïÎÏ¤ÏÀÕÇ¤¤òÄË´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÆâÌî¤ÎÍ×¡¦º£µÜ·òÂÀ¡Ê£³£°¡Ë¤Ï¸À¤¤Ìõ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÉÔËÜ°Õ¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾Àï¤Ë´Ù¤Ã¤¿¶ËÅÙ¤ÎÂÇ·âÉÔ¿¶¤¬Èø¤ò°ú¤¤¤¿¡£¡Öº£Ç¯¤Ï¤³¤ì¤Ç¹Ô¤¯¤È·è¤á¤¿¤³¤È¤ò¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç´Ó¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥×¥í¤Ç£±£²Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤â¡ÊÆ±¤¸²á¤Á¤ò¡Ë·Ð¸³¤·¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¥Ö¥ì¤º¤Ë´Ó¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£Âç¤¤Ê¸å²ù¤ò»Ä¤·¡¢£´Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ëµ¬ÄêÂÇÀÊÌ¤ÅþÃ£¡£¸ýÊÊ¤Ï¡Ö»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤Ê¤¤¤ä¤Ä¤Ï¡¢¤¢¡¼¤À¤³¡¼¤À¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¡£¤Õ¤¬¤¤¤Ê¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÁí³ç¤Ï¡¢º£Ç¯¤âÃ»¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¾ï¾¡¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¡ÖÆâÌî¤ÎÍ×¡×¤Î´°Á´Éü³è¤Ê¤¯¤·¤ÆÂë¤Î²¦ºÂÃ¥²ó¤Ï¤Ê¤¤¡£º£¥ª¥Õ¤Ï¼«¼ç¥È¥ì¤Ç¤Î¡Öº£µÜÁÈ¡×¤ò²òÂÎ¡£¼«·³¤«¤é¤ÎÌç²¼À¸¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¤·èÃÇ¤ËËÜµ¤ÅÙ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£Íèµ¨¤ÏàÁêËÀá¤Î¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤â·èÄê¡£¡Ö·Ú¤¤¤È¿¶¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢½Å¤ß¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¿¶¤ê¤¿¤¤¡×¡£¥Ð¥Ã¥È¤ò£¸£·£°¥°¥é¥à¤«¤é£¸£¹£°¥°¥é¥àÄøÅÙ¤Ë½ÅÎÌ²½¤·¤ÆÎ×¤à¡£
¡¡¤À¤¬¡¢º£¥ª¥Õ¤ÎºÇÂç¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¸µ¤ÎÆùÂÎ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤À¡£¼Â¤Ïº£µ¨¡¢º£µÜ¤Ï¿ÍÀ¸½é¤È¤â¸À¤¨¤ëà·ã¥ä¥»á¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸µÍè¡¢ÆùÉÕ¤¤¬¤è¤¯ºò¥ª¥Õ¤ÏÅü¼Á¤òÍÞ¤¨¡¢²Û»ÒÎà¤äÂç¹¥¤¤Ê¥¢¥¤¥¹¤ò²æËý¤¹¤ë¡Ö¶ØÍß¡×¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¡£¤½¤ó¤ÊÃË¤¬¥·¡¼¥º¥óÃæ¡Ö¿©¤Ã¤Æ¤â¿©¤Ã¤Æ¤âÂÀ¤é¤Ê¤¤¡×Çº¤ß¤ËÄ¾ÌÌ¡££·£¹¥¥í¤Î¥Ù¥¹¥ÈÂÎ½Å¤Ï£·£³¥¥í¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤À¡£
¡ÖÂÇ¤Æ¤Ê¤µ¤¹¤®¤Æ¡Ä¡£´°Á´¤Ë¥á¥ó¥¿¥ë¤ÎÌäÂê¡£¹Ý¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£¹âÂ´£³Ç¯ÌÜ¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÄÏ¤ß¡¢¥Éº¬À¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿º£µÜ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¼«Â¾¤È¤â¤ËÇ§¤á¤ë¤È¤³¤í¡£È¾Ç¯Á°¤Þ¤ÇÂÀ¤ê¤ä¤¹¤¤ÂÎ¼Á¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¿Í´Ö¤¬¡¢¿©¤¤¹þ¤ó¤Ç¤âÂÎ½Å¤Î¸º¾¯¤ò»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¶áÇ¯¤Ï¸Î¾ã¤Ëµã¤«¤µ¤ì¡¢»õ¤¬¤æ¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿º£µÜ¡£ÆóÍ·´Ö¤òËÜ¿¦¤È¤¹¤ë¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»£±£°£¹È¯¤Î¿·³°¹ñ¿Í¡¦¥¬¥ë¥Ó¥¹¤Î²ÃÆþ¤â·è¤Þ¤ê¡¢´íµ¡´¶¤Ï²áµî¤Ë¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂç¤¤¤¡£Ä¶¿ÍÅª¥×¥ì¡¼¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿ÆùÂÎ¤È¹Ý¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢¿·¥·¡¼¥º¥ó¤³¤½´°Á´Éü³è¤ò¿ë¤²¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£