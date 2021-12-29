¥·¥Ð¥¿¡¼¡¢Âç¤ß¤½¤«RIZIN¤Ø¼åµ¤È¯¸ÀÏ¢È¯¡ÖËÍ¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¼å¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ä¡×¥É¥¿¥¥ã¥ó¤â¼¨º¶¡©
¡¡¡È±ê¾å·Ï¡ÉYouTuber¤Î¥·¥Ð¥¿¡¼¡Ê36¡Ë¤¬29Æü¡¢2Æü¸å¤ËÇ÷¤Ã¤¿Âç¤ß¤½¤«¤Î¡ØRIZIN.33¡Ù¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñ¸«¤Ç¡¢¼åµ¤È¯¸À¤òÏ¢È¯¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤³¤Î¿Í¥ä¥Ð¤Ê¤¤¡Ä¡©¡×¹Ä¼£¤È¤Î¸ò¾ÄÆâÍÆ¤òË½Ïª¤·¤¿¥·¥Ð¥¿¡¼
¡¡¸µK-1²¦¼Ô¤Îµ×ÊÝÍ¥ÂÀ¡Ê34¡Ë¤ÈMMA¥ë¡¼¥ë¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¤Ç¤â¡Ö½Ð¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£Àï¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£»î¹ç¤Ï´üÂÔ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¼«µÔÈ¯¸À¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¤¤¤¿¥·¥Ð¥¿¡¼¡£Ä¾Á°¤ËÇ÷¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¤â¡Ö¤Þ¤À¡Ê»î¹ç¤Î¡Ë·ÀÌó½ñ¤ò½Ð¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Þ¤À¥®¥ê¥®¥ê¡¢¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¼¤á¤ì¤ë¤«¤Ê¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ß¤ó¤Ê±éµ»¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤«¤â¤À¤±¤É¡¢ÌÀÆü1ÆüÇº¤ó¤Ç¡¢½Ð¤ë¤«½Ð¤Ê¤¤¤«·è¤á¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥É¥¿¥¥ã¥ó¤Î²ÄÇ½À¤â¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡¡ÂÐÀïÁê¼ê¤Îµ×ÊÝ¤è¤ê20¥¥í°Ê¾å¤âÂà¾ì¤¬½Å¤¯¡¢³ÊÆ®µ»Îò15Ç¯°Ê¾å¤ÇMMA·Ð¸³¤â¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢YouTube¤Ç¡È¥·¥Ð¥¿¡¼ÍÍø¡É¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ë¥×¥í³ÊÆ®²È¤â¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¿Í¤ò¸«¤ëÌÜ¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¼å¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÃÇ¸À¡£µ×ÊÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂÇ·â¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤Ç¡¢¿²µ»¤ÎÂÐ½è¤âÎý½¬¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¥¥Ä¤¤Å¸³«¤Ë¤Ê¤ë¡£Á´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤ÆËÍ¤è¤ê¾å¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎäÀÅ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»î¹ç¤Î°ÕµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖYouTube¤ò8Ç¯¤¯¤é¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡¢YouTuber¤È¤·¤Æ¤Î¿ô»ú¤â±¦¸ª²¼¤¬¤ê¤Ç¡¢²Ô¤¤¤Ç¤ë¤ª¶â¤â¸º¤Ã¤Æ¤ë¡£YouTuber¤È¤·¤ÆÄ¹À¸¤¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÇÉ¼ê¤Ê¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤òºî¤Ã¤ÆÏª½Ð¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢º£¸å¤âYouTuber¤È¤·¤Æ¤Î¼÷Ì¿¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¿¤Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢º£²ó½Ð¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤«¤é¤º°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡¡ºòÇ¯¤â»²Àï¤·¤¿Âç¤ß¤½¤«¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î»ëÄ°Î¨¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¬¡ÖÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤Ã¤Æ¥Ð¥Ã¥È¿¶¤Ã¤¿¤é¾ì³°¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤À¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¼ÂÎÏ¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡£µîÇ¯¤Ç¾å¤¬¤ê¤¤Ã¤¿³ô¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏÁ´ÉôÊø¤ìÍî¤Á¤Æ¥¹¥È¥Ã¥×°Â¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¼«µÔ¤¬»ß¤Þ¤é¤º¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢µîÇ¯ÂçÀ¹¤ê¤¢¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿YouTuber¤Î¥Ò¥«¥ë¤ä¤Æ¤ó¤Á¤à¤òÈ¼¤Ã¤¿Æþ¾ì¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÌÌÇò¤¯¤·¤è¤¦¤È»×¤¦¡£»î¹ç¤Ï°ìÊýÅª¤Ë¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢Æþ¾ì¤·¤«¸«¤»¾ì¤Ê¤¤¤«¤â¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¡¢¤µ¤é¤ËÇÉ¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÍ½¹ð¤·¤¿¡£