ÃæÂ¼¼Ç´å¤Ë¡È3ÅÙÌÜ¤ÎÉÔÎÑ¡ÉÊóÆ»¡¡½êÂ°»öÌ³½ê¤ÏÈÝÄê
¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¡¦È¬ÂåÌÜÃæÂ¼¼Ç´å¡Ê56¡Ë¤Î¡È3ÅÙÌÜ¤ÎÉÔÎÑ¡É¤¬27Æü¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡ÖNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡×¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¼Ç´å¤ÏÆ±¥µ¥¤¥È¤Î¼èºà¤Ë¹²¤Æ¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢½÷À¤¬Í§¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¡£½÷À¤ÎÉô²°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ò¡Ö°ßÌô¤ò¤â¤é¤¦¤¿¤á¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤ÆÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ»æ¼èºà¤Ë½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¡Öµ»ö¤Ç¼Ç´å¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¼Ç´å¤Ï16Ç¯¤Ë¿Íµ¤·Ýµ¸¡Ê¤²¤¤¤³¡Ë¤È¤ÎÉÔÎÑ¤ò¡¢º£Ç¯1·î¤Ë¤â¥Õ¥¡¥ó¤Î½÷À¤È¤ÎÉÔÎÑ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼Ç´å¤ÏÍèÇ¯1·î2Æü¤Ë½éÆü¤ò·Þ¤¨¤ëÅìµþ¡¦²ÎÉñ´ì¡ÖÔè¡¡½é½ÕÂç²ÎÉñ´ì¡×¡Ê¡Á27Æü¡ËÂèÆóÉô¡Ö½Õ¤Î¼÷¡×¤ÎÉñÍÙ¡Ö»°ÈÖÒ×¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡¶¶Ç·½õ»þÂå¤À¤Ã¤¿2016Ç¯9·î¡¢¤ËÅÔ¤Î¿Íµ¤·Ýµ¸¤È¤ÎÉÔÎÑ¡¢º£Ç¯1·î¤Ë¤Ï30Âå¤Î¥Õ¥¡¥ó½÷À¤È¤ÎÉÔÎÑ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡1ÅÙÌÜ¤ÏÈ¬ÂåÌÜ¤Î½±Ì¾ÈäÏª¶½¹Ô¤òÍâ·î¤Ë¹µ¤¨¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤¢¤ê¡¢Áá¡¹¤ËÂÐ±þ¤·¤è¤¦¤ÈËÜ¿Í¤¬¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×È¯ÇäÁ°Æü¤Ë²ñ¸«¤ò³«¤¡¢25Ê¬´Ö¤Î¤¦¤Á¤Ë¡ÖÉÔÆÁ¤ÎÃ×¤¹¤È¤³¤í¡×¤È8²ó·«¤êÊÖ¤·¤Æ¼Õºá¡£¤·¤«¤·¡¢ÈãÈ½¤ÎÀ¼¤Ï¼ý¤Þ¤é¤º¡¢ºÊ¤Î»°ÅÄ´²»Ò¡Ê55¡Ë¤¬µçÃÏ¤òµß¤Ã¤¿¡£²ñ¸«¤Î2Æü¸å¡¢·Î¸Å¾ìÁ°¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¼èºà¿Ø¤Ë¡Ö±«¹ß¤Ã¤ÆÃÏ¸Ç¤Þ¤ë¤È³§¤µ¤ó¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÀº¿Ê¤·¤¿¤¤¡×¤È¡ÈÌ¾¸ý¾å¡É¤ÇÁûÆ°¤ÎËë°ú¤¤ò´ê¤¤¡¢ÈãÈ½¤â¤ä¤ó¤Ç¶½¹Ô¤âÌµ»ö¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
¡ÖÃæÂ¼¼Ç´å¡Ê»°ÂåÌÜÃæÂ¼¶¶Ç·½õ¡Ë¡×¤ò¤â¤Ã¤È¾Ü¤·¤¯