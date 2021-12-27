¡ÖTwitter¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿ÏÃÂê¡×2021Ç¯¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¡¥È¥ì¥ó¥É¤ÏÀ¸³èÌ©Ãå¡©TogetterÊÔ½¸Éô¤¬Ê¬ÀÏ
¥Ä¥¤¡¼¥È¤Þ¤È¤á¥µ¡¼¥Ó¥¹Togetter¡Ê¥È¥¥¥®¥ã¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Twitter¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿ÏÃÂê¤ò¸·Áª¤·¡¢¹Í»¡¤¹¤ë¥³¥é¥à¤ÎÂè32²ó¤Ç¤¹¡£2021Ç¯ºÇ¸å¤Î¹¹¿·¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢ÅöÏ¢ºÜ¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¿¡ÖTwitter¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿ÏÃÂê¡×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤½¤Î·¹¸þ¤ä¶¦ÄÌÅÀ¤ò¹Í»¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯Twitter¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅöÏ¢ºÜ¤Ç¤â¤È¤ê¤¢¤²¤¿¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ò¥«¥Æ¥´¥ê¡¼²½¤·¤Æ¤ß¤ë¤ÈÆÃ¤Ë¡Ö¥Í¥Ã¥È¡ßÎø°¦¡×¡ÖÀ¸³è¡ß¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯¡×¡ÖÆü¾ï¡ßÌ¡²è¡×¤È¤¤¤¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬ÌÜ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
Togetter¼Ò¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡Ö3Ê¬¤¯¤é¤¤¤ÇÊ¬¤«¤ë½µ´©Twitter¥È¥ì¥ó¥É¡×¡ã½ÐÄ¥ÈÇ¡ä
¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÎø°¦·ÏµÄÏÀ¤Ï¥ê¥¢¥ë¤È¥º¥ì¤Æ¤¤¤ë¡©
¡ÖÎø°¦·Ï¤ÎµÄÏÀ¡×¤ÏËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤ËÍÍ¡¹¤Ê°Õ¸«¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤ë¡¢¥Í¥Ã¥È¤äSNS¤ÎÄêÈÖ¥Æ¡¼¥Þ¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¤¹¤Í¡£
Äê´üÅª¤Ë·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ëÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö½é¥Ç¡¼¥È¤Ç³Ê°Â¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï¥¢¥ê¤«¥Ê¥·¤«¡×¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¥Ï¡¼¥È·¿¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤Î¤Ï¥¢¥ê¤«¥Ê¥·¤«¡×¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ç¡¼¥È¤ËÍ¶¤¦Â¦¡¦Í¶¤ï¤ì¤ëÂ¦¤È¤¤¤Ã¤¿Î©¾ì¤Î°ã¤¤¤äÅö»þ¼ÔÆ±»Î¤Î´Ø·¸À¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¿ÌÌÅª¤Ê¸«Êý¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¿ôÇ¯Á°¤«¤éµÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢2021Ç¯¤Ï¡Ö¥¢¥ê¤«¥Ê¥·¤«¡×¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥Ç¡¼¥È¤Ë¤ª¶â¤«¤±¤Ê¤¤¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤òÅÁ¤¨¤ÆÌäÂê¤ò²ò·è¤·¤¿¤ê¡¢¡Ö¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÇ§¼±¤¬¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢À¤´Ö¤Ç¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡Ö¤½¤ÎÀè¤Ë¡×¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡ãÈà»á¤Ë¥Ü¥í¥Ü¥í¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Î½ÉÇñ¤òÄó°Æ¤µ¤ì¡Ö»ä¤È¤Î»þ´Ö¤Ë¤ª¶â¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¢ª¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤Î¥é¥ó¥Á¥³¡¼¥¹¤òÔú¤Ã¤¿·ë²Ì - Togetter¡ä
¡ã4¡î¤ÎÅ¹ÊÞ¤ò¸«¤¿¤éÍÍ¡¹¤Ê¥«¥Ã¥×¥ë¤äÉ×ÉØ¤¬¤¤¤Æ¡¢ÆñÊÊÉÕ¤±¤ë¤Î¤ÏTwitter¤Î¤´¤¯°ìÉô¤Ç¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ï³Ú¤·¤¯²á¤´¤·¤Æ¤ë¤È¼Â´¶¤·¤¿ÏÃ - Togetter¡ä
¥³¥í¥Ê²Ò¤¬Â³¤¯¤È²È»ö¥Ï¥Ã¥¯¤¬Î®¹Ô¤ë¡©
º£Ç¯¤Ï¡Ö²È»ö¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯¾ðÊó¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¡Ö¥«¥ì¡¼Æé¤Ê¤É¤ä¤Ã¤«¤¤¤ÊÀö¤¤Êª¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ëÊýË¡¡×¤äÀöÂõ¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤Ê¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤«¤Ä¼ÂÁ©Åª¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2021Ç¯¤â¥³¥í¥Ê²Ò¤¬Â³¤¤¤Æ¼«Âð¤Ç²á¤´¤¹¤³¤È¤¬Áý¤¨¡¢¼«¿æ¤Ê¤É²È»ö¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê½ÅÊõ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÉÈÈ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¿¤Ó¤¿¤Ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Á¤é¤â¡¢ºßÂð¤Îµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÀÚ¼Â¤ÊÌäÂê¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Ã¯¤«¤Î¼ÂÂÎ¸³¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»÷¤¿¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤¬¶¦´¶¤ÎÀ¼¤ò¥Ä¥¤¡¼¥È¤·¤¿¤ê¡¢¿·¤¿¤ËÃÎ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸ì¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¿´Íý¤âÆ¯¤¤¤Æ¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê¥·¥§¥¢¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ã¡Ö¤³¤Î¾ðÊóÌµÎÁ¤Ç¤¤¤¤¤Î...¡ª¡©¡×ËèÆü¤ÎÁÝ½ü¤äÀ°ÍýÀ°ÆÜ¤¬»þÃ»¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î¹©É×¤¬ÌÜ¤«¤éÎÚ¤¹¤®¤ë - Togetter¡ä
¡ãÉÝ¤¤ÉÝ¤¤...¡ª¥¢¥ÝÌµ¤·ÆÌ¤Ë¤ÏÈ¿±þ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë ¡Øº£Æüµ¯¤¤¿¤³¤È¤¬¥¯¥½¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¡¢Ãí°Õ´µ¯¤â¹þ¤á¤ÆÆâÍÆÒì¤¤Þ¤¹¡£¡Ù - Togetter¡ä
Ì¡²è¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÃ¯¤«¤ÎÆü¾ï¡×¤Ë½¸¤Þ¤ë¶¦´¶
Twitter¤Ç¤ÏËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÌ¡²è¤¬¥Ä¥¤¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿ºîÉÊ¤Ï¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÆü¾ï¤òÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¶¦´¶¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£
2021Ç¯¤Ï¿©»ö¤Ø¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬°Û¤Ê¤ëÉ×ÉØ¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡ÖºÊ¤ÎÈÓ¤¬¥Þ¥º¤¯¤ÆÎ¥º§¤·¤¿¤¤¡×¤¬¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î´¶ÁÛ¤â´Þ¤á¤ÆÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¶Ð¤á¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬Âà¿¦¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ò¡¢¤¢¤ë¤¢¤ëËþºÜ¤ÇÉÁ¤¤¤¿¡Ö100Æü¸å¤ËÂà¿¦¤¹¤ë47ºÐ¡×¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¾åµ¤Î2ºîÉÊ¤ÏÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤âÏ¢ºÜ¤¬Â³¤¡¢ÏÃÂê¤¬Ä¹Â³¤¤·¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¼¡²ó¤ÎÅ¸³«¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¡¢¸ø³«»þ¤Ë¤Û¤«¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÈ¿±þ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¸«ÃÎ¤é¤Ì¿Í¤ÎÆü¾ï¤â¡¢Ì¡²è¤Ë¤Ê¤ë¤È´¶¾ð¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤Æ´¶ÁÛ¤ò¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ã¡ÖºÊ¤ÎÈÓ¤¬¥Þ¥º¤¯¤ÆÎ¥º§¤·¤¿¤¤¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Þ¤È¤á - Togetter¡ä
¡ã¡Ú´°·ë¡ÛÌ¡²è¡Ø100Æü¸å¤ËÂà¿¦¤¹¤ë47ºÐ¡Ù¤Þ¤È¤á - Togetter¡ä
¤³¤¦¤·¤Æ2021Ç¯¤ËTwitter¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¶¦ÄÌÅÀ¤ä·¹¸þ¤È¤·¤Æ¼¡¤Î3¤Ä¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦¿È¶á¤Ç¡¢¶¦´¶¤·¤¿¤ê¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤¬¸À¤¤¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥Æ¡¼¥Þ
¡¦¥·¥§¥¢¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤ëÏÃÂê
¡¦ÂÐÎ©¤äµÄÏÀ¤Ç½ª¤ï¤é¤º¡¢ÌäÂê²ò·è¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë
¶¦´¶¤äÈ¯¸«¤¬¤¢¤ë¤È¥·¥§¥¢¤¬Áý¤¨¤Æ¥Ð¥º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬µ¤·Ú¤ËÈ¯¿®¤Ç¤¤ëTwitter¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÄ§¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¤Í¡£
¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ê¤ÉÀ¤³¦Åªµ¬ÌÏ¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Twitter¤Ç¤Ï³°½Ð¼«½Í¤äÁã¤´¤â¤ê¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢1Ç¯¤òÄÌ¤·¤ÆÀ¸³è¤ËÌ©Ãå¤·¤¿ÏÃÂê¤Ë´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤Ï¤É¤ó¤ÊÏÃÂê¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
°Ê¾å¡¢Togetter¤¬¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë¡Ö3Ê¬¤¯¤é¤¤¤ÇÊ¬¤«¤ë½µ´©Twitter¥È¥ì¥ó¥É½ÐÄ¥ÈÇ¡×¤Ç¤·¤¿¡£2022Ç¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ÊTogetterÊÔ½¸Éô¡Ë