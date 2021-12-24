¡Ö¶¶ËÜ³Ù¡¦½°±¡µÄ°÷¡×¡Ö¼«¸«±Ñ»Ò¡¦»²±¡µÄ°÷¡×¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹ÉÔÎÑ¤Î¸å¤ËÀ²¤ì¤ÆÆþÀÒ
¿ØÆ¬»Ø´ø¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ
¡¡2020Ç¯7·î¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÉûÂç¿Ã¤À¤Ã¤¿¶¶ËÜ³Ù½°±¡µÄ°÷¡Ê47¡Ë¤È¼«¸«±Ñ»Ò»²±¡µÄ°÷¡Ê45¡Ë¤¬ÉÔÎÑ´Ø·¸¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò½µ´©Ê¸½Õ¡Ê8·î6Æü¹æ¡Ë¤¬Êó¤¸¤¿¡£2¿Í¤ÏÂç·¿¥¯¥ë¡¼¥ºÁ¥¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹¹æ¤Ç¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹ÂÐ±þ¤Î¿ØÆ¬»Ø´ø¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤Î´Ø·¸¤ò¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹ÉÔÎÑ¤Ê¤É¤ÈÅö¤Æ¤³¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢À²¤ì¤ÆÆþÀÒ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶¶ËÜ»á¤¬½êÂ°¤¹¤ëÌÐÌÚÇÉ²ñÄ¹¤ÎÌÐÌÚÉÒ½¼»á¤¬ËãÀ¸ÂÀÏº»á¤é¤È¥ß¥·¥å¥é¥ó»°¤ÄÀ±¡Ö¤¹¤¤ä¤Ð¤·¼¡Ïº¡×¤Ø
¡¡2¿Í¤Ï2019Ç¯9·î¤ÎÆâ³Õ²þÂ¤¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¸üÏ«¾Ê¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼2¤È3¤Ç¤¢¤ëÉûÂç¿Ã¤ÈÀ¯Ì³´±¤Ë½¢Ç¤¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹¹æ¤Ç¿ØÆ¬»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¾è°÷¾èµÒ3711¿Í¤Î¤¦¤Á´¶À÷¼Ô¤Ï712¿Í¤È¡¢¥á¥¬¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¹ë²Ú¥¯¥ë¡¼¥ºÁ¥¤À¡£
¡¡Àè¤ÎÊ¸½Õµ»ö¤Ç¤Ï¡¢2¿Í¤Ï¥³¥í¥ÊÂÐ±þ¤Ç»Ä¶È¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¿¦°÷¤ò¤è¤½¤ËÍ¼Êý¤Ë¤Ï¸üÏ«¾Ê¤òÂàÄ£¤·¡¢¥Ç¡¼¥È¤ò½Å¤Í¡¢¤½¤ÎÉÑÅÙ¤Ï2½µ´Ö¤Ç5ÅÙ¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÅÔÆâ¤Ç´¶À÷¼Ô¤¬ºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ëÃæ¡¢¶¶ËÜ»á¤¬¼«¸«»á¤Î½»¤à»²±¡µÄ°÷½É¼Ë¤ËÌë¤«¤éÌ¤ÌÀ¤Ë¤«¤±¤ÆÂÚºß¤·¤¿¤³¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡´ûº§¼Ô¤Ç¤¢¤ë¶¶ËÜ»á¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«¸«»á¤Ï¡¢¡ÖÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÊÑ¤ï¤é¤º2¿Í¥»¥Ã¥È¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
4¿Í¤Î»Ò¶¡¤ÎÊì¿Æ¤Ë
¡¡¶¶ËÜ»á¤ÎÉã¿Æ¤Ï¶¶ËÜÎ¶ÂÀÏº¸µ¼óÁê¡¢ÁÄÉã¤Ï¡¢¶¶ËÜÎ¶¸à¸µ¸üÏ«Áê¡¢¼«¸«»á¤ÎÉã¿Æ¤Ï°å»Õ¤Ç¤â¤¢¤ë¼«¸«¾±»°Ïº¸µÍ¹À¯Áê¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤âÀ¯³¦¤Î¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¤À¡£
¡¡2¿Í¤Ï°ÂÇÜÀ¯¸¢¤ÎÂà¿Ø¸å¡¢¶¦¤Ë¸üÏ«¾Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼2¤È3¤ÎºÂ¤òÎ¥¤ì¤¿¡£¼«¸«»á¤ÏÆó³¬ÇÉ¤ØÆþ²ñ¤·¡¢¶¶ËÜ»á¤ÏÀè¤Î½°±¡Áª¤Ç5Áª¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2¿Í¤Î´Ø·¸¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤È¸À¤¦¤È¡¢
¡Ö¤Û¤ó¤Î¾¯¤·Á°¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÈÅö¿Í¤«¤é¡¢ÆþÀÒ¤·¤Þ¤·¤¿¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¡É¤È±ÊÅÄÄ®´Ø·¸¼Ô¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤ÈÀ¯¼£Éô¥Ç¥¹¥¯¡£
¡Ö¿¦¾ìÎø°¦¤È¸À¤¦¤Ê¤é¡¢¼«¸«¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸Æó³¬ÇÉ½êÂ°¤ÎÃæÀî°ê»Ò½°±¡µÄ°÷¤ÎÏ©¥Á¥å¡¼¾ìÌÌ¤¬Éâ¤«¤Ó¤Þ¤¹¤Í¡£°ìÊý¤Ç¡¢¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Ï±ü¤µ¤ó¤ÈÎ¥º§¤·¤Æ¤Î·ëº§¤Ê¤Î¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¸Å¤¤Îã¤¨¤Ç¤¹¤¬¡¢ÎáÏÂ¤ÎÀ¯³¦¼º³Ú±à¤È¤Ç¤â¸À¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤Í¡£¶¶ËÜ¤µ¤ó¤ÏÁ°ºÊ¤È¤Î´Ö¤Î4¿Í¤Î»Ò¤ò°ú¤¼è¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¼«¸«¤µ¤ó¤Ï4¿Í¤Î»Ò¶¡¤ÎÊì¿Æ¤È¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡ÍèÇ¯2·î¤Ë¤ÏÈäÏª±ã¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¤Çº§°ù¿ô¤Î¸º¾¯¤ä½ÐÀ¸Î¨¤ÎÄã²¼¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¹ñÌ±¤ËÈÏ¤ò¼¨¤·¤¿¤È¼õ¤±¼è¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢ËöÄ¹¤¯¤ª¹¬¤»¤Ë¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô