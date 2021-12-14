¤µ¤ó¤ÞÆÃÈÖà¥¤¥é¥¹¥ÈÅðºîÁûÆ°á¤ÎÌÕÅÀ¤ÈË¡Äî¥Ð¥È¥ë¤ÎÅ¿Ëö
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê£¶£¶¡Ë¤¬£Í£Ã¤òÌ³¤á¡¢ºòÇ¯£´·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÆÃÈÖ¡ÖÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤ÎÅ¾¿¦£Ä£ÅÅ·¿¦¡×¤ÎàÅðºîÁûÆ°á¤ÇÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤¬¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤ËÄóÁÊ¤µ¤ì¡¢ÏÂ²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Æü¥Æ¥ì¤ÏÅö½é¤Î¿³Íý¤Çà¤³¤Á¤é¤âÈï³²¼Ô¤À¡ªá¤È¤·¤ÆÁè¤¤¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤«¤éµá¤á¤é¤ì¤¿Åðºî¤ÎÄûÀµ¤òÃÇ¸ÇµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÅðºîÁûÆ°¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï¡¢ºòÇ¯£´·îÊüÁ÷¤ÎÆÃÈÖ¡Ö¡½¡½Å¾¿¦£Ä£ÅÅ·¿¦¡×¤À¤Ã¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÌµÌ¾¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ä°ìÈÌ¿Í¤«¤é³¨¤òÊç½¸¡£¤µ¤ó¤Þ¤¬³¨¤òÇä¤ëà²è¾¦á¤Ë¤Ê¤ê¤¤ê¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿£´£µ£¶£·ºî¤«¤é½¨°ï¤ÊºîÉÊ¤òÈ¯·¡¤¹¤ë´ë²è¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Î°ìºî¤À¤Ã¤¿¡¢¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Ç¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤¿ÃËÀ¤¬¤¿¤Ð¤³¤ò¤Õ¤«¤¹¥â¥Î¥¯¥í¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬¡ÖÀÐÅÄ¤æ¤¤Î¡×¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤È¤·¤ÆÈÖÁÈ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤ó¤Þ¤Ï¤³¤ì¤ò¡Ö¡Ø£Î£Á£Î£Á¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÌ¡²è¤Î¥¿¥Ã¥Á¡×¤ÈÉ¾¤·¤Æµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¬¡¢¸å¤Ë¡ÖÀÐÅÄ¤æ¤¤Î¡×¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¤³¤ì¤òÉÁ¤¤¤¿¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î£Ù£Õ£Î£Ï£Ë£É¤µ¤ó¤¬ÊüÁ÷Ä¾¸å¡¢¼«¿È¤Î¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç¡Ö»ä¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬¾¡¼ê¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÁÊ¤¨¡¢Äø¤Ê¤¯ËÜÅö¤Ë£Ù£Õ£Î£Ï£Ë£É¤µ¤ó¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¤ÈÃÇÄê¤µ¤ì¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡ÖÀÐÅÄ¤æ¤¤Î¡×¤Ê¤ë¿ÍÊª¤¬¼«ºî¤Èµ¶¤ê¡¢£Ù£Õ£Î£Ï£Ë£É¤µ¤ó¤ËÌµÃÇ¤ÇÈÖÁÈ¤Ë±þÊç¤·¤¿¤ï¤±¤À¡£
¡Ö¶ÉÆâ¤âÂç¹²¤Æ¤Ç¤·¤¿¡£Âè»°¼Ô¤ÎÌµÃÇ±þÊç¤Ê¤ó¤ÆÁÛÄê¤·¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡×¡ÊÆü¥Æ¥ì´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡Èï³²¼Ô¤Î£Ù£Õ£Î£Ï£Ë£É¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯£²·î¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç¡¢Æü¥Æ¥ì¤ÈÆÃÈÖ¤ÎÀ©ºî²ñ¼Ò¡¢ÌµÃÇ±þÊç¼Ô¤Î£³¼Ô¤È¡ÖºÛÈ½¤ÇÁè¤¦·Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¡ÊÆü¥Æ¥ì¤Ï¡Ë»ä¤ÎºîÉÊ¤À¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¡Ø´Ö°ã¤¤¤òÄûÀµ¤¹¤ë¡Ù¤ÈÌóÂ«¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤êÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡££³¼Ô¤òÁê¼ê¼è¤Ã¤¿ÁÊ¾Ù¤¬ÂçºåÃÏºÛ¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¶É¡ÊÆü¥Æ¥ì¡Ë¤ÏÄûÀµ¤òÈ¯É½¤»¤º¡¢¤à¤·¤í¿³Íý¤Ç£Ù£Õ£Î£Ï£Ë£É¤µ¤ó¤ÈÁè¤¤¤Þ¤·¤¿¡£à¤³¤Á¤é¤âÈï³²¼Ô¤Ç¡¢°¤¤¤Î¤ÏÌµÃÇ±þÊç¼Ô¤Àá¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Î¼çÄ¥¤òÅ¸³«¡£¶É¤¬ÄûÀµ¤òµñÈÝ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÕÇ¤¤ÎÄøÅÙ¤ò¤Þ¤º¿³Íý¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤µ¤ó¤Þ¤â¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤ÊË¡Äî¥Ð¥È¥ë¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¤¬¡¢¿³Íý¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¡Ö¶É¤Î¼çÄ¥¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢ÃÏºÛ¤Î¤¹¤¹¤á¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¤Û¤ÉÏÂ²ò¤¬À®Î©¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë¡£
¡¡º£·î£±£²Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æü¥Æ¥ì·ÏÆÃÈÖ¡ÖÃ¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡×¤Ï£Ù£Õ£Î£Ï£Ë£É¤µ¤ó¤Ë¼Õºá¡£¡Ö¤ªÏÍ¤Ó¤·¤ÆÄûÀµ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Åö¤Î£Ù£Õ£Î£Ï£Ë£É¤µ¤ó¤âÆ±Æü¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç¡Ö´Ö°ã¤¨¤ÆÊüÁ÷¤·¤¿¤³¤È¤òÄûÀµ¡¦¼Õºá¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤ÎÌÜÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£ÌµÃÇ±þÊç¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö°ìÅÙ¤âºÛÈ½½ê¤Ë½ÐÆ¬¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È·¸ÁèÃæ¤Ç¡¢¡Ö·ë¿³¤·¤ÆÍè·î¤Ë¤ÏÈ½·è¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ë¡Áâ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÅðºîÁûÆ°¤Ï¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤ÎÀ©ºî°ÕÍß¤ò¤½¤®¡¢Èó¾ï¤ËÌäÂê¡£º£²ó¤ÎÁûÆ°¤Ç²¿¤è¤ê°¤¤¤Î¤ÏÌµÃÇ±þÊç¼Ô¤Ç¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£