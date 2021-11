小説原作の近未来SFからBBC製作のモキュメンタリーまで！Huluで配信中のディストピア作品3選

理想郷=ユートピアとは真逆の意味を有する「ディストピア」。反理想郷、暗黒世界、地獄郷......絶望に満ちた世界の中では人間の醜さも美しさもすべてが炙り出され、観る人を惹きつけてやまない。今回は、Huluで配信中のディストピア作品3本を紹介しよう。

『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』

■シーズン1〜4 独占配信中(字・吹)



文学界の巨匠マーガレット・アットウッドのディストピア小説を原作に、米国Huluがテレビドラマ化した本作は2017年エミー賞で作品賞を含む主要5部門を独占し、同賞で動画配信サービスのオリジナルドラマが作品賞を受賞するという史上初の快挙を達成。2021年のエミー賞でも主要5部門を含む15部門にノミネートされるなど、今なお数々の賞レースを席巻し続けている。

舞台は、環境汚染が原因で少子化が深刻化した近未来のアメリカに誕生した宗教主義国・ギレアド共和国。ギレアドでは妊娠ができる健康な身体を持つ女性は仕事、財産、家族、そして人権をも奪われ<子どもを産むための道具=侍女>として上流階級の夫妻のもとに送り込まれる。常に監視され、不信感が充満した世界で、なおも手を取り合い生きていく侍女たちに心を揺さぶられる。侍女たちが直面する、階級格差、性差別、エスニシティをめぐる困難は、どれも私たちの生きる現代と切り離すことができないものだ。

最新のシーズン4では、主人公ジューンを演じるエリザベス・モス(『トップ・オブ・ザ・レイク』シリーズ)が3エピソードの監督に初挑戦! またシーズン4の配信開始と同時に、キャストや一般のファンをゲストに迎えた特別番組『One Burning Question/どうしても聞いておきたい質問』も配信。緊迫したドラマとは打って変わってリラックスした表情のキャストと、本作を愛するファンとが熱いトークを繰り広げ、本作の世界を深掘りしていく。

『BRAVE NEW WORLD/ブレイブ・ニュー・ワールド』

■シーズン1 配信中(字・吹)

オルダス・ハクスリーが1932年に発表したディストピア小説の金字塔「すばらしい新世界」を、SF映画の巨匠スティーヴン・スピルバーグが率いる製作会社アンブリン・テレビジョンと米NBCユニバーサルの共同製作でドラマ化。

物語の舞台は、一夫一婦制、プライバシー、お金、家族、歴史の概念を廃止することで平和と安寧を実現させた、完璧ですばらしい新世界"ニュー・ロンドン"。人間が工場で生産されるニュー・ロンドンでは、人々は生まれときから所属する階級が決まっており、それに疑問や不満を感じる者はいない。また怒りや不安、嫉妬といった感情は"ソーマ"と呼ばれる快楽薬を飲むことで排除され、人々はいつも"幸せ"だけを感じている。

そんな一見すると完璧な世界に、数少ない旧世界人のジョン(オールデン・エアエンライク『ハン・ソロ/スター・ウォーズ・ストーリー』)が紛れ込んだことで、ユートピアの調和が乱れていく。全く苦悩のない世界、ユートピアは存在し得るのか。苦悩を排除することが本当の幸せなのか。私たちの享受する幸せの裏には、ある暴力的な構造があるのではないか。原作刊行から90年近く経った現在も様々な論点を提示する。

『世界沈没』

■全1話 配信中(字)



『GODZILLA ゴジラ』や『ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー』で知られるギャレス・エドワーズが監督し、2005年にBBCで放送されたSFモキュメンタリー。

7:00を知らせるアラームが鳴り、いつもと変わらない一日が始まる、はずだった。大津波の発生、巨大隕石の襲来、殺人ウイルスの流行、そして科学実験の失敗が引き起こす大災害。突如襲いかかる危機によって世界の終末が訪れ、日常は一変する。4つの危機が1時間にまとめられたコンパクトな構成でありながら、そのインパクトは絶大である。津波によって流され、ニューヨークの真ん中に打ち上げられた巨大船や、隕石によって瞬く間に破壊されていくベルリンの街並み、パリの空に現れ、あらゆるものを巻き込んでいくブラックホールなど、ギャレス作品の魅力である壮大なスケールの視覚効果は必見。

劇中のニュース番組で危機を分析する専門家たちはいずれも本人であり、「問題なのはいつ起こるかなのだ」「SFではなく現実の話です」といった彼らの言葉には強い説得力がある。とりわけウイルス感染症の流行を受け厳戒態勢が敷かれたロンドンの様子は、パンデミックの最中にある私たちにとってより一層現実味を帯びて感じられる。劇中のテレビ番組が終わり、終末の日がやってくるという展開を繰り返すうち、フィクションと現実の境目はしだいに曖昧になっていく。「予期せぬ結果などは起こり得ません。それはSFやテレビの世界だけの話です」。本作はこの言葉で締めくくられるが、本作を観た後、あなたはこの言葉を信じられるだろうか。(海外ドラマNAVI)

