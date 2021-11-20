¿·ÉØÂ¦¤Î½ÐÀÊ¼Ô¤¬¶ËÃ¼¤Ë¾¯¤Ê¤¤·ëº§¼°¡£¥¦¥é¤Ç¤Ï½¤Íå¾ì¤¬¡Ä
¡¡Â¿¾¯¤Îº¹¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¿·ÏºÂ¦¡¦¿·ÉØÂ¦¤ÎÁÐÊý¤Î¥²¥¹¥È¤¬Æ±¤¸¤¯¤é¤¤¿Í¿ô¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÄ´À°¤¹¤ë·ëº§ÈäÏª±ã¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï¤½¤ì¤òÌµ»ë¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¾·ÂÔµÒ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÉÔ¶ÑÅù¤Ê¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡°ãÏÂ´¶¤À¤é¤±¤Ç³«»ÏÁ°¤«¤é¥¶¥ï¤Ä¤¯²ñ¾ì
¡¡º£¤«¤é5Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢½¾Äï¡Ê¤¤¤È¤³¡Ë¤Î·ëº§¼°¤Ë»²²Ã¤·¤¿±óÆ£°¡¼ù¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦40ºÐ¡Ë¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¿·ÏºÂ¦¤Î¾·ÂÔµÒ¤Î¤Û¤¦¤¬¶ËÃ¼¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È¤«¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Åö»þ¤Î¤³¤È¤Ïº£¤Ç¤âÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÄÌ¾ï¤Ï¿·Ïº¿·ÉØ¤ÎÀÊ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æº¸Â¦¤¬¿·Ïº¡¢±¦Â¦¤¬¿·ÉØ¤Î¾·ÂÔµÒ¤Ë¤Ê¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î¼°¤Ç¤ÏËÜÍè¿·ÉØÂ¦¤Î¥²¥¹¥È¤¬ºÂ¤ë±¦Â¦¤Î±ßÂî¤Ë¤â¿·Ïº¤ÎÍ§¿Í¡¢²ñ¼Ò´Ø·¸¤ÎÊý¤¿¤Á¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤³¤Ã¤ÁÂ¦¤Ê¤Î¡©¡Ù¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¡¢¼°¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¥¶¥ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ËÜ¿Í¤¬¸å¤ÇÊÌ¤Î¿ÆÂ²¤«¤éÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿·ÏºÂ¦¤¬40¿ô¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¿·ÉØÂ¦¤Ï¤¿¤Ã¤¿¤Î10¿ô¿Í¡£¤·¤«¤â¡¢Èà½÷¤ÎÎ¾¿Æ¤ä¿ÆÂ²¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö²ñ¾ì¤Ë¤Ï¤¤Á¤ó¤È¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÃ¯¤âºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤±ßÂî¤¬¸åÊý¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç»ä¤Î¿äÂ¬¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·ÉØ¥µ¥¤¥É¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¤â¤Ã¤ÈÂçÀªÍè¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¿·ÏºÂ¦¤ÏÄ¾Á°¤Þ¤Ç¼þ¤ê¤Î¿Í¤È¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¿·ÉØÂ¦¤ÇÃÌ¾Ð¤¹¤ëÊý¤Ï¸«¤é¤ì¤º¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¸±¡Ê¤±¤ï¡Ë¤·¤¤É½¾ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡30Ê¬ÃÙ¤ì¤Ç³«»Ï¤¹¤ë¤¬¿·Ïº¤ÎÉ½¾ð¤¬¡Ä
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÈäÏª±ã¤Ï³«»ÏÍ½Äê»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â»Ï¤Þ¤é¤º¡¢¡ÖÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£¤·¤Ð¤é¤¯¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¡£·ë¶É¡¢ÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¤µ¤é¤Ë30Ê¬¤Û¤ÉÂÔ¤¿¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤«¤é¤è¤¦¤ä¤¯¿·Ïº¿·ÉØ¤¬Æþ¾ì¤·¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤±¤É¡¢¿·Ïº¤Î½¾Äï¤Ë¾Ð´é¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤ë¤ÇÇ½ÌÌ¤ß¤¿¤¤¤ÊÌµÉ½¾ð¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¾å¼ê¤¯ÀâÌÀ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¶ÛÄ¥¤Ç¥«¥¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë°ã¤¦µ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Èà¤ÏÀÎ¤«¤é´îÅÜ°¥³Ú¤ò¥Ï¥Ã¥¥ê½Ð¤¹¥¿¥¤¥×¡£°ì½ï¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿Êì¤â¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ª¤«¤·¤¤¤ï¤è¤Í¡£²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤·¤é¡Ä¡Ä¡Ù¤È¿´ÇÛ¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡ÂçÉý¤ËÃÙ¤ì¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ËÍ½Äê¤è¤êÁá¤¯½ªÎ»
¡¡¤ª½Ë¤¤¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤â¿·ÏºÂ¦¤Î3Ì¾¤ËÂÐ¤·¤Æ¿·ÉØÂ¦¤Ï1Ì¾¤À¤±¡£¤½¤ì¤âÅöÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆµÞ¤¤çÍê¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«ÅÓÃæ²¿ÅÙ¤â³ú¤ó¤À¤ê¡¢¤·¤É¤í¤â¤É¤í¤Ë¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Í¾¶½¤Ï¿·ÏºÂ¦¤ÎÍ§¿Í¤¬¹Ô¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¿·ÉØÂ¦¤«¤é¤Ï²¿¤â¤Ê¤·¡£¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¤«¤éÀ¹¤ê¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¼°¤Ï¿Ê¤ó¤À¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¤Ã¤È¥¹¥Ô¡¼¥Á¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿Í¤âÍ¾¶½Ã´Åö¤ÎÍ§¿Í¤¿¤Á¤â¥É¥¿¥¥ã¥ó¤Ç¤·¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£30Ê¬ÃÙ¤ì¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤ÏÍ½Äê¤Î½ªÎ»»þ¹ï¤è¤ê¤âÁá¤«¤Ã¤¿¤Û¤É¡£¤¿¤Ö¤ó¥×¥í¥°¥é¥à¤¬ÂçÉý¤Ë¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ó¤È¤«·ëº§¼°¤Ï½ªÎ»¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢½Ð¸ý¤Ç½ÐÀÊ¼Ô¤ò¸«Á÷¤ë¿·Ïº¤Ï°¡¼ù¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¡¢¤ªÎé¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Öº£Æü¤Ï¤´¤á¤ó¤Í¡×¤È¾®À¼¤Ç¼Õºá¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¥¦¥é¤Ç¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤½¤Íå¾ì¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò³Î¿®¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö»ä¤Ï¿ÆÂ²¤Ê¤Î¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Èà¤ÎÍ§¿Í¤¿¤Á¤¬´ë²è¤·¤Æ¤¤¤¿Æó¼¡²ñ¤ÏÃæ»ß¡£¤¿¤À¤Î°û¤ß²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¤¢¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ç¿·Ïº¿·ÉØ¤¬½Ð¤ë¤È¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤·¤Í¡×
¢¡Ê£¿ô¤ÎÃËÀ¤È¤ÎÉâµ¤¤¬È¯³Ð
¡¡¤·¤«¤·¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¿·ÉØÂ¦¤Î¥²¥¹¥È¤¬¶ËÃ¼¤Ë¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¡£²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö°ì½ï¤Ëµ¢¤Ã¤¿½ÇÊì¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿·ÉØ¤ÏÊ£¿ô¤ÎÃËÀ¤ÈÉâµ¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¼°¤Î¿ôÆüÁ°¤ËÈ¯³Ð¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤âÁê¼ê¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤ÎÍ§Ã£¤ÎÈà»á¤ä»Å»ö´Ø·¸¤Î¿Í¤â¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤âÁê¼ê¤Ï´ûº§¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤òÃÎ¤Ã¤¿¾·ÂÔµÒ¤¬½ÐÀÊ¤ò¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¤·¤¿¤Ã¤Æ¡£
¡¡ÅÄ¼Ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÂÎºÛ¡Ê¤Æ¤¤¤µ¤¤¡Ë¤òµ¤¤Ë¤·¤¿Èà¤ÎÎ¾¿Æ¤¬Íê¤ß¹þ¤ó¤Ç·Á¤Ð¤«¤ê¤Î¼°¤òµó¤²¤µ¤»¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¿¿Áê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ì¤Ê¤éÃæ»ß¤Ë¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¢¡ÅöÁ³¡¢ÆþÀÒ¤Ï¥Ê¥·¤Ë
¡¡·ëº§¼°¤«¤éÌóÈ¾·î¸å¡¢¿·Ïº¤¬°¡¼ù¤µ¤ó¤Î²È¤òË¬¤Í¡¢¤´½Ëµ·¤òÊÖµÑ¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¾Ü¤·¤¤·Ð°Þ¤¬ËÜ¿Í¤«¤é¸ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖÀÒ¤òÆþ¤ì¤º¤ËÊÌ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¾ÜºÙ¤òÊ¹¤±¤ë¶õµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢À¤´ÖÏÃ¤ò¾¯¤·¤·¤¿¤À¤±¤Çµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸«¤ë¤«¤é¤ËÈè¤ì¤¿´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤±¤É¡¢º£¤ÏÈà¤âÁÇÅ¨¤Ê±ü¤µ¤ó¤È¤«¤ï¤¤¤¤»Ò¶¡¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢¹¬¤»¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤È¿´¤«¤é»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡·ëº§ÌÜÁ°¤Ç¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÉâµ¤È¯³Ð¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤¿¤Þ¤ËÊ¹¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»ö¼Â¤òÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¤Îµó¼°¤Ï¤Þ¤µ¤ËÈ³¥²¡¼¥à¡£Åö»ö¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯½ÐÀÊ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÊÌ¤Î°ÕÌ£¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡ãÊ¸¡¿¥È¥·¥¿¥«¥Þ¥µ¡¡¥¤¥é¥¹¥È¡¿Ä«ÁÒÀé²Æ¡ä
°ìÈÌÃË½÷¤Î¥¹¥«¥Ã¤ÈÏÃ¤ä¥È¥ó¥Ç¥â¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬Âç¹¥Êª¤Ç¡¢ÆüÌë¼ý½¸¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£4Ç¯Á°¤«¤éÅìµþ¤ÈÃÏÊý¤ÎÆóµòÅÀÀ¸³è¤òËþµÊÃæ¡£