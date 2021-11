『パーソン・オブ・インタレスト』と『名探偵モンク』がAXNで一挙放送！

AXNは年末年始企画として、視聴者からリクエストの多い人気の犯罪捜査ドラマ2作『パーソン・オブ・インタレスト〜犯罪予知ユニット』と『名探偵モンク』を一挙放送する。

『パーソン・オブ・インタレスト』シーズン1〜5(全103話)

12月25日(土)0:00スタート

連日12:00〜22:00、0:00〜6:00

『ウエストワールド』などを手掛けたジョナサン・ローランという世界的ヒットメーカー二人がタッグを組み、世界を虜にした大ヒット作を全シーズン一挙放送!

政府によって極秘開発された犯罪予知システム、通称"マシン"。街中に張り巡らされた監視カメラや携帯電話、GPSなどから情報を得るそのシステムは、テロだけでなく、日常的に起こる凶悪犯罪も予知したが、政府はそれらを無用の情報として排除していた。マシンの開発者ハロルド・フィンチは、政府が無用と判断した情報を密かに入手。驚異的な戦闘技能を誇る元CIAのジョン・リースをパートナーに迎え、一般市民が巻き込まれる凶悪犯罪を未然に防ぐため、人知れず活動する。

ジョン・リースを『シン・レッド・ライン』『パッション』で主演を務めたジム・カヴィーゼルが、ハロルド・フィンチを『The Gifted ザ・ギフテッド』)らがキャストに名を連ねる。

『名探偵モンク』シーズン1〜3(全44話)

12月26日(日)6:00スタート

連日6:00〜111:00 他

米USA Networkにて2002年から2009年まで続いた大人気シリーズ。主人公のエイドリアン・モンクは、最愛の妻が殺害された事件をきっかけに、恐怖症、過敏症、潔癖症など38もの症状が併発し、サンフランシスコ市警を休職。刑事への復職をめざして、カウンセラーのアドバイスに従い、看護師シャローナによるサポートのもと犯罪コンサルタントとして、難事件を次々と解決していく。

モンクを演じるのはコメディからシリアスな役まで幅広く演じ分ける実力派俳優トニー・シャルーブ(『マーベラス・ミセス・メイゼル』)。本作で高い評価を得た彼は、エミー賞では全8シーズンにおいて8年連続でコメディ・シリーズ部門の主演男優賞にノミネートされ(2003年、2005年、2006年に受賞)、ゴールデングローブ賞でも2003年にコメディ・シリーズ部門主演男優賞を受賞した。

ほか、テッド・レヴィン(『溺れる女たち 〜ミストレス〜』)らが出演している。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『パーソン・オブ・インタレスト』© 2012 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

『名探偵モンク』©2002 Universal Content Productions LLC. All Rights Reserved.