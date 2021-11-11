新型コロナ 東京都で新たに31人の感染を確認 重症者は9人 死亡1人

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東京都で11月11日、新たに31人が新型コロナウイルスに感染していることが確認された。重症者は前日より1人減って9人、また新たに1人の死亡が確認された。