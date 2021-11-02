¡Ö5µå¤·¤«Åê¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢ÍâÄ«¤ÏÏÓ¤â¸ª¤âÇØÃæ¤â¶¯Ä¥¤Ã¤Æµ¯¤¾å¤¬¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ ¡×¡¡¡ÈÊ¿À®¤Î²øÊª¡É¾¾ºäÂçÊå¤¬¸ì¤Ã¤¿¡¢°úÂà»î¹ç¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¡È·ù¤À¤Ã¤¿¡ÉÍýÍ³
¡¡¡ÈÊ¿À®¤Î²øÊª¡É¡¢¾¾ºäÂçÊå»á¡Ê41¡Ë¤¬23Ç¯´Ö¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤Ë¥Ô¥ê¥ª¥É¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£1998Ç¯¤Ë²£ÉÍ¹â¹»¤Ç½Õ²Æ¹Ã»Ò±àÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¡¢¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÍâ99Ç¯¤ËÀ¾Éð¤ËÆþÃÄ¡£2006Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥Ü¥¹¥È¥ó¡¦¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢07Ç¯¤Ë¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÆüËÜÁª¼ê¤È¤·¤Æ½é¾¡Íø¤òµó¤²¥Á¡¼¥à¤òÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¯¤Ê¤É¡¢ÆüÊÆÄÌ»»170¾¡¤È¤¤¤¦²Ú¡¹¤·¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¸½Ìò°úÂà¤·¤¿¾¾ºäÂçÊå¤Î¼Ì¿¿¤òÁ´Éô¸«¤ë
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ÅÙ½Å¤Ê¤ë¥±¥¬¤Ë¤âÇº¤Þ¤µ¤ì¤¿¡£2011Ç¯¤Ë¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿±¦¤Ò¤¸¤ä±¦¸ª¡¢¤µ¤é¤Ë2020Ç¯7·î¤Ë¤â¼ó¤ÎÄË¤ß¤È±¦¼ê¤Î¤·¤Ó¤ì¤Î¼£ÎÅ¤Î¤¿¤áðôÄÇ¤ò¼ê½Ñ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ëþ¿ÈÁÏáØ¤À¤Ã¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¡Ö18¡×¤òÇØÉé¤Ã¤¿10·î19Æü¤Î°úÂà»î¹ç¤ÎºÇ¹âµåÂ®¤Ï118Ò¡£150ÒÄ¶¤òµÏ¿¤·¤¿¡È¹äÏÓ¡É¤Î±Æ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Î´ÑµÒ¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜÃæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£°úÂà¤ò·Þ¤¨¤¿¿´¶¤ò¾¾ºä»á¤¬¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î1²óÌÜ¡¿#2¡¢#3¤òÆÉ¤à¡Ë
»£±Æ¡§¾¾ËÜµ±°ì
½é¤á¤Æ¤Î¡Ö¤Þ¤ë¤Ç²»¤Î¤Ê¤¤¥Þ¥¦¥ó¥É¡×
¡½¡½23Ç¯´Ö¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡£°úÂà»î¹ç¤ÇÅê¤²¤¿ºÇÂ®118Ò¤Î5µå¤Ë¤Ï¡¢1999Ç¯¤Ë155Ò¤ÎÄ¾µå¤ÇÁ¯Îõ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ°Ê¹ß¤Î¾¾ºä¤µ¤ó¤ÎÎò»Ë¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢´¶³´¿¼¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾ºä¡¡ËÜÅö¤ÏÅê¤²¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Åê¤²¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¾éÃÌ¤Ç°úÂà»î¹ç¤Ï¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÎ©¤È¤¦¤«¤Ê¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âº£¤Ï¡¢¸½ºß¤Î»Ñ¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤»¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¥Þ¥Ã¥¯¥¹118Ò¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤â¤½¤â¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤â¤¿¤Ã¤¿5µå¤·¤«Åê¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢ÍâÄ«¤ÏÏÓ¤â¸ª¤âÇØÃæ¤â¶¯Ä¥¤Ã¤Æ¡¢µ¯¤¾å¤¬¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤ó¤Ê¾õÂÖ¤À¤«¤é°úÂà¤·¤¿¤ó¤À¤è¤Ê¡¢¤È¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â´¶Æ°Åª¤Ê°úÂà»î¹ç¤Ç¤·¤¿¡£´ÑµÒ¤Ï¸ÆµÛ¤ò¤¹¤ë¤Î¤âËº¤ì¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¾¾ºä¤µ¤ó¤Î°ìµå°ìµå¤ò¶Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾ºä¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüÊÆ¹ç¤ï¤»377»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤ë¤Ç²»¤Î¤Ê¤¤¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¡£µîÇ¯¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿¤È¤¤âÌµ´ÑµÒ¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ê¤É¤«¤é¤ÎÏÃ¤·À¼¤ä²¿¤é¤«¤Î²»¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢°úÂà»î¹ç¤Ï¿¿¶õ´É¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤éÊ¸²½ÊüÁ÷¤Î¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Ê¥¤¥¿¡¼¤ÎÃæ·Ñ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÀ¼¤¬Âç²»¶Á¤Î¤è¤¦¤ËÆÏ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½´ÑµÒÌó1Ëü¿Í¤Î»×¤¤¤¬°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾ºä¡¡¤½¤ì¤ÏËÍ¤â´¶¤¸¤Æ´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£°ìÈÖ¤ä¤Ð¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¦¥©¡¼¥à¥¢¥Ã¥×¤Ç¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë½Ð¤¿¤È¤¡£µå¾ì¤Î³§¤µ¤ó¤¬Âç¤¤ÊÇï¼ê¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÅÓÃ¼¤ËÉ¡¤Î±ü¤¬¥Ä¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤â¤½¤âÁ°Æü¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¼¾¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Çï¼ê¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤¿»þ¤Ï¡¢²õ¤ì¤½¤¦¤ÊÎÞÁ£¤ò´®¤¨¤ë¤Î¤¬·ë¹½ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡£ºÐ¤Î¤»¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¤¨¡¢ºÇ¶áÎÞ¤â¤í¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¤À¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä»þ¤¬°ìÈÖ¿´ÇÛ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÎÞ¤ÇÊá¼ê¤Î¥ß¥Ã¥È¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢Á´Á³Âç¾æÉ×¤Ç¤·¤¿¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ò¼è¤ë¤³¤È¤·¤«Æ¬¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ò¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿
¡½¡½5µå¤È¤âÄ¾µå¤Ç¤·¤¿¡£½é¤á¤«¤é¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤ò¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¾¾ºä¡¡¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢ÊÑ²½µå¤ÎÊý¤¬¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¹Ô¤¯Á°¤ËÊá¼ê¤Î¡Ê¿¹¡ËÍ§ºÈ¤«¤é¡Ö¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¤«¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢Á´Éô¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¹Ô¤¯¤È¡£¤¿¤À¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤Î°ìÈÖ¥Ð¥Ã¥¿¡¼¶áÆ£·ò²ð³°Ìî¼ê¤Ë¤Ï¡Ö1µåÌÜ¤È2µåÌÜ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ÏÌîµåÅÂÆ²¤Ë¾þ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¸«Æ¨¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥Á¡¼¥à¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤«¤é¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÍ¤«¤é²£ÉÍ¹â¹»¤Î¸åÇÚ¤Î¶áÆ£¤Ë¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤¬Íè¤¿¤éÂÇ¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¡£¤¿¤À¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤À¤±¤Ï´ªÊÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êºÇ¸å¤Î»î¹ç¤Ç¼ºÅÀ¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¸åÂ³¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿½½µµ¡Ê·õ¡ËÅê¼ê¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¡£
¡¡¤Ç¤â¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2µåÌÜ¤Î118Ò¤Ï¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤È¤Ã¤¿¤éÈþÌ£¤·¤¤µå¡£ÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½»î¹ç½ªÎ»¸å¤Ëµå¾ì¤ò°ì¼þ¤·¡¢ºÇ¸å¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¼ê¤ò¤«¤¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¾¾ºä¡¡¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ò¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£½é¤á¤ÏÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»î¹ç½ªÎ»¸å¤Ï´ÑµÒ¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò³«Êü¤¹¤ë¤ÈµåÃÄ¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤È¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¤¢¤È¤Ç¹Í¤¨¤¿¤éÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£´ÑµÒ¤äÁª¼êÁ´°÷¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢°ì¿Í¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¤Ç¤â¤¢¤Î»þ¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤¬µÚ¤Ð¤º¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¥µ¥è¥Ê¥é¤È´¶¼Õ¤ò¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«·×¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
À¾ÉðÅ´Æ»¤ÎÀ¾Éðµå¾ìÁ°¤Î¥Û¡¼¥à¤¬¡Ö18ÈÖ¡×¥Û¡¼¥à¤Ë
¡½¡½À¾ÉðÅ´Æ»¤ÎÀ¾Éðµå¾ìÁ°±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤â18ÈÖ¥Û¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÅÅ¸÷·Ç¼¨ÈÄ¤Ë¤Ï¾¾ºä¤µ¤ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾ºä¡¡ËÍ¤â¸å¤Ç±ÇÁü¤ò¸«¤Æ²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤´ò¤·¤µ¤¬¤³¤ß¾å¤²¤Æ¤¤Æ¡¢°ì¿Í¤Ç´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤âºÇ¸å¤Ï¡Ö18ÈÖ¡×¤ò¤Ä¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤·¡¢¿´¤Ë»Ä¤ë°úÂà»î¹ç¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿µåÃÄ¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£
¡¡Åö½é¤Ï¡¢º£¤Î»Ñ¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é°úÂà»î¹ç¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬·ù¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âº£¤Ï¡¢¾ð¤±¤Ê¤¤»Ñ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¸¯¤êÀÚ¤Ã¤¿»Ñ¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤·¡¢¤¤Á¤ó¤È¼«Ê¬¤Ë¤â¤±¤¸¤á¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖºÇ¸å¤Ï¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä¾¾ºä¤¬¸«¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Ë²¡¤µ¤ì¤Æ
¡½¡½¤½¤â¤½¤â¤Ê¤¼°úÂà»î¹ç¤ò10·î19Æü¤Ë·è¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£°úÂà¤òÈ¯É½¤µ¤ì¤¿7·î7Æü¤«¤é3¤«·î°Ê¾å·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¾ºä¡¡²Æ¤°¤é¤¤¤«¤é°úÂà»î¹ç¤ÎÏÃ¤ÏµåÃÄ¤«¤éÂÇ¿Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÅê¤²¤é¤ì¤ë¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤Îº¢¤Þ¤À¥Á¡¼¥à¤¬¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¹Ô¤±¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤ÊºÝ¤É¤¤»î¹ç¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤ËËÍ¤Î°úÂà»î¹ç¤Ê¤ó¤Æ¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È¡¢¸Ç¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤âµåÃÄ¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¡ÖºÇ¸å¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡¢Í§¿ÍÃÎ¿Í¤«¤é¤â¤½¤ó¤ÊÀ¼¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¶ñÂÎÅª¤Ë°úÂà»î¹ç¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤»Ï¤á¤¿¤Î¤ÏËÍ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡Ê9·î13Æü¡Ë¤¢¤¿¤ê¤«¤é¡£¥Û¡¼¥à¤Ç¤ÎºÇ½ªÀï¤Ë¤Ï¥·¡¼¥º¥ó½ª¤ï¤ê¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Á°Æü¤Î10·î19Æü¤Ë¤·¤è¤¦¤È¡£
¡¡ËÍ¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÈ¾Ç¯¤Û¤É¡¢¿ÈÂÎ¤Î¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Û¤ó¤Î¿ô²ó¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤É¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿¨¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤ë¤³¤È¤ÎÆñ¤·¤µ¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢»î¹ç¤ÇÅê¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¶²ÉÝ¿´¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆËÜÍè¡¢¥×¥íÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢ËþÂ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤é¤ì¤Ê¤¤»Ñ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡ÖºÇ¸å¤Ï¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä¾¾ºä¤¬¸«¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Ë¸å²¡¤·¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¸½Ìò¤Î¤³¤í¡¢¼«Ê¬¤Î°úÂà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¾¾ºä¡¡ºÇ½é¤Ë»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿½ª¤ï¤êÊý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤À¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥¯¡¦¥à¥Ã¥·¡¼¥Ê¤¬¡¢08Ç¯¤Ë20¾¡¤òµó¤²¡Ö¤â¤¦¤³¤ì°Ê¾å¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ°úÂà¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î²¦Äç¼£²ñÄ¹¤â¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Ë30ËÜ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡Ö¤â¤¦²¦Äç¼£¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ð¥Ã¥È¤òÃÖ¤¤¤¿¡£
¡¡¥à¥Ã¥·¡¼¥Ê¤ä²¦¤µ¤ó¤Î°úÂà¤Î»ÅÊý¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤â¤½¤Î¤è¤¦¤Ê°ú¤ºÝ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÅÓÃæ¤«¤éÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡¢¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÅê¤²Â³¤±¤¿¤¤¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¤Ç¤âº£¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤½ª¤ï¤êÊý¤ò¤·¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¸å¤Ç±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¤â´¶Æ°¤·¤Þ¤¹¤·¡¢10.19¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤ÏËÍ¤Î¿ÍÀ¸¤Ë°ìÀ¸¹ï¤Þ¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢¾åÃÏÍºÊå¤µ¤ó¤òÁê¼ê¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°
¡½¡½°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¤¹¤Ù¤Æ½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤Ç²£ÉÍ¹â¹»ÀèÇÚ¤Î¾åÃÏÍºÊå¤µ¤ó¤òÁê¼ê¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾ºä¡¡¾åÃÏ¤µ¤ó¤È¤Ï¹â¹»»þÂå¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¸½Ìò¤Ç¤¢¤ë¤¦¤Á¤Ë¤â¤¦°ìÅÙËÍ¤Îµå¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¾åÃÏ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¹â¹»»þÂå¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ËÍ¤¬¥±¥¬¤Ç¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë´Ö¤âËÜÅö¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡£ÏÃ¤·Áê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢¿´¿È¶¦¤Ë½õ¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾åÃÏ¤µ¤ó¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò¾è¤»¤ë¤Î¤¬¾å¼ê¤¤¤Î¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤¯Åê¤²¤é¤ì¤¿¤·¡¢¹â¹»»þÂå¤ËÌá¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÇËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤¤Ò¤È»þ¤Ç¤·¤¿¡£Ëµ¤«¤é¸«¤¿¤é¡¢¤¤¤¤¤ª¤Ã¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬Ìµ¼Ùµ¤¤À¤Í¡Á¡¢¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¡Ê#2¤ËÂ³¤¯¡Ë
¡Ô¸½Ìò°úÂà¡Õ¡Ö´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Ç¤Î7Ç¯´Ö¤ÎØÏØÃ¤ÎÇ°¤Ï¡¢°ìÀ¸ÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¯ ¡×¡¡¾¾ºäÂçÊå¤¬¡ÈµëÎÁÅ¥ËÀ¡É¤È¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤µ¤ì¤ë¤è¤ê¡È¿É¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡É¤È¤Ï ¤ØÂ³¤¯
¡ÊµÈ°æ Ì¯»Ò¡Ë