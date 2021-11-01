¡Ú½°±¡Áª¡Û¼«Ì±¡¦´ÅÍøÌÀ»á ¾®Áªµó¶è»´ÇÔ¤Ç´´»öÄ¹¼°Õ¡Ä¸åÇ¤¤Ë²ÏÌîÂÀÏº»á¡ÈÂÔË¾ÏÀ¡É
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î´ÅÍøÌÀ´´»öÄ¹¡Ê£·£²¡Ë¤¬£±Æü¡¢¼«¿È¤¬Î©¸õÊä¤·¤¿½°±¡¿ÀÆàÀî£±£³¶è¤ÇÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¿·¿Í¡¦ÂÀ±É»Ö»á¡Ê£´£´¡Ë¤È¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤ËÇÔ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢´´»öÄ¹¤ò¼Ç¤¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò´ßÅÄÊ¸Íº¼óÁê¡Ê£¶£´¡Ë¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡´ÅÍø»á¤ÏÈæÎã¤ÇÉü³èÅöÁª¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¸½¿¦¤Î´´»öÄ¹¤¬¾®Áªµó¶è¤ÇµÄÀÊ¤òÍî¤È¤·¤¿·ë²Ì¤Ë¡ÖÅÞ·ëÅÞ¡Ê£±£¹£µ£µÇ¯¡Ë°ÊÍè¡¢¸½¿¦¤Î´´»öÄ¹¤¬Áªµó¶è¤ÇÇÔËÌ¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤Ï²áµî¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÁªµóÀÕÇ¤¼Ô¤Î´ÅÍø»á¤ÏÁªµó¸åÈ¾Àï¤Ë¼«¿È¤ÎÅöÁª¤¬´í¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÃÏ¸µ¡¦¿ÀÆàÀî¤Ëµ¢¤Ã¤¿¡£Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Ç¤·¤¿¡£Áªµó¤ÇÀï¤¦¸õÊä¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡ØÁªµó¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤Î¤¬»Å»ö¤À¤í¤¦¡ª¡Ù¤ÈÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¼«Ì±ÅÞ»²±¡µÄ°÷¡Ë
¡¡ÍèÇ¯¤Î»²±¡Áª¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö¼å¤¤´´»öÄ¹¤¸¤ã¡¢Áªµó¤Ë¾¡¤Æ¤Þ¤»¤ó¤è¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬ÅöÍîÀþ¾å¤ËÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤¿»þÅÀ¤ÇÅÞÆâ¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£´ÅÍø»á¤Î¸åÇ¤¤Ë¤Ï²ÏÌîÂÀÏº¹ÊóËÜÉôÄ¹¡Ê£µ£¸¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÔË¾ÏÀ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²ÏÌî¤µ¤ó¤¬Æ¬¤¬¤¤¤¤¤Î¤ÏÁªµóÀï¤Ç°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¡¢Á´¹ñ¤ò²ó¤Ã¤ÆÉ¾È½¤ò¾å¤²¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£´ßÅÄ¼óÁê¤â»²±¡Áª¤ÎàÁªµó¤Î´éá¤È¤·¤Æ²ÏÌî¤µ¤ó¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤ÈÁá¤¯·èÃÇ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¡Ë
¡¡´ßÅÄ¼óÁê¤Ï½êÂ°¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë¤«¡¢ÂçÃíÌÜ¤À¡£