1¸ÄÌó40±ß¡ª¡Ú¥³¥¹¥È¥³¡Û4¼ï¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥ß¥Ë¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥å¡×¤¬ÀäÉÊ¡ª
¥³¥¹¥ÑÈ´·²¤Î¾¦ÉÊ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥³¥¹¥È¥³¤«¤é¡¢YouTuber¤Î¤æ¤â¤ó¤Á¤µ¤ó¤¬¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥ß¥Ë¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥å¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£4¼ïÎà¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤¬¤½¤ì¤¾¤ì5¸Ä¤º¤Ä¡¦·×20¸Ä¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥å1¸Ä¤¢¤¿¤êÌó40±ß¤Ê¤ó¤À¤È¤«¡ª ¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ü¤·¤¯¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥¹¥È¥³¤Î¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥ß¥Ë¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥å¡×¤¬¥¤¥Á¥ª¥·¡ª4¼ïÎà¡¢·×20¸ÄÆþ¤ê¤ÎÂçÍÆÎÌ¡ª ">
²Á³Ê¡§798±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¡§¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¡¦¥Þ¥ó¥´¡¼¡¦¥¢¥Ã¥×¥ë¡¦¥·¥Ê¥â¥ó¡¡¢¨¹ØÆþ»þ
¸«¤¿ÌÜ¤â°µ´¬¤Î20¸ÄÆþ¤ê¤ÇÂçÍÆÎÌ¤Î¥Ñ¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£¤ªÌ£¤Ï»þ¡¹ÊÑ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢4¼ïÎà¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤¬¤½¤ì¤¾¤ì5¸ÄÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¡¦¥Þ¥ó¥´¡¼¡¦¥¢¥Ã¥×¥ë¡¦¥·¥Ê¥â¥ó¤Î4¼ïÎà¤Ç¤·¤¿¡£
¾¦ÉÊÌ¾¤Ë¡Ö¥ß¥Ë¡×¤È¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¾®¤µ¤¯¤Ê¤¯½½Ê¬ËþÂ¤Ç¤¤ëÂç¤¤µ¤Ç¤¹¡£´Ý¤¤·Á¤Î¤â¤Î¤ÇÄ¾·Â8Ñ¤Ç¤·¤¿¡£
¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¾Æ¤¯¤ÈÀ¸ÃÏ¤¬¤µ¤¯¤Ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£ ¸¶ºàÎÁ¤Ï¡¢¥Ð¥¿¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Þ¡¼¥¬¥ê¥ó¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÃÈñ´ü¸Â¤Ï¡¢¹ØÆþÆü´Þ¤á¤Æ3Æü¤Ç¤¹¡£ ÎäÅàÊÝÂ¸¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿©¤Ù¤¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â°Â¿´¤Ç¤¹¤è¡£¥³¥¹¥ÑÈ´·²¤Î¥³¥¹¥È¥³¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥ß¥Ë¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥å¡×¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¡Ú¥³¥¹¥È¥³¹ØÆþÉÊ¾Ò²ð¡ô18¡Û2021Ç¯9·îËö¢öÅ·Á³ÀÖ³¤Ï·¡¢¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯Æ¦Æý¡¢¥×¥ë¥³¥®¥¿¥ì¡¢¥ô¥¡¥»¥ê¥ó¥Ü¥Ç¥£¥í¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥µ¥à¥®¥ç¥×¥µ¥ë¤Ê¤É¢ö29ÅÀ34,259±ß!!
DATA
¥³¥¹¥È¥³¨¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥ß¥Ë¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥å
ËèÆü¥¤¥Á¥ª¥·µ»ö¤òÇÛ¿®¡ª