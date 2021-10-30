Ìµ°õÎÉÉÊ¤Î¿·ºî¡ÖÅß²ÈÅÅ¡×¤¬²è´üÅª¡ª ¤³¤¿¤ÄÉÛÃÄ¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤¡Ö¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤³¤¿¤Ä¡×¤ä ¡Ö²Ã¼¾´ï¡×¤Ê¤É
Á´¹ñ¤ÎÌµ°õ¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¡Á¤ó¡ª¡¡º£Ç¯2021Ç¯¤â¡¢Ìµ°õÎÉÉÊ¤Ë¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤«²ÈÅÅ¡×¤Îµ¨Àá¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤è¡Á¡ª
ÃíÌÜ¤Ï¡¢ËèÇ¯¤¹¤°¤ËÇä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤¿¤Ä¤Î¿·¾¦ÉÊ¡£
¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ö¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤³¤¿¤Ä¡×¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤³¤¿¤ÄÉÛÃÄ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â»È¤¨¤ë¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
ÉÛÃÄ¤¬¤Ê¤¤¤³¤¿¤Ä¤Ã¤Æ¡Ä¡ÄÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó!?
¡Ú¤¹¤´¤¤¤³¤¿¤Ä¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Û
Ìµ°õÎÉÉÊ¤Ë¿·ÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÖÌÚÀ½¥Æ¡¼¥Ö¥ë ¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤³¤¿¤Ä¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Ö¥ë·¿¤Î¤³¤¿¤Ä¡£
¥ª¡¼¥¯ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿²¹¤«¤ß¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥µ¥¤¥º¤ÏÉý80¡ß±ü¹Ô¤80¡ß¹â¤µ72Ñ¡Ê5Ëü4900±ß¡Ë¤ÈÉý140¡ß±ü¹Ô¤80¡ß¹â¤µ72Ñ¡Ê7Ëü4900±ß¡Ë¤Î2¼ïÎà¤Ç¤¹¡£
ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡Ö¤³¤¿¤ÄÉÛÃÄ¤¬¤¤¤é¤Ê¤¤¡×ÅÀ¡ª
ÉÛÃÄ¤ò»È¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤âÃÈ¤Þ¤ë¥Ò¡¼¥¿¡¼¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ëÃ±ÂÎ¤Ç¤³¤¿¤Ä¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤¿¤Ä¤¬¤¢¤ë´Ä¶¤Ç°é¤Ã¤Æ¤¤¿¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢²è´üÅª¤¹¤®¤Æ¶Ã¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÛÃÄ¤Î¼êÆþ¤ì¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¥é¥¯¡ª¡¡¤½¤·¤ÆÁÝ½ü¤¬´ÊÃ±¤½¤¦¡ª
¤ªÃÍÃÊ¤Ï¤½¤³¤½¤³¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¢ö
¡ÚËèÇ¯¿Íµ¤¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÅÐ¾ì¢ö¡Û
¤³¤¿¤Ä¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤«²ÈÅÅ¡×¤¬ÌÜÇò²¡¤·¡£
±©¿¥¤Ã¤¿¤ê´¬¤¤¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¥¹¥Ê¥Ã¥×¤¬¤Ä¤¤¤¿¡Ö±©¿¥¤ì¤ëÅÅµ¤¤Ò¤¶³Ý¤±¡×¡Ê4990±ß¡Ë¤ä¡¢¥½¥Õ¥¡¤Î¾å¤Ê¤É¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤ËÃÖ¤±¤ë¡Ö¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥Û¥Ã¥È¥Þ¥Ã¥È¡×¡Ê6990±ß¡Ë¤Ê¤É¡¢ËèÇ¯¿Íµ¤¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÉô²°¤Î¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤Ç»È¤¨¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ó¥Ê¥ó¥Ü¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡Ä¡Ä¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¥Ý¥Á¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÚÂÔË¾¤Î²Ã¼¾´ï¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤ë¤è¡Ä¡ª¡Û
¤Þ¤¿º£Ç¯¤Ï¡¢Ìµ°õ¥Õ¥¡¥óÇ°´ê¤Î¡ÖÄ¶²»ÇÈ²Ã¼¾´ï¡×¡Ê6990±ß¡Ë¤â¿·ÅÐ¾ì¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¢¥í¥Þ¥Ç¥£¥Õ¥å¡¼¥¶¡¼¥¿¥¤¥×¤ä¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¥¿¥¤¥×¤Î²Ã¼¾´ï¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ê²Ã¼¾´ï¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥³¥ì¤Ï´ò¤·¡Á¤¤¢ö
Ìµ°õÎÉÉÊ¤é¤·¤¤¥·¥ó¥×¥ë¡õ¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢
¡¦¾åÌÌ¤«¤éÄ¾ÀÜµë¿å¤Ç¤¤ë
¡¦3¥ê¥Ã¥È¥ëÍÆÎÌ¤Îµë¿å¥¿¥ó¥¯
¡¦3ÃÊ³¬¤Î½ÐÎÏ¥â¡¼¥É
¤Èµ¡Ç½ÌÌ¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤½¤¦¡£
Ä«ÈÕÎä¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤·¡¢Ìµ°õÎÉÉÊ¤ÇÅß»ÙÅÙ¤ò»Ï¤á¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
»²¾È¸µ¡§Ìµ°õÎÉÉÊ¡Ê1¡Ë¡Ê2¡Ë¡Ê3¡Ë¡Ê4¡Ë¡Ê5¡Ë
¼¹É®¡§ÅÄÃ¼¤¢¤ó¤¸ (c)Pouch