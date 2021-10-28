¡Ú³¤³°È¯¡ªBreaking News¡Û·ëº§ÈäÏª±ã¤Ë¥¯¥Þ¤¬ÍðÆþ¡¡µ¤¤Ë¤âÎ±¤á¤º¤Ë¿©¤ÙÂ³¤±¤ë»²Îó¼Ô¤¿¤Á¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¡ãÆ°²è¤¢¤ê¡ä
¤³¤Î¤Û¤É·ëº§ÈäÏª±ã¤Î²ñ¾ì¤ËÆÍÁ³¥¯¥Þ¤¬¸½¤ì¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤òÊª¿§¤¹¤ë¤È¤¤¤¦½ÐÍè»ö¤¬¥á¥¥·¥³¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Ï¶²ÉÝ¤Ç¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢°ìÉô¤Î»²Îó¼Ô¤¿¤Á¤Ï¥¯¥Þ¤¬¿¿²£¤òÄÌ¤ê²á¤®¤è¤¦¤È¡¢´Ø·¸¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¡ØMetro¡Ù¤Ê¤É¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤³¤Îµ»ö¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤ë¡Û
º£²óÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥á¥¥·¥³ËÌÅìÉô¥Ì¥¨¥ÜŽ¥¥ì¥ª¥ó½£¤Ë¤¢¤ë¥Á¥Ô¥ó¥±¼«Á³¸ø±à¡ÊChipinque National Park¡Ë¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿·ëº§ÈäÏª±ã¤À¡£
¤³¤Î·ëº§ÈäÏª±ã¤Î¼çÌò¤Ï¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¡¦¥Ç¥£¡¼¥µ¤µ¤ó¡ÊAngie Disa¡Ë¤È¤¤¤¦½÷À¤Î¤¤¤È¤³¤À¤Ã¤¿¡£¤¤¤È¤³¤ÎÀ²¤ì¤ä¤«¤Ê»Ñ¤ò¸«¤Æ¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ó¥¸¡¼¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î¤â¤È¤Ë¡¢Í½ÁÛ³°¤Î»²²Ã¼Ô¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£
¤Ê¤ó¤È1Æ¬¤ÎÂç¤¤Ê¥¯¥Þ¤¬²ñ¾ì¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤À¡£¤³¤ì¤Ï±é½Ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿ÌîÀ¸¤Î¥¯¥Þ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£Åö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¤·¤¿±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢¤ªÊ¢¤ò¶õ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤òÊª¿§¤¹¤ë¥¯¥Þ¤Î»Ñ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¯¥Þ¤¬Êª¿§¤·¤Æ¤¤¤ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤¤¤¿¿Í¡¹¤ÏÀÊ¤òÎ¥¤ì¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢¶á¤¯¤Ë¤Ï¥¢¥ó¥¸¡¼¤µ¤ó¤ò´Þ¤á·ÈÂÓ¤Ç¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¤¹¤ë¿Í¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤È¥¯¥Þ¤¬¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÎ¥¤ì¤Æ°ÜÆ°¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¤µ¤ó¤Ï¥«¥á¥é¤ò»ý¤Ã¤Æ¤½¤Î»Ñ¤òÄÉ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ±ÇÁü¤ËÎÙ¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬±Ç¤ë¤È¡¢¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤ÇÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¡¹¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¼«Ê¬¤è¤ê¤âÂç¤¤Ê¥¯¥Þ¤¬¿¿²£¤òÊâ¤¤¤Æ¤âÂç¤¤ÊÀ¼¤ò¤¢¤²¤ëÍÍ»Ò¤Ï¤Ê¤¯¡¢±ü¤ËºÂ¤ë´ã¶À¤ò¤«¤±¤¿ÃËÀ¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¥¯¥Þ¤ò°ìÊÍ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÏÈ¾Ê¬¤·¤«±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¸Â¤êÁ´°÷¤¬ºÂ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¿©»ö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¢¥ó¥¸¡¼¤µ¤ó¤¬TikTok¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤¿¿Í¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤ó¤À!?¡×¡ÖÃ¯°ì¿Í¤È¤·¤ÆÁû¤¤¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤è¡×¡ÖÉáÄÌ¤Ë¿©¤ÙÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÌÌÇò¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢·ëº§ÈäÏª±ã¤Ë¥¯¥Þ¤¬½ÐË×¤·¤¿¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤è¤ê¤â¡¢»²Îó¼Ô¤é¤ÎÎäÀÅ²á¤®¤ëÂÐ±þ¤Ë¶ÃØ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥ó¥¸¡¼¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»²Îó¼Ô¤¿¤Á¤ÏÈäÏª±ã¤ÎÁ°Æü¤«¤é»³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¶á¤¯¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤³¤Ç¤â»Ò¥°¥Þ¤Î»Ñ¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢ÈäÏª±ãÃæ¤âÁø¶ø¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
»öÁ°¤Ë¿´¹½¤¨¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»²Îó¼Ô¤¿¤Á¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤Ö¤ê¤Ë¤Ï³«¤¤¤¿¸ý¤¬ºÉ¤¬¤é¤Ê¤¤¡£¥¯¥Þ¤¬²ñ¾ì¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤é¤Ï¡ÖÆ°¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È»Ø¼¨¤·¤Æ¥¯¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀâÌÀ¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Î¥¯¥Þ¤ÏÂç¤¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¤Þ¤ÀÀ®ÂÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Áû¤¤¤À¤ê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤³¤Á¤é¤ò½±¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤½¤¦¤À¡£º£²ó¤Î²ñ¾ì¤Ë¤ÏÌîÀ¸Æ°Êª¤¬¤è¤¯¸½¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤é¤¬¥¯¥Þ¤ò²ñ¾ì¤«¤éÄÉ¤¤½Ð¤·¤¿¸å¡¢¥¯¥Þ¤Ï¿©¤ÙÊª¤òÁÀ¤Ã¤Æ²¿ÅÙ¤«²ñ¾ì¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ºî¤Ã¤¿¥Ð¥ê¥±¡¼¥É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁË»ß¤µ¤ì¤¿¡£
¥¢¥ó¥¸¡¼¤µ¤ó¤Ïº£²óÁø¶ø¤·¤¿¥¯¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¥¯¥Þ¤Ç¤·¤¿¤è¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¤ÎÅÐ¾ì¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤è¤¦¤À¡£²èÁü¤Ï¡ØAngie Disa¡¡2021Ç¯10·î22ÆüÉÕTikTok¡ÖHe just wanted some food¡×¡Ù¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È
¡ÊTechinsightJapanÊÔ½¸Éô¡¡iruy¡Ë