Å·³¤Í´´õ¡¡¥ÉÄ¾µå¤Ê¹¬Ê¡ÏÀ¡Ö¤¿¤È¤¨¤É¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢º£À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤Î¹¬¤»¡×
¡¡½÷Í¥¡¦Å·³¤Í´´õ¡Ê54¡Ë¤¬27Æü¡¢TBS·Ï¡Önews23¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¸å11¡¦00¡¢¶âÍË¸å11¡¦30¡Ë¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¡¢¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸ÏÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÏÈÖÁÈ¥á¡¼¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¾®ÀîºÌ²Â¡Ê36¡Ë¤¬Ã´Åö¡£¡ÖÅ·³¤¤µ¤ó¤¬¤ª¹Í¤¨¤Ë¤Ê¤ë¡¢¿ÍÀ¸¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¤é¹¬¤»¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¤È»×¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢Å·³¤¤Ï¡Ö¥³¥í¥Ê¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËèÆüËèÆü¡¢»×¤¤¤â¤è¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤Ç¤â¡¢¤¿¤È¤¨¤É¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢º£À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ìÈÖ¤Î¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÊª»ö¤ò¤È¤é¤¨¤Æ¡¢ÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Î¿´»ý¤Á¤À¤±¤Ê¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁªÂò»è¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¸·¤·¤¤Æ»¤òÁª¤Ö¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤É¤Á¤é¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Êý¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬¡ÄÇ´¤ì¤ë¤«¡£Ç´¤ê¤Ë¤¯¤¤Êý¤òÁª¤Ö¡£ÂçÊÑ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦Êý¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áª¤Ö¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤ò²¿¤È¤«¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡£¤½¤ó¤ÊÀ¸¤Êý¤ò¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¡Ö1¸Ä1¸Ä¡¢´°àú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¸þ¤¹ç¤¨¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç´èÄ¥¤ì¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Á´Éô¼«Ê¬¤Î¸Ø¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢Á´Éô¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤¢¤Î»þ¤â¤Ç¤¤¿¡¢¤¢¤Î»þ¤â´èÄ¥¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢Á´Éô¼«Ê¬¤ò»Ù¤¨¤ë¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®Àî¥¢¥Ê¤«¤é¡Ö¼«¿®¤ò¼º¤¦¤³¤È¤Ï¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£¡Ö¸À¤¤ÀÚ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´¶¿´¤¹¤ë¾®Àî¥¢¥Ê¤Ë¡¢Å·³¤¤Ï¡Ö¤Ç¤¤ë¤È¤«¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¤ä¤ì¤ë¡¢¤ä¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¼«¿®¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤ë¡¢¼«Ê¬¤¬Áª¤ó¤ÀÊý¤ò¿Ê¤ó¤Ç¹Ô¤¯¤³¤È¤ò¿®¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤Î¤¯¤é¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤ÈÊäÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£