埼玉県・東京都で震度5強の地震発生

10月07日 22時41分頃、埼玉県・東京都で最大震度5強を観測する地震がありました。震源地：千葉県北西部マグニチュード：6.1震源の深さ：約80kmこの地震による津波の心配はありません。

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