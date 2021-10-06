¥Ç¥ô¥£É×¿Í¤¬Ãæ¹ñ¤Ç±ê¾å¡ª ¡È·ÝÇ½³¦ÄÉÊü¡ÉÇÐÍ¥¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È³È»¶¤Ë¡ÖÌµÎé¤Ç¤¹¤ï¤è¡×
¡Ô¤³¤Î½÷À¤ÏÃ¯¤Ç¤¹¤«¡Õ
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ç¥ô¥£É×¿Í¡¢¼Â¤ÏÃæ¹ñ¤Ë¡ÈÍ§¹¥Åª¡É¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼¨¤·¤¿¾Úµò¼Ì¿¿
¡Ô°Ì¾¹â¤¤È¿Ãæ±¦ÍãÉ×¿Í¡Õ
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ãæ¹ñÈÇ¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ÎÈùÇî¡£º£¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¥Ç¥ô¥£É×¿Í¤ËÈóÆñ¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈà½÷¤Ï¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¥¹¥«¥ë¥Î½éÂåÂçÅýÎÎ¤È'62Ç¯¤ËÂè3É×¿Í¤È¤·¤Æ·ëº§¡£'65Ç¯¤ËÂçÅýÎÎ¤¬¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ºµÓ¤·¤¿¸å¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ëµ¢¹ñ¤·¤Æ¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¥¡¼¥Þ¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Ä¥Å¯ßË¡Ê¥Á¥ã¥ó¥¸¥ã¡¼¥Ï¥ó¡Ë¤È¤¤¤¦¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¸¤ß¤Î¤Ê¤¤Ãæ¹ñ¤Î¼ã¼êÇÐÍ¥¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈà¤ÏÃ¼Àµ¤Ê´éÎ©¤Á¤Ç¡È¸ø¼ç¡Ê¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡Ë¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¥¤¥±¥á¥ó¡£º£Ç¯2·î¤Ë¼ç±é¤·¤¿Ãæ¹ñ¤Î»þÂå·à¥É¥é¥Þ¡Ø»³²ÏÎá¡Ù¤ÏÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢¤¿¤Á¤Þ¤Á¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¤·¤«¤·¡¢8·î¤ËÈà¤Î±¿Ì¿¤Ï°ìÊÑ¤¹¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬ÉÒ´¶¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ
¡ÖÄ¥¤µ¤ó¤¬'19Ç¯¤ËÍèÆü¤·¤¿ºÝ¤Ë´Ñ¸÷¤ÇÌ÷¹ñ¿À¼Ò¤òË¬¤ì¤¿¤ê¡¢ÇµÌÚ¿À¼Ò¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Í§¿Í¤Î·ëº§¼°¤Ë»²²Ã¤·¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ËÎ®½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ì÷¹ñ¿À¼Ò¤ÏÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤ÎAµéÀïÈÈ¤òã«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÇµÌÚ¿À¼Ò¤ÏÃæ¹ñ¤Î»ÙÇÛ¸¢¤ò¤á¤°¤Ã¤¿ÆüÏªÀïÁè¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿ÇµÌÚ´õÅµÂç¾¤òã«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Ï´÷¤ß·ù¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤Á¤Þ¤Á±ê¾å¤·¡¢½Ö¤¯´Ö¤ËÈà¤Ï·ÝÇ½³¦¤«¤éÄÉÊü¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÃæ¹ñ¤Ë¾Ü¤·¤¤¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡Èà¤¬ÎóÀÊ¤·¤¿·ëº§¼°¤Ë¡¢¶öÁ³µï¹ç¤ï¤»¤¿¤Î¤¬¥Ç¥ô¥£É×¿Í¤À¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤Ï¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ËÄ¥¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¡£º£²ó¤Î±ê¾å¤Ç¤½¤Î¼Ì¿¿¤¬È¯¸«¤µ¤ì¡¢Èà½÷¤Î¥Ö¥í¥°¤ÎÆâÍÆ¤¬Ãæ¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡ÖÉ×¿Í¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤ÓÎò»ËÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²áµî¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡¢¼óÁê¤ÎÌ÷¹ñ»²ÇÒ¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¡ÈÆüËÜ¤Î¸Ø¤ê¤ò¼è¤êÌá¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡É¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤òÃÎ¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢ÉÒ´¶¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡ËÁÆ¬¤ÎÉ×¿Í¤Ø¤Î¹¶·â¤Ë¤Ï¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤È¤ó¤À¤È¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤À¤¬¡¢Åö¤ÎËÜ¿Í¤Ï¤³¤ÎÁû¤®¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£9·î²¼½Ü¤Ë¼èºà¤ò¿½¤·¹þ¤à¤È¡¢¤¹¤°¤ËÈà½÷¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö»ä¡¢ÌÀÆü¤«¤é¡Ø¥¤¥Ã¥ÆQ¡Ù¤Î»£±Æ¤Ç¥í¥±¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¤Î¡£¤´ÍÑ·ï¤Ï¡©¡×
¡¡Ãæ¹ñ¤Ç¤Î±ê¾åÁû¤®¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¤¿¤Á¤Þ¤ÁÉÔ²÷´¶¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¡£
¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤ï¡£ËÜÅö¤ËÌµÎé¤Ç¤¹¤ï¤è!¡×
¡¡¼«Ê¬¤¬¡ÈÈ¿Ãæ¿ÍÊª¡É¤Ê¤ó¤Æ¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¤ÈÊ°³´¤¹¤ë¡£¤à¤·¤í¡¢Ãæ¹ñ¤È¤ÎÍ§¹¥´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö1960Ç¯Âå¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÈÀ¯¼£¤¬Ì©ÀÜ¤Ê»þÂå¤Ç¡¢¶¦»º¼çµÁ¹ñ²È¤ÎÃæ¹ñ¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇÉ×¤Ï'66Ç¯¤Ë¡Ø¿·¶½¹ñ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡Ù¤ò¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç³«ºÅ¤·¡¢Ãæ¹ñ¤ò¾·ÂÔ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÄÌ¤·¤Æ¸òÎ®¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤ò¹ñÏ¢¤Î²ÃÌÁ¹ñ¤Ë¤·¤¿¤Î¤âÉ×¤Ç¤¹¡£Èà¤Ï¾ï¡¹¡È¿¿¤ÎÌ±Â²¼çµÁ¤Ï¡¢Â¾Ì±Â²¤òÂº·É¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡É¤È¿½¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤ï¡×
¡¡Ä¥¤ÈÉ×¿Í¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤¬¡¢ÆüÃæÍ§¹¥¤Î¾Ú¤È¼õ¤±¼è¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¤¿¤¤¡£