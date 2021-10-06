À¸¶ðÎ¤Æà¡¢·ëº§¤·¤Ê¤¤ÁªÂò»è¤â¡Ö²ÄÇ½À¤È¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÀ¸¶ðÎ¤Æà¤¬6Æü¡¢Åìµþ¡¦CBGK¥·¥Ö¥²¥!!¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿SOLO Performance ENGEKI¡ØËÍ¤È¥á¥ê¡¼¥ô¥§¥ë¤Î7322¸Ä¤Î°¦¡Ù°Ï¤ß¼èºà¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û°áÁõ¤Î¡É±§ÃèÉþ¡É»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿À¸¶ðÎ¤Æà
¡¡º£Ç¯¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿À¸¶ð¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ï3Ç¯Â³¤±¤Æ¤ä¤á¤è¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤³¤«¤é·ÝÇ½³¦¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤ÆÇµÌÚºä46¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¡Ê±é½Ð¤Î¡ËÌÓÍøÏË¹¨¤µ¤ó¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢±é·à¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¿Í¤À¤Ã¤¿¿Í¤¬Â¾¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢´ñÀ×¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£·ÝÇ½³¦¤ËÍè¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È10Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¸å10Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÀäÂÐ¤ËÇÐÍ¥¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡Ö½÷À¤Ê¤Î¤Ç·ëº§¤À¤Î½Ð»º¤À¤ÎÊ¹¤«¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â³Ú¤·¤¯¤Æ¹¬¤»¤Ê¿ÍÀ¸¤È¤¤¤¦¤Î¤â²ÄÇ½À¤È¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·ëº§¤ä½Ð»º¤ò¤·¤Ê¤¤ÁªÂò»è¤â¼«¿È¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö²¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¤²È¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤²È¤Ë½»¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤¤¤í¤¤¤í½á¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È±éµ»¤ÎÆ»¤òÆÍ¤¿Ê¤à¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡°Ï¤ß¼èºà¤Ë¤Ï¡¢¾¾ÅÄÎ¿¡¢ÌÓÍø»á¤â½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¡¡ºÇ¾¯¿Í¿ô¤Ç±é·à¤ò¤¹¤ë¡ÖSOLO Performance ENGEKI¡×¡£Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢±é·à¤ò¤Ò¤È¤ê¼Çµï¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÆÏ¤±¡¢¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âºÇ¾¯¿Í¿ô¤Ë¤·¤Æ¾å±é¤ò¹Ô¤¦¡£Âè2ÃÆ¤ÎËÜºî¤Ï¡¢À¸¶ð¤È¾¾ÅÄ¤Ë¤è¤ë¤Ò¤È¤ê¼Çµï¤Ç¡¢±§Ãè¤òÉºÎ®¤¹¤ë¡ÈËÍ¡É¤¬¥á¥ê¡¼¥ô¥§¥ë¤È¡È°¦¡É¤òÃµ¤¹Êª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¸ø±é¤Ï¤¤ç¤¦6Æü¤«¤é17Æü¤Þ¤Ç¡£