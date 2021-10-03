ÍµÈ¹°¹Ô¡¢¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡×Í¥¾¡¥³¥ó¥ÓÅªÃæ¤â¥¯¡¼¥ë¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Î¤Ï´ÊÃ±¤ÊÍ½ÁÛ¤À¤Ã¤¿¤Í¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¡Ê47¡Ë¤¬3ÆüÊüÁ÷¤ÎJFN¡ÖÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY¡¡NIGHT¡¡DREAMER¡×¡ÊÆüÍË¸å8¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2021¡×¤ÎÍ¥¾¡¼ÔÍ½ÁÛ¤¬ÅªÃæ¤·¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍµÈ¤Ï9·î12ÆüÊüÁ÷¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤Ç¡ÖÁ´°÷¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤ï¡¢º£²ó¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¡£¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢Í¥¾¡¤¬Æñ¤·¤¤¤è¤Í¡£¤¢¤ëÄøÅÙ¼ÂÎÏ¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¥Ù¥¹¥È¤Î¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢Á´°÷¤¬Í¥¾¡ÁÀ¤¨¤ë¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¸¤ã¤Ê¤¤?¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¡ØÍµÈ¤ÎÊÉ¡Ù¤Ç¤â¤è¤¯²ñ¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¤½¤ó¤Ê¾ð¤òÆþ¤ì¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤¤¤ä¤¡¡¢¤Ç¤â¶õµ¤³¬ÃÊ¤«¡Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¼ÒÄ¹¤«¡¢¤É¤¦¤«¤Ê?ºÇ¶á¡¢Í½ÁÛ¤¬Åö¤¿¤ë¡¢Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¤Ã¤ÆÏÃ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢¤â¤¦¸À¤¦¤Î¤â¥¤¥ä¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤Í¡×¤È¡¢ÌÀ¸À¤ÏÈò¤±¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¶õµ¤³¬ÃÊ¡×¤ÎÌ¾¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÍµÈ¤Ï¡ÖËÜÌ¿¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ËÜÌ¿¤À¤Ã¤¿¤Í¡£°ì±þ²¶¤â¡ØÍ½¸ÀÅªÃæ¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤³¤ó¤Ê¤Î¤Ï´ÊÃ±¤ÊÍ½ÁÛ¤À¤Ã¤¿¤Í¡£²¶¤Ï¥Í¥¿¤È¤«¤Ë¤Ï¶½Ì£¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¤Í¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤À¤±¤ÏÅö¤¿¤Ã¤Æ¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¿Í¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤È¤«¤â¹Ô¤«¤Ê¤¤¤·¡¢¤ª¾Ð¤¤¤Î¥é¥¤¥Ö¤â¸«¤ë¤Î¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡£¥Í¥¿ÈÖÁÈ¤â¤É¤Ã¤Á¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¡¢¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤Æ¾Ð¤ï¤»¤ë¡£
¡¡¡Ö¡ØÍµÈ¤ÎÊÉ¡Ù¤È¤«¤Ï¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤Í¡£¥¬¥Á¥¬¥Á¤Î¥Í¥¿¤Ï¤µ¡¢¤³¤Ã¤Á¤¬¶ÛÄ¥¤·¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤è¡£¡Ø¤·¤Ã¤«¤êºî¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¡¢´èÄ¥¤ì¤è¡£¥»¥ê¥ÕËº¤ì¤ë¤Ê¤è¡Ù¤Ã¤Æ¿´ÇÛ¤Ç¾Ð¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤è¡£¤Þ¤¢¡¢ËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡Ø¶õµ¤³¬ÃÊ¡Ù¤Ï¤Í¡×¤È¡¢Í¥¾¡¤ò¾Î¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÍµÈ¤Ï¤«¤Í¤Æ¤«¤é¡ÈÍ½ÁÛ²°¡É¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡ÖM¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê2019¡×¤Ç¥ß¥ë¥¯¥Ü¡¼¥¤¡¢¡ÖR¡½1¤°¤é¤ó¤×¤ê2020¡×¤Ç¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¡¦ÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡Ê34¡Ë¡¢¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2020¡×¤Ç¥¸¥ã¥ë¥¸¥ã¥ë¡¢¤È¥º¥Ð¥êÅªÃæ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£