²Â»Ò¤µ¤Þ¡¢´ê¤ï¤ì¤¿âÃ»Ò¤µ¤Þ¤Î·ëº§À®½¢¤âÀ¯ÉÜ¤Î¡ÈÈëºö¡É¤Ç¡Ö¹Ä¼¼¤ËÊÄ¤¸¤³¤á¤é¤ì¤ë¡×
¡ÖÀèÆüÊó¤¸¤é¤ì¤¿¹ÄÂ²¿ô¤Î³ÎÊÝºö¤Ë¡¢ÀµÄ¾¶Ã¤¤¬±£¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤·¤³¤Î¹½ÁÛ¤¬À®Î©¤·¤Æ·ëº§¤·¤¿½÷À¹ÄÂ²¤ò¹Ä¼¼¤Ë»Ä¤¹¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ç¯Æâ·ëº§¤¬´ûÄêÏ©Àþ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëâÃ»Ò¤µ¤Þ¤È¡¢Ëå¤Î²Â»Ò¤µ¤Þ¤Î¤Ç¡È³Êº¹¡É¤¬À¸¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú·ã¥ì¥¢¼Ì¿¿¡Û²Â»Ò¤µ¤Þ¤¬¸ª¤òÂçÃÀ¤ËÏª½Ð¤µ¤ì¤¿¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¤ª»Ñ
¡¡¸Ä¿Í¤Î¼«Í³¤òÂº½Å¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤ª¶¯¤¤²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î°Æ¤Ï¿Í¸¢¿¯³²¤È¤â¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡Ê¹Ä¼¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡¤Þ¤ÀµÜÆâÄ£¤«¤éÀµ¼°¤ÊÈ¯É½¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢âÃ»Ò¤µ¤Þ¤È¾®¼¼·½¤µ¤ó¤ÎÇ¯Æâ·ëº§¤¬´ûÄêÏ©Àþ¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëÃæ¡¢º£ÅÙ¤ÏËå¤Î²Â»Ò¤µ¤Þ¤Î¿ÍÀ¸¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ëÀ¯ÉÜ°Æ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
âÃ»Ò¤µ¤Þ¤ÈÎ©¤Á°ÌÃÖ¤¬µÕÅ¾¤¹¤ë
¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢¹ÄÂ²¿ô¤Î¸º¾¯¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤º¤ìÂ¨°Ì¤µ¤ì¤ë½©¼ÄµÜ²È¤ÎÄ¹ÃË¡¦Íª¿Î¤µ¤Þ¤ò¤ª»Ù¤¨¤¹¤ëÂÎÀ©¤òºî¤ë¤¿¤á¤Î¹½ÁÛ°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¡ÖÆâÍÆ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Å·¹Ä¤´°ì²È¤È¸½Â¸¤Î4µÜ²È¡Ê½©¼ÄµÜ²È¡¢¾ïÎ¦µÜ²È¡¢»°³ÞµÜ²È¡¢¹â±ßµÜ²È¡Ë¤òÂ¸Â³¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Å·¹Ä²È¤Î°¦»Ò¤µ¤Þ¡¢½©¼ÄµÜ²È¤Î²Â»Ò¤µ¤Þ¤¬·ëº§¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²È¤ò·Ñ¤¬¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸½¾õ¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤¬Â¨°Ì¤µ¤ì¤ë¤³¤í¤Ë¹Ä¼¼¤«¤é½÷À¹ÄÂ²¤¬Î¥Ã¦¤µ¤ì¡¢¹Ä¼¼¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤éÉâ¾å¤·¤¿°Æ¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡¦Á°¡Ë
¡¡µÜÆâÄ£OB¤Ç¹Ä¼¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î»³²¼¿¸»Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ÎÀ¯ÉÜ°Æ¤ËÍý²ò¤ò¼¨¤¹¡£
¡Ö½÷À¹ÄÂ²¤¬·ëº§¸å¤â¹Ä¼¼¤Ë»Ä¤ë¤È¤¤¤¦°Æ¤Ï¡¢¹ÄÂ²¿ô¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÍ¸ú¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£âÃ»ÒÆâ¿Æ²¦ÅÂ²¼¤Î¤´·ëº§¤«¤é²Â»ÒÆâ¿Æ²¦ÅÂ²¼¤Î¤´·ëº§¤Î´Ö¤Ë¡¢¤³¤Î°Æ¤ÇË¡²þÀµ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢»Ð¤Ï°ìÈÌ¹ñÌ±¡¢Ëå¤Ï¹ÄÂ²¤Î¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ÐËå¤Î¶¶ø¤Îº¹¤Ï¡¢¤µ¤Û¤Éµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡Âè119Âå¸÷³ÊÅ·¹Ä¤Ï´×±¡µÜ²È¤«¤é¹Ä°Ì¤Ë½¢¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·»¤Ï´×±¡µÜ²È¤ò·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£·»¤¬µÜ²È¤ÎÅö¼ç¤Ç¡¢Äï¤¬Å·¹Ä¤È¤¤¤¦µÕÅ¾¤·¤¿Î©¾ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÃË½÷¤Î°ã¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Ç¤â·»¤ÏÅ·¹ÄÊÅ²¼¡¢Ëå¤Î¹õÅÄÀ¶»Ò¤µ¤ó¤Ï°ìÈÌ¹ñÌ±¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢¸½¹Ô¤ÎÀ©ÅÙ¤Ç¤â·»¤¬¹ÄÀÒÎ¥Ã¦¤·¤Æ°ìÈÌ¹ñÌ±¤Ë¤Ê¤ê¡¢Äï¤Ï¹ÄÂ²¤Î¤Þ¤Þ¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤êÆÀ¤Þ¤¹¡×
¡¡âÃ»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡È¾®¼¼âÃ»Ò¡É¤È¤·¤ÆÌ±´Ö¤Ë²Ç¤¬¤ì¡¢¹ÄÂ²¤Î»þ¤Ë¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Í³¤ÊÊë¤é¤·¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢º£²ó¤ÎË¡°Æ¤¬À®Î©¤¹¤ì¤Ð¡¢Ëå¤Î²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï·ëº§¸å¤â¹ÄÂ²¤È¤·¤Æ¸øÌ³¤òÃ´¤Ã¤¿¤ê¡¢¾ÍèÂ¨°Ì¤µ¤ì¤ëÍª¿Î¤µ¤Þ¤ò¤ª¶á¤¯¤Ç»Ù¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤é¤ì¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢»Ð¤Ï°ìÈÌ¿Í¤ÇËå¤Ï¹ÄÂ²¤È¤¤¤¦¡¢»ÐËå¤ÇÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Îº¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¹ÄÂ²¿ô¤Î¸º¾¯¤Ï¿¼¹ï¤Ç¤¢¤ê¡¢¾ÍèÅª¤Ë¹Ä¼¼¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î°Æ¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¹½ÁÛ¤ÏÍ¸ú¤Î¤è¤¦¤À¡£Åö³º¤Ç¤¢¤ë¤´ËÜ¿Í¤Ï¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤¢¤ë½©¼ÄµÜ²È¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö²Â»Ò¤µ¤Þ¤¬¤³¤Î¹½ÁÛ¤ËÇ¼ÆÀ¤µ¤ì¤ë¤È¤ÏÅþÄì»×¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¹ÄÂ²¤Ç¤¢¤ë¤¬¸Î¤Ë¡¢³èÆ°¤òÀ©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ò¤¿¤·¤Ê¤ß¡¢¹â¹»¤«¤é¤Ï¥À¥ó¥¹¤ËÇ®Ãæ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢º¬¤Ã¤«¤é¤Î¡È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥µ¡¼¡É¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£'17Ç¯¤Ë¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¡Ø¥ê¡¼¥ºÂç³Ø¡Ù¤ÇÉñÂæ·Ý½Ñ¤Ê¤É¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹³Ø²Ê¤Î¼ø¶È¤òÍú½¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤ª¹¥¤¤Ê¥À¥ó¥¹¤ò¸ø¤ËÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£³Ø½¬±¡Âç³Ø¤Ç¤Ï¥À¥ó¥¹¥µ¡¼¥¯¥ë¡ØN¡Ù¤ËÂÎ¸³Æþ²ñ¤µ¤ì¤ë¤â·ÙÈ÷¤ÎÌäÂê¤ÇÃÇÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÔÆþ¤µ¤ì¤¿¡Ø¹ñºÝ´ðÆÄ¶µÂç³Ø¡ÊICU¡Ë¡Ù¤Ç¤â³ØÆâ¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó¿Íµ¤¤Î¥À¥ó¥¹¥µ¡¼¥¯¥ë¡ØS¡Ù¤ËÆþ²ñ¤¹¤ë¤â¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß¤Î¼èºà¤¬»¦Åþ¤·¤ÆÂà²ñ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡³ØÆâ¤Ë¤¢¤ëÃÄÂÎ¤Ç¤Î³èÆ°¤ÏÆñ¤·¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢³°Éô¤Î¥À¥ó¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ë³èÏ©¤ò¸«¤¤½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¸Ä¿Í¤Î¸¢Íø¤òÂº½Å¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡ÖICU»þÂå¤ËÌ±´Ö¤Î¥À¥ó¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¤ËÆþ²ñ¤·¡¢»ÔÌ±¥Û¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤ä¥¸¥ã¥º¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë¶É¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ë¥¹¥¯¡¼¥ë¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢µã¤¯µã¤¯Âà²ñ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢¹ÄÂ²¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ç³èÆ°¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ËÂ©¶ì¤·¤µ¤È²ù¤·¤¤»×¤¤¤òÊú¤«¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡¦Á°¡Ë
¡¡¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿·Ð¸³¤«¤é¤â¡¢»Ð¤Ç¤¢¤ëâÃ»Ò¤µ¤Þ¤Î·ëº§°Õ»×¤ò¡ÖÂº½Å¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È´ê¤ï¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡²Â»Ò¤µ¤Þ¤ÏICU¤òÂ´¶È¤µ¤ì¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ½Ð¤µ¤ì¤¿Ê¸½ñ²óÅú¤Ç¡¢
¡Ô·ëº§¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÅö¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢»Ð¤Î°ì¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Î´õË¾¤¬¤«¤Ê¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Õ¤ÈÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¹ÄÂ²¤È¤¤¤¨¤É¡¢·ëº§¤Î¤è¤¦¤Ê»äÅª¤Ê¤â¤Î¤ÏÌ±´Ö¿Í¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¸Ä¿Í¤Î¸¢Íø¤òÂº½Å¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤·¤´¼«Ê¬¤¬·ëº§¤µ¤ì¤ëºÝ¡¢¤ªÁê¼ê¤ÎÃËÀ¤Ë¾¯¤·¤Ç¤âÉÔ°Â¤ÊÌÌ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¾®¼¼¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¹ñÌ±¤«¤é°ìµ¤¤ËÈ¿ÂÐ°Õ¸«¤¬²¡¤·´ó¤»¤ë²ÄÇ½À¤ò´í×ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥À¥ó¥¹¤Î·ï¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢³°½Ð»þ¤Ë¤ÏÉ¬¤ºSP¤¬¤Ä¤¡¢´ÊÃ±¤Ë¤Ï³°½Ð¤äÎ¹¹Ô¤â¤Ç¤¤º¡¢¹ÄÂ²¤Ë¤ÏÌ±´Ö¿Í¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÈÉáÄÌ¤Î¼«Í³¡É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²Â»Ò¤µ¤Þ¤â¹Ä¼¼¤òÎ¥¤ì¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙÊú¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊµÜÆâÄ£´Ø·¸¼Ô¡Ë
²Â»Ò¤µ¤Þ¤À¤±¤¬¹Ä¼¼¤ËÊÄ¤¸¤³¤á¤é¤ì¤ë
¡¡¤·¤«¤·¡¢Ì±´Ö¤Ë²Ç¤¬¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¸µ¹ÄÂ²¤¬ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¡È°ìÈÌ¹ñÌ±¡É¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¡¢Á°½Ð¤Î»³²¼¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ë¡£
¡Ö½÷À¹ÄÂ²¤¬·ëº§¤·¤ÆË¡Åª¤Ë¤Ï°ìÈÌ¹ñÌ±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¸å¤Î¿ÍÀ¸¤ò²æ¡¹¤ÈÆ±¤¸°ìÈÌ¹ñÌ±¤È¤·¤Æ¤Ï²á¤´¤»¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼þ°Ï¤Î¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÌÜ¤Ç¸«¤é¤ì¡¢ÈÈºáÈï³²¤Ë¤¢¤¦²ÄÇ½À¤â°ìÈÌ¹ñÌ±¤è¤ê¹â¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¸µ¹ÄÂ²¤È¤·¤Æ¤ÎÉÊ°Ì¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î°ì»þ¶â¤Ï¹ñ¤«¤é»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢µÜÆâÄ£¤ÏÄ¾ÀÜÅª¤Ê¤ªÀ¤ÏÃ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡²Â»ÒÆâ¿Æ²¦ÅÂ²¼¤¬¹Ä¼¼¤Ë»Ä¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤¹¤ë¿¦°÷¤âÉÕ¤¤Þ¤¹¤·¡¢¹ÄÂ²¤È¤·¤Æ¤Î¸øÌ³¤òÃ´¤¤¤Ê¤¬¤é¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¹Ä¼¼Æâ¤Ë¤´Î¾¿Æ¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¾ÍèÂ¨°Ì¤µ¤ì¤ëÍª¿Î¿Æ²¦ÅÂ²¼¤ò¶á¤¯¤Ç¤ª»Ù¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¹ñ¤È¤·¤Æ¤â¤´°ì²È¤È¤·¤Æ¤â¤¤¤¤·Á¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤¿¤À¡¢½÷À¹ÄÂ²¤¬·ëº§¸å¤â¹Ä¼¼¤Ë»Ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ½÷À½÷·ÏÅ·¹Ä¤âÍÆÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢°¦»ÒÆâ¿Æ²¦ÅÂ²¼¤ä²Â»ÒÆâ¿Æ²¦ÅÂ²¼¤Ï¤½¤Î¤´²ÈÂ²¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¹Ä°Ì¤Ë½¢¤¯²ÄÇ½À¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Á°Äó¤Ç¤¹¡×
¡¡¹Ä¼¼¤Ë»Ä¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï½½Ê¬¤¢¤ì¤É¡¢º£²óÊó¤¸¤é¤ì¤¿À¯ÉÜ°Æ¤Ï¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤ÎË¾¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸Ä¿ÍÅª¤Ê´õË¾¤ä¼«Í³¤òÃø¤·¤¯À©Ìó¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢°ìÈÌ¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð²¿¤âÀ©Ìó¤Ê¤¯¼Â¸½¤Ç¤¤ëÎ¹¹Ô¤ä¼ñÌ£¤Ç¤â¡¢¹Ä¼¼¤Ë»Ä¤é¤ì¤ë¤Ê¤éSP¤Ê¤É¤Î·ÙÈ÷ÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤¿¤ê¡¢³°½ÐÀè¤Ø¤ÎÏ¢Íí¤äÆ³Àþ¤Î³ÎÊÝ¤Ê¤É¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÃÇÇ°¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¡£²Â»Ò¤µ¤Þ¤ÎË¾¤Þ¤ì¤ë¡È´°Á´¤Ê¼«Í³¡É¤ÏË¾¤á¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¡Ö²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ïº£Ç¯¤Î12·î¤Ç27ºÐ¡£âÃ»Ò¤µ¤Þ¤Îº§Ìó¤¬ÆâÄê¤·¤¿¤Î¤¬Åö»þ26ºÐ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤¤¤Ä·ëº§¤µ¤ì¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£À¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¤Ï¹ÄÂ²¿ô¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤¬·ëº§¤µ¤ì¤ëÁ°¤Ëº£²ó¤Î¹½ÁÛ¤òÀ®Î©¤µ¤»¤è¤¦¤ÈËÛÁö¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Ë¡°Æ¤¬À®Î©¤¹¤ëÁ°¤Ë·ëº§¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤¿²Â»Ò¤µ¤Þ¤¬¡¢µÞ¤¤¤Ç¤ªÁê¼ê¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¾ì¹ç¡¢º£ÅÙ¤ÏÄ´ºº¤¬ÉÔ½½Ê¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¾®¼¼²È¤Î¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊÌäÂê¤¬Éâ¾å¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£âÃ»Ò¤µ¤Þ¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë¹¥¤¤ÊÃËÀ¤È·ë¤Ð¤ì¤ÆÌ±´Ö¿Í¤È¤Ê¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Í³¤È¸Ä¿Í¤Î´õË¾¤ò½Å¤ó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëËå¤Î²Â»Ò¤µ¤Þ¤À¤±¤¬¡¢Ë¡°Æ¤ÎÀ®Î©¼¡Âè¤Ç¡È¹Ä¼¼¤ËÊÄ¤¸¤³¤á¤é¤ì¤ë¡É¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦µÜÆâÄ£´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤ª»Ð¤µ¤Þ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤â¤´¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤ò´Ó¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£