¥¿¥â¥ê¡¡»¶ÊâÃæ¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤È¡×Ãæ³Ø°ÊÍè¤Î100¥á¡¼¥È¥ëÁ´ÎÏ¼ÀÁö¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¿¥¤¥à¤Ï
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥¿¥â¥ê¡Ê76¡Ë¤¬13ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË9¡¦50¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¤ÎÈÖÁÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¼«¿È¤Î·ò¹¯Ë¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤â¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ4ËÜ¤ÈÂ¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥â¥ê¡£¼«¿È¤Î·ò¹¯Ë¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»¶Êâ¤Ï¤·¤Þ¤¹¡£±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸Â¤ê»¶Êâ¤Ï¤·¤Þ¤¹¡£1»þ´ÖÈ¾¤«¤é2»þ´ÖÈ¾¤¯¤é¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤¿¤Þ¤ËÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ²¼Ä®¤ÎÊý¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¤Þ¤¿ÅÅ¼Ö¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¿§¡¹¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»ý¤¿¤»¤ÆË°¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£Îò»ËÅª¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç»¶Êâ¤·¤Æ¤Æ¤âË°¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î»¶ÊâÃæ¤Ë¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö»¶Êâ¤·¤Æ¤¿¤é100¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÄ¾Àþ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ç²¿²ó¤«¡¢¤½¤³¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤ë¤¦¤Á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ100¥á¡¼¥È¥ë¤òÁ´Â®ÎÏ¤ÇÁö¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁ´Â®ÎÏ¤ÇÁö¤Ã¤¿¤Î¤ÏÃæ³Ø°ÊÍè¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Û¤ó¤È¤ËÂ¤¬Æ°¤«¤º·×¤Ã¤¿¤é100¥á¡¼¥È¥ë22ÉÃ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡³ØÀ¸»þÂå¤Ë¤ÏÂ¤ÎÂ®¤µ¤Ë¼«¿®¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥à¤Ë¤ÏÇ¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¼Â¤Ï¤â¤¦1²óÁö¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡¢21ÉÃ¤Ç¤·¤¿¡£¾¯¤·¤º¤Ä¤Þ¤¿º£ÅÙ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¡Ä¡×¤È¾¯¤·ÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£