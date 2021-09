Twitterは、画像や動画などのコンテンツの閲覧に焦点を当てた、新たなエッジトゥエッジのユーザーインターフェース(UI)の実験を開始した、と発表しました。

Instagramを彷彿させるような、コンテンツが画面の端から端まで目一杯広がった新たなタイムラインのユーザーテストがTwitterで行われています。



Now testing on iOS:

Edge to edge Tweets that span the width of the timeline so your photos, GIFs, and videos can have more room to shine. pic.twitter.com/luAHoPjjlY

— Twitter Support (@TwitterSupport) September 7, 2021