¹¾Àî¾Ò»Ò»á¤¬¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤Î¡È¥Ü¥íµã¤¡É¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¸«Ä¾¤·¤¿¡× ¿û¼óÁê¤Ë¤ÏÆ±¾ð
¡¡¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¹¾Àî¾Ò»Ò»á¤¬£³Æü¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ò¹¹¿·¡£¿ûµÁ°Î¼óÁê¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªÉÔ½ÐÇÏ¤È¡¢¼óÁê¤È£´ÆüÏ¢Â³¤ÇÌÌ²ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¾®Àô¿Ê¼¡Ïº´Ä¶Áê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ÁíºÛÁª¤ò¤á¤°¤ê¡¢¿Ê¼¡Ïº»á¤Ï¿û¼óÁê¤ÈÌÌ²ñ¤·¡¢ÉÔ½ÐÇÏ¤âÁªÂò»è¤À¤È¿Ê¸À¡£¤³¤ÎÆü¿û¼óÁê¤ÎÉÔ½ÐÇÏ¤Î°Õ¸þ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢¿Ê¼¡Ïº»á¤ÏÊóÆ»¿Ø¤Ë¡Ö¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤´ÈãÈ½¤â¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Î¤³¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¡£¤À¤±¤É¡¢¿ûÁíÍý¤¸¤ã¤Ê¤¤ã¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢±¦ÌÜ¤«¤éÂçÎ³¤ÎÎÞ¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¡£
¡¡¹¾Àî»á¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Ï¾®Àô¤µ¤ó¤À¤±¤¬ÁêÃÌÁê¼ê¤È¤ÏÈá¤·¤¤¡£°ÂÇÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬Êü¤ê½Ð¤·¤¿À¯¸¢¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿¿û¤µ¤ó¤¬º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¶î¤±¤Ä¤±¤ÆÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤¿¤ê¶¨ÎÏ¤·¤¿¤ê¤·¤è¤¦¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡Ä¡×¤È¿û¼óÁê¤ËÆ±¾ð¡£
¡¡Â³¤±¤ÆÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¿Ê¼¡Ïº»á¤Ë¤Ï¡Ö´Å¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤È¸À¤¦ÅÀ¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¸«Ä¾¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£