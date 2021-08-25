Ãæß·Íµ»Ò¡¡¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×48ºÐ¤Î¥»¡¼¥é¡¼Éþ»Ñ¸ø³«¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¡ÖÁ´Á³ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤¤¤±¤ë¡ª¡×
¡¡¸µ¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡×½éÂå¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæß·Íµ»Ò¡Ê48¡Ë¤¬25Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥»¡¼¥é¡¼Éþ»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Î³èÆ°µòÅÀ¤Ç¤¢¤ëÊ¡²¬¤Î¥í¡¼¥«¥ëÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ÎÅØÎÏ¤ä³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡ª¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢º£²ó¤â¾Ð¤¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Î¼ýÏ¿¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¡ô°áÁõ¤Ï¥»¡¼¥é¡¼Éþ¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÁ´Á³ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÈþËÆ¡×¡ÖÍµ¤Á¤ã¤ó¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤¤¤±¤Þ¤¹¤ä¤ó¡ª¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÍµ¤Á¤ã¤ó¤Î¥»¡¼¥é¡¼Éþ»ÑÄÁ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£