いくら駆け出しのコメディアンのイベントだとしても、公演中に客席にて大声で電話するのは非常識だ。このほどそんな態度の観客の女性にうんざりしたコメディアンがその行為を茶化すと、怒った観客はコメディアンの顔にパンチをお見舞いした。しかしこのコメディアンは元ボクサーだったことから、軽々とパンチを避けると会場は大盛り上がり。ボクサーとコメディアンの両方のスキルを発揮した対応に「最高だよ!」と称賛のコメントが続出した。『LADbible』などが伝えている。

【この記事の他の写真を見る】

【この記事の動画を見る】

英ノース・ヨークシャー州ミドルズブラで、若手のコメディアンが集まってスタンダップコメディのイベントが開催された。

コメディアンのジェームズ・キルヴィントンさん(James Kilvington、32)は、ロックダウンとなる1年ほど前からコメディアンとしての活動を始めたという。徐々に名を馳せていたジェームズさんは、今回のイベントには司会として参加していた。

イベントは若手コメディアンが中心だったので、チケットの価格は安く設定されていた。その影響もあって「初めてスタンダップコメディを観に来た」という人も多かった。

こうした初心者のために観客にはイベント中のルールが丁寧に説明されていたそうだが、ある1人の女性客がそのルールを無視して会場内で電話していた。スタッフが2、3回ほど静かにするように注意したものの、それでも女性は大声での電話を続けており、会場は出演者や観客たちの苛立ちで嫌な空気が流れていたという。

「イベントが気に入らないなら帰ってくれ」とジェームズさんも直接注意をしたが、女性は相当酔っており聞く耳を持たなかった。

ジェームズさんは「イベントが半分ほど終わった頃でしたね、私がステージに戻るとその女性がちょうど出て行ったので、会場の空気がリラックスしたんです」と厄介者がいなくなって皆が安堵していたと話す。

そしてコメディアンであるジェームズさんは、これを笑いに変えようとして「やれやれ、やっと彼女が出て行ってくれたよ」「どんだけ酔っ払ってるんだい?」と茶化した。するとこの言葉が電話していた女性の耳に届いたようで、女性は会場に戻ってくると手に持っていたビールをジェームズさんに浴びせたのだ。

女性の予想外の行動にジェームズさんは驚きながらも冷静に対応しており、観客たちもお酒が入っていたせいかこのやり取りを見て盛り上がっている。

その後、ジェームズさんは近くにいたマネージャーに「この女性はずっとしゃべり続けているんだ」とFワードなどの汚い言葉を交えながら、問題の女性を会場から追い出すように指示した。

これを聞いた女性の方はカチンときたようで、ステージまで近づくと右手でジェームズさんの顔面にパンチをお見舞いしたのだ。当時の様子が映像に残されており、ジェームズさんに近づいた青い服を着た女性は文句を言っている様子で、その直後に右手でパンチを繰り出した。

ところがジェームズさんは元ボクサーであり、華麗な身のこなしで軽々と女性のパンチを避けた。これには見ていた観客たちも歓声をあげており、大盛り上がりとなった。

ジェームズさんはボクサー当時はアマチュアだったものの、全てのクラスで最高レベルを達成していた。それゆえに女性のパンチを交わすのは容易いことだったようだ。

しかしいきなりパンチを食らったジェームズさんも内心穏やかではないはずだが、その後「僕のマトリックスみたいな反応見た?」と話し始めると会場には再び笑いが溢れ、コメディアンとしての手腕を発揮した。

ちなみにこの件は昨年1月の出来事だったが、新たなスタンダップコメディのイベントを宣伝するため今月12日にジェームズさんが自身のInstagramで動画を公開した。ネット上からは「いい動きだ」「ボクサーとしてもコメディアンとしても最高だ」「最高のイベントになったね」など笑いや称賛の声が届いている。

ジェームズさんは「コメディは全てジョークで行われるのですから、それを理解して寛大な心を持って観る必要があります。酔って参加するべきではありませんし、映画館で同じことはしないはずです。酔っぱらってもコメディは面白くならないのですから」とコメントしている。画像は『James Kilvington 2021年8月12日付Instagram「She tried to punch me」、2021年6月6日付Instagram「BACK AT IT AGAIN LAST NIGHT AT THE The Joe Longthorne Theatre North Pier Blackpool」』のスクリーンショット

(TechinsightJapan編集部 iruy)