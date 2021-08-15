´è¸Ç¤ÊÄ¥ËÜ·®»á¤¬ÈÖÁÈÆâ¤Ç¼Õºá¤ÎÇØ·Ê¤Ë¡Ø¥µ¥ó¥â¥ËÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¡Ù´íµ¡
¡Ö¤´°Õ¸«ÈÖ¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÌîµå²òÀâ¼Ô¤ÎÄ¥ËÜ·®»á¤¬¡È½÷ÀÊÎ»ëÈ¯¸À¡É¤ÇÂç±ê¾å¤·¤¿¡£
ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï8·î£¸ÆüÊüÁ÷¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¡£Åìµþ¸ÞÎØ½÷»Ò¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤ÇÆüËÜ½÷»Ò½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Æþ¹¾À»ÆàÁª¼ê¤ò°·¤Ã¤¿ºÝ¡¢Æ±»á¤Ï
¡Ö½÷À¤Ç¤â²¥¤ê¹ç¤¤¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤Í¡£²ÇÆþ¤êÁ°¤Î¤ª¾î¤Á¤ã¤ó¤¬´é¤ò²¥¤ê¹ç¤Ã¤Æ¡£¤³¤ó¤Ê¶¥µ»¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¡×
¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¡£¤Þ¤º¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¡Ö²¥¤ê¹ç¤¤¡×¤È¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¶¥µ»¤Ø¤Î¸í²ò¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¡Ö²ÇÆþ¤êÁ°¡×¡Ö¤ª¾î¤Á¤ã¤ó¡×¤ÈÀÊÌ¤äÀ¸¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÌÀ³Î¤ÊÊÐ¸«¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ëÈ¯¸À¤À¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢ÆüËÜ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Ï¢ÌÁ¤Ï10ÆüÉÕ¤Ç£Ô£Â£Ó¤Ë¹³µÄÊ¸¤òÁ÷ÉÕ¡£12Æü¤Ë£Ô£Â£Ó¤«¤é¼ÕºáÊ¸¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÄ¥ËÜ»á¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢
¡Ô»ä¤Ï¸µ¡¹¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢Çò°æµÁÃË¤µ¤ó¤ä¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¸¶ÅÄ¤µ¤ó¤¬À¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢Èô¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ´î¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢Æþ¹¾Áª¼ê¤¬¶â¥á¥À¥ë¤ò¼è¤Ã¤¿»þ¤â¡¢Èô¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î»ä¤ÎÈ¯¸À¤Ï¸ÀÍÕ¤¬Â¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Æþ¹¾Áª¼ê¤Î²÷µó¤ò¾Î¤¨¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤â¶â¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¤ä¤ë½÷À¤¬Áý¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òËÜÅö¤Ï¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¸ÀÍÕÂ¤é¤º¤ÇÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Õ
¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ã¯¤â¤¬¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÈÖÁÈÆâ¤ÎÈ¯¸À¤«¤é
¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¤ä¤ë½÷À¤¬Áý¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òËÜÅö¤Ï¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¤È¼áÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤À¡£¤É¤¦¤Ä¤Ê¤®¹ç¤ï¤»¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬ÄÌ¤é¤Ê¤¤¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ·ÝÇ½Ã´Åöµ¼Ô¤Ï
¡Ö¤â¤¦¤ª¼ê¾å¤²¡£¤è¤¯¤â¤Þ¤¡¡¢£Ô£Â£Ó¤â¤³¤Î¼ÕºáÊ¸¤ÇÍý²ò¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡£¤Ò¤È¤Þ¤º²Ð¾Ã¤·¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×
¤ÈÏÃ¤¹¡£
¤â¤¦£±¤Ä¤Î¶Ã¤¤Ï¡¢ÆâÍÆ¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢¤¢¤Î´è¸Ç¤ÊÄ¥ËÜ»á¤¬¡È¼Õ¤Ã¤¿¡É¤³¤È¤À¡£¸µÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¾Ú¸À¤¹¤ë¡£
¡Ö¥µ¥ó¥â¥Ë¤Ç»Ê²ñ¤Î´Ø¸ý¹¨¤µ¤ó¤È¤´°Õ¸«ÈÖ¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÎÄ¥ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡ÈÊÌ³Ê¡É¡£Ä¥ËÜ¤µ¤ó¤Î¡Ø³å¡Ù¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÇÄê¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬ÈÖÁÈ»ëÄ°Î¨¤ò²¼»Ù¤¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢Ä¥ËÜ¤µ¤ó¤Ë¤ÏÃ¯¤âÊ¸¶ç¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
¡Æ10Ç¯5·î¤Ë¤ÏÆ±ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¹¾Àî¾Ò»Ò»á¤¬Ä¥ËÜ»á¤ÎµÕÎÚ¤Ë¿¨¤ì¡¢ÈÖÁÈ¤«¤éÄù¤á½Ð¤µ¤ì¤¿¡£³ÚÅ·¤Î´ä·¨µ×»ÖÅê¼ê¡ÊÅö»þ¡Ë¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤ÆÅÓÃæ¹ßÈÄ¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ä¥ËÜ»á¤¬¡Ö³å¡ª¡×¤È¶«¤Ö¤È¡¢´ä·¨¥Õ¥¡¥ó¤Î¹¾Àî¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤¨¡Á¤Ã¡×¤ÈÉÔËþ¤òÏ³¤é¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤¬µ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢Ä¥ËÜ»á¤¬¹¾Àî»á¤Î¡ÈÇÓ½ü¡É¤òµá¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£Åö»þ¡¢¹¾Àî»á¤Ï¤³¤È¤Î·Ð°Þ¤ò¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç½ñ¤Ï¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î·ï¤ÇÄ¥ËÜ»á¤òÄ¾·â¤·¤¿µ¼Ô¤Ï¡¢¡Ø¤¢¤¡¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤«¡£²¶¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤è¡Ù¤È¿Í¤´¤È¤Î¤è¤¦¤ËÊÖ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡¦¸µÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ë
¤½¤Î¹¾Àî»á¤Ïº£²ó¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç
¡Ôº£¤µ¤é´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¹³µÄ¤ä¶ì¾ð¤¬¸À¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Õ
¡Ô¤¿¤À¡¢°ìÈÖ¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Êª¸À¤¤¤ò¡¢°¦¤¹¤Ù¤¡Ø¸ÄÀ¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ë¤È¤é¤¨¤Æ³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¡Õ
¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÈÍ£²æÆÈÂº¡É¤ÎÄ¥ËÜ»á¤¬¼ÕºáÊ¸¤ò½Ð¤¹¤Þ¤Ç¤Ë»ê¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Î¶ì¶¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨15¡óÁ°¸å¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤À¤¬¡¢¼ç¤Ê»ëÄ°¼Ô¤ÏÁ°½Ð¤ÎÄÌ¤ê¹âÎð¼Ô¡££Ã£Í¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤âÄ¾ÀÜ¹ØÇã³èÆ°¤Ë·ë¤ÓÉÕ¤¤Å¤é¤¤ÁØ¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó³Æ¶É¤Ïºòº£¡¢»Ò¶¡¤«¤é49ºÐ¤Þ¤Ç¤ÎÃË½÷¤ò»Ø¤¹¡Ö¥³¥¢»ëÄ°Î¨¡×¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥µ¥ó¥â¥Ë¤Ï¤³¤Î¥³¥¢»ëÄ°Î¨¤¬°¤¤¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¶ÉÆâ¤Ç¤â°ìÌÜÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤³¤í¤ÏÉ÷Åö¤¿¤ê¤¬¶¯¤¯¡¢¹â»ëÄ°Î¨¤Î±Æ¤ÇÈÖÁÈÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤¬²¿ÅÙ¤â¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ËÍè¤Æ¤ÎÄ¥ËÜ»á¤Î¼º¸À¤Ç¤¹¤«¤é¹²¤Æ¤ë¤Î¤âÅöÁ³¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤¬¤³¤Î·ï¤òÍýÍ³¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¤é¥·¥ã¥ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¤Í¡£¤¢¤Î¼ÕºáÊ¸¤òÄ¥ËÜ»áËÜ¿Í¤¬ËÜÅö¤Ë¹Í¤¨¤¿¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢´Ø¸ý¤µ¤ó¤Î¡È´é¡É¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÂÇ¤ÁÀÚ¤êÏÀ¤¬²áÇ®¤¹¤ë¤Î¤Ï¥Þ¥º¥¤¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê£Ô£Â£Ó´Ø·¸¼Ô¡Ë
15Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼ËÁÆ¬¤Ç
¡Öº£²ó¤Ï¸À¤¤Êý¤ò´Ö°ã¤¨¤ÆÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£°Ê¸åµ¤¤òÉÕ¤±¤Þ¤¹¡×
¤È²þ¤á¤ÆÈÖÁÈÆâ¤Ç¼Õºá¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤¿Ä¥ËÜ»á¡£º£²ó¤Î·ï¤ÇÀåË¯¤¬´Ë¤à¤³¤È¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤¬¡¢ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ïº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤·¤Ê¤¬¤é¼ýÏ¿¤ò¸«¼é¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡Ä¡£