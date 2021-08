国際連合の専門機関である国際連合食糧農業機関(FAO)と国際連合世界食糧計画(WFP)が、世界の食糧不足に関する報告書を2021年7月30日に公開しました。報告書では、紛争や異常気象、COVID-19の感染拡大による経済的打撃の影響を受けて世界中の国々で食糧不足が深刻化している実態が示されています。

Hunger Hotspots: FAO-WFP early warnings on acute food insecurity (August to November 2021 outlook) | World Food Programme

https://www.wfp.org/publications/hunger-hotspots-fao-wfp-early-warnings-acute-food-insecurity-august-november-2021

Conflict, COVID, climate crisis, likely to fuel acute food insecurity in 23 ‘hunger hotspots’ | | UN News

https://news.un.org/en/story/2021/07/1096812

WFPは、報告書の公開を告知するツイートの中で「紛争・パンデミック・異常気象・人道的援助に対する制限によって、23の地域で何百万人もの人々が危機に陥っています。いますぐ行動が必要です」と述べ、深刻な食糧不足に対する危機感を示しています。

23 #HungerHotspots mean millions of lives are at risk.

We need to act now. ????⬇️— World Food Programme (@WFP) July 30, 2021