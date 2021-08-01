°ìÌÜ¤Ü¤ìµé¤Î²Ä°¦¤µ¡ª¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¿Íµ¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¥³¥é¥Ü¤Î¡Ö¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¡×
¤·¤Þ¥é¡¼¤Î¤é¤à¤³¤Ä¤Ý¤Æ¤µ¤ó¤¬¡¢¿·¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥Á¥×¥é¤Î¤¢¤ä¤µ¤ó¥³¥é¥Ü¤Î¡Ö3Ï¢¥Þ¥ë¥Á¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¡×¤Ï¡¢²Ä°¦¤¤¤¦¤¨¤Ë¤È¤Æ¤â»È¤¤¾¡¼ê¤Î¤¤¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª
¤·¤Þ¤à¤é¡ß¥×¥Á¥×¥é¤Î¤¢¤ä¡Ö3Ï¢¥Þ¥ë¥Á¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¡×¤¬¥¤¥Á¥ª¥·¡ª
²Á³Ê¡§1969±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§11.2cm¡ß16.3cm
¥«¥é¡¼¡§¥é¥¤¥È¥°¥ì¡¼ 312¡¢¥À¡¼¥¯¥°¥ì¡¼ 112¡¢¥À¡¼¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó 115¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼ 217
»öÁ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤ÏÇã¤ª¤¦¤«Çº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂÊª¤ò¤ß¤¿¤é¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¯¤ÆÁª¤Ù¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç2¤Ä¹ØÆþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª Á´4¿§Å¸³«¤Ç¡¢º£²ó¹ØÆþ¤·¤¿2¤Ä¤ÏÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ë¡¼¤ÈÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥Ö¥é¥ó¥«¥é¡¼¤¬¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡£
Âç¤¤á¤Î¥¹¥Þ¥Û¤â¥µ¥Ã¤È½Ð¤·Æþ¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¤³¤Î¥ß¥Ë¥Ð¥Ã¥°¤¬»È¤¤¤ä¤¹¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¤â»°Ï¢¥Ð¥Ã¥°¤¬¤Ç¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï°ú¤Ã¤«¤«¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥¹¥à¡¼¥º¤Ë½Ð¤·Æþ¤ì¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
´Ý¥Ý¡¼¥Á¤Ï¥Ö¥ë¡¼·Ï¤ÎÊý¤Ï¥Ñ¥¤¥½¥ó¡¢Ãã¿§·Ï¤ÎÊý¤Ï¥¯¥í¥³Ä´¤È¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£IC¥«¡¼¥ÉÆþ¤ì¤â¤Ä¤¤¤¿¥¹¥Þ¥Û¥Ý¡¼¥Á¤È¡¢¥Á¥ã¥Ã¥¯ÉÕ¤¤Î»ÅÀÚ¤ê¤¬¤Ä¤¤¤¿¥ß¥ËºâÉÛ¡¢¥ê¥Ã¥×¤ä¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ê¤É¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡¢´Ý¥Ý¡¼¥Á¤Î3ÅÀ¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥Á¥×¥é¤Î¤¢¤ä¤µ¤ó¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¿Íµ¤¤Î¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è¡ª ¤¼¤ÒÅ¹Æ¬¤Ç¸«¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¹ØÆþÉÊ¡Û¥Ð¥º¤êÉ¬»ê¤Î¥×¥Á¥×¥é¤Î¤¢¤ä¤µ¤ó£³Ï¢¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤¬¤ª¤·¤ã¤ì²á¤®¤¿¡ª¡ª¡ÚÂ¨´°Çä¡Û7/17È¯Çä✨²Ä°¦¤¯¤ÆÇã¤¤²á¤®¤¿¤ï¡ª¡ª
DATA
¤·¤Þ¤à¤é¨3Ï¢¥Þ¥ë¥Á¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°(¥×¥Á¥×¥é¤Î¤¢¤ä¡Ë