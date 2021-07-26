¡ÚMLB¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¡¢·É±ó¤ÇÄÁ»ö¡¡Å¨ÃÏ¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤ËÊÆ²òÀâ¼Ô¤ÏÊò¤ì¾Ð¤¤¡Ö¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡©¡×
35¹æÊü¤Ã¤¿¥Ä¥¤¥ó¥ºÀï¡¢¿½¹ð·É±ó¤ÇÅ¨ÃÏ¤Ï¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤Ë¡Ä
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï25Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¥Ä¥¤¥ó¥ºÀï¤Ë¡Ö2ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥È¥Ã¥×¤òÁö¤ë¾¡¤Á±Û¤·35¹æ¥½¥í¤ò´Þ¤à¡¢3ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ1ÅðÎÝ¤È³èÌö¤·¤¿¡£ÊÆÃæ·Ñ¶É¤Ï8²ó2»à»°ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¿½¹ð·É±ó»þ¤Ë´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿Âç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤ËÃíÌÜ¡£Å¨ÃÏ¤Ç¤Î°¦¤µ¤ì¤Ö¤ê¤Ë²òÀâ¼Ô¤â¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ë²÷¤Ê¾¡¤Á±Û¤·ÃÆ¤Ç¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿ÂçÃ«¤À¤¬¡¢8²ó2»à»°ÎÝ¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¶Ã¤¤Î¥·¡¼¥ó¤¬µ¯¤¤¿¡£¿½¹ð·É±ó¤¬¹ð¤²¤é¤ì¤ë¤È¡¢Å¨ÃÏ¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤éÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡ÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹ÃÏ¸µ¶É¡Ö¥Ð¥ê¡¼¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥¦¥§¥¹¥È¡×¤Î¼Â¶·¤Ï¡Ö¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬º£¿½¹ð·É±ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡MLBÄÌ»»132¾¡¤òµÏ¿¤·¤¿¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹OB¤Ç¡¢²òÀâ¤òÌ³¤á¤ë¥Þ¡¼¥¯¡¦¥°¥Ó¥¶»á¤âÊò¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¥í¡¼¥É¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤¬¡Ê¼«·³¥Á¡¼¥à¤Ë¡Ë¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£Èà¤é¤Ï¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Å¨ÃÏ¤Ç¤âÀ¨¤Þ¤¸¤¤°¦¤µ¤ì¤Ö¤ê¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¡¢¥°¥Ó¥¶»á¤Ï¡Ö·¯¤ÏºÇ¹â¤Ê¤ó¤À¡¢¤È¼«³Ð¤Ç¤Ç¤¤ë½Ö´Ö¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤È¤âÃ¦Ë¹¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë