¡ÚÅìµþ¸ÞÎØ¡Û±§ÅÔµÜ·ò»ù»á¡¡³«ºÅÈ¿ÂÐ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó½ðÌ¾£´£µËüÄ¶¤ò¾®ÃÓÅÔÃÎ»ö¤ËÄó½Ð
àÈ¿ÂÐ¤ÎÀ¼á¤Î·ë¾½¤À¡£Åìµþ¸ÞÎØÃæ»ß¤òµá¤á¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó½ðÌ¾³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿ÊÛ¸î»Î¤Î±§ÅÔµÜ·ò»ù»á¡Ê£·£´¡Ë¤¬£±£µÆü¡¢ÅÔÄ£¤Ç¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÃÎ»ö¡Ê£¶£¸¡Ë¤Ë½ðÌ¾¤ÈÍ×Ë¾½ñ¤òÄó½Ð¡£³«Ëë¤ò£¸Æü¸å¤Ë¹µ¤¨¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¹ñÆâ³°¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿°Õ¸«¤òÆÍ¤ÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡£µ·î£µÆü¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿½ðÌ¾¡Ö¿Í¡¹¤ÎÌ¿¤È¤¯¤é¤·¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¤Î³«ºÅÃæ»ß¤òµá¤á¤Þ¤¹¡×¤Ï¡¢Á°Æü£±£´Æü»þÅÀ¤Ç£´£µËü£±£¸£¶£·É®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó½ðÌ¾¥µ¥¤¥È¡Ö£Ã£è£á£î£ç£å¡¥£ï£ò£ç¡×ÆüËÜÈÇ»Ë¾åºÇÂ¿¤Î½ðÌ¾¿ô¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÅìµþÅÔ¤Ç¤Ï£±£²Æü¤Ë£´ÅÙÌÜ¤Î¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¤¬È¯½Ð¤µ¤ì¡¢¤â¤Ï¤ä¡ÖÉü¶½¸ÞÎØ¡×¡Ö¿··¿¥³¥í¥Ê¤Ë¿ÍÎà¤¬ÂÇ¤Á¾¡¤Ã¤¿¾Ú¤È¤·¤Æ¤Î¸ÞÎØ¡×¤ÏÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¤È¤Î¸«Êý¤¬¶¯¤¤¡£ÅÔÄ£¤Ç²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿±§ÅÔµÜ»á¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ç³«ºÅ¤¹¤ì¤Ð¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î´¶À÷¤Î´í¸±À¤¬¤µ¤é¤ËÁý¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ø¿Í´Ö¤ÎÂº¸·¤ÎÊÝ»ý¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¯Ê¿ÏÂ¤Ê¼Ò²ñ¤Î¿ä¿Ê¡Ù¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¸ÞÎØ¤Îº¬ËÜ¸¶Â§¡¢¸ÞÎØ·û¾Ï¤ËÈ¿¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡×¤È¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÆâ³ÕÉÜ¤Ç¿ûµÁ°Î¼óÁê¡Ê£·£±¡Ë¡¢´ÝÀî¼îÂå¸ÞÎØÁê¡Ê£µ£°¡Ë¡¢ÅÔÆâ¤ÇÂç²ñÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤Î¶¶ËÜÀ»»Ò²ñÄ¹¡Ê£µ£¶¡Ë¤Ë¤â½ðÌ¾¤ÈÍ×Ë¾½ñ¤òÄó½Ð¤¹¤ë¡£