楽天Edyは1日、電子マネー「楽天Edy」の20周年キャンペーン第二弾「ご利用可能箇所86万突破記念！最大8,600ポイントプレゼントキャンペーン」を2021年7月1日（木）から9月30日（木）まで実施すると発表しています。付与時期は2021年10月31日（日）頃を予定。

キャンペーンWebページ（ https://edy.rakuten.co.jp/campaign/2021/0701_edy20th/ ）でエントリーの上、期間中に合計500円（税込）以上を楽天Edyで支払いをすると、抽選で100人に「楽天ポイント」（期間限定ポイント）を8,600ポイント、500人に860ポイント、1000人に86ポイントがプレゼントされます。

楽天Edyはキャッシュレス決済のパイオニアとして2011年11月にEdyとしてサービスを開始し、2010年には運営会社が楽天グループ傘下となり、2012年に社名が楽天Edy、サービス名称が「楽天Edy」となりました。

2021年11月に20周年を迎えることを記念し、4月には特集ページ（ https://edy.rakuten.co.jp/info/edy20th/ ）を公開するとともに20年間の愛顧に感謝を込めて6月30日までの20周年キャンペーン第一弾を実施していました。

また楽天Edyは利用可能箇所86万突破したことも記念し、今回、第二弾として最大8,600ポイントプレゼントキャンペーンが実施されます。なお、今後、第二弾終了後の10月以降には第三弾キャンペーンも予定しているとのこと。

アプリ名：楽天Edyでキャッシュレス！：ポイントがドンドン貯まる便利でお得な電子マネー価格：カテゴリー：ショッピング開発者：楽天Edy株式会社バージョン：5.4.7Android 要件：5.0以上Google Play Store：https://play.google.com/store/apps/details?hl=ja&id=jp.edy.edyapp

アプリ名：Edyカード用楽天Edyアプリ価格：無料カテゴリー：ファイナンス開発者：Rakuten Group, Inc.バージョン：1.0.12互換性：iOS 13.1以降が必要です。iTunes Store：https://itunes.apple.com/jp/app/id1479153270?mt=8

記事執筆：memn0ck

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