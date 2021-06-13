Xperia Ace II SO-41B

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　「BCNランキング」2021年5月31日から6月6日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
　2021年5月31日週のスマートフォン（シリーズ別）売れ筋ランキングは、ソニーモバイルコミュニケーションズ「Xperia Ace II SO-41B」が6位に浮上。Xperiaシリーズの最新機種で、先週の10位からランクアップした。

1位　iPhone SE（アップル）

2位　iPhone 12（アップル）

3位　iPhone 12 Pro（アップル）

4位　iPhone 12 mini（アップル）

5位　AQUOS sense3 basic（シャープ）

6位　Xperia Ace II SO-41B（ソニーモバイルコミュニケーションズ）

7位　AQUOS sense5G（シャープ）

8位　Redmi Note 10 Pro（Xiaomi）

9位　Galaxy A21（SAMSUNG）

10位 A73（OPPO）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。