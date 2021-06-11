¼íÌî±Ñ¹§¤¬Á´¤Æ¤ò¹ðÇò¡ÖºÊ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡¢¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ÎÌë¤Þ¤Ç¡×
¡Ö£¶·î15Æü¡Ä¡Ä¤«17Æü¤ËÆþÀÒ¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¤½¤³¤¬°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡½¡½¤È¤¤¤¦ËÜ»ï¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÀ©¤·¤Æ¡¢¼íÌî±Ñ¹§¡Ê39¡Ë¤Ï¤·¤ã¤Ù¤êÂ³¤±¤¿¡£
¡ÖÀµÄ¾¡¢¤Þ¤À¥¢¥ì¤Ï½ñ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ä¡Äº§°ùÆÏ¡©¡¡ºÇ¶á¤Î¤Ï¥Ç¥³¤ì¤ë¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¤«¤Í¤Æ¤«¤é¡Ö·ëº§¤¹¤ë¤È¤¤Ï¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¤µ¤ó¤Ë°ìÈÖ¤ËÊó¹ð¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤Ë·ëº§¾ðÊó¤¬Ï³¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£
¡Ö²¿¤Ç¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
à¥¯¥»¤Î¶¯¤¤á·ëº§Êó¹ð¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈà½÷¡½¡½¥µ¥¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï£µ¡Á£¶Ç¯Á°¡£¸µ·Ý¿Í¤ÎÀèÇÚ¤Î¾Ò²ð¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤Ê¤éÁ°ºÊ¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¤«¤é¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ç¤¹¡£à£¶¸ÔÁûÆ°á¤â¡¢Á´ÉôÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ø»ä¤â¼íÌî±Ñ¹§¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¸À¤¦à¼«¾ÎÈï³²¼Ôá¤¬¼¡¡¹¤È¸½¤ì¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡ØÍ·¤Ð¤ì¤Æ¤ë¤Í¤§¡Ù¤Ã¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤¿¤À¡¢¿¿¼Â¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Ø£¶¸Ô¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡¢Àµ³Î¤Ë¤Ï£¸¡Ê¸Ô¡Ë¤À¤è¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦¤ª¾Ð¤¤¤ÎÎ®¤ì¤ò¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥³¤Ç¤·¤¿¡×
Æó¿Í¤¬µÞÀÜ¶á¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ç18Ç¯¡£ÃÎ¿ÍÃË½÷£µ¡Á£¶¿Í¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡Ö¤Á¤ã¤ó¤³Æé¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¡×¤È´ë²è¤·¤¿¤Î¤¬È¯Ã¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤È¤³¤í¤¬µÞ¤ÊÍ½Äê¤¬Æþ¤Ã¤¿¤È¤«¤Ç°ì¿ÍÈ´¤±¡¢Æó¿ÍÈ´¤±¡Ä¡Äµ¤¤Å¤¤¤¿¤éËÍ¤È¥µ¥¤À¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ø¤»¤Ã¤«¤¯¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¶õ¤±¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢¹Ô¤³¤¦¤«¡Ù¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÆó¿Í¤Ç¥´¥Ï¥ó¤ò¿©¤Ù¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤¿¤é³Ú¤·¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤½¤Ã¤«¤é¡¢ÉÕ¤¹ç¤¦¤Þ¤Ç¤ÏÁá¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ç¡¢Æó¿Í¤ÇÏÃ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ØÆ²¡¹¤È¤·¤è¤¦¡£¥³¥½¥³¥½¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤è¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¡£»£¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤À¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡Ä¡ÄÁá¤«¤Ã¤¿¥Ã¥¹¤Í¡¢¥Þ¥¸¤Ç¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¹¤°¤Ë¡Ø¤é¤é¤Ý¡¼¤È¡Ù¥Ç¡¼¥È¤ò»£¤é¤ì¤Æ¡¢¤â¤¦Íè¤¿¤«¡ª¡¡¤È¡×
ÉÕ¤¹ç¤¤»Ï¤á¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¼íÌî¤¬¼ÂÊì¤ÈÈà½÷¤Î¼Â²È¡¦¾¾»³¡Ê°¦É²¡Ë¤Ë°§»¢¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤ÏËÜ»ï´ûÊó¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£
¡Ö¥µ¥¤Î¿ÆÂ²¤ÏÍÌ¾¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤Î°ì¼¼¤ò¤ª¤µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Âç´¿·Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¡¢´Ñ¤Æ¤Þ¤¹¤è¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Æ»¸å²¹Àô¤ò°ÆÆâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ÌÅ(¤á¤¤)¤Ã»Ò¤µ¤ó¤È¤Ï°ì½ï¤Ë£Ô£é£ë£Ô£ï£ë¤ò»£¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£µ¢¤ê¡¢¾¾»³¶õ¹Á¤Þ¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Î¾¼ê¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î°¦É²¤ÎÆÃ»ºÊª¤ò¤ªÅÚ»º¤ËÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡×
À¤´Ö¤¬¥Î¥ó¥Ó¥ê²á¤´¤¹Ç¯ËöÇ¯»Ï¡¢¼íÌî¤Î¼Â²È¤Î¿À¼Ò¤Ï¿²¤ë´Ö¤â¤Ê¤¤¤Û¤ÉË»¤·¤¤¤¬¡¢Èà½÷¤ÏËèÇ¯¡¢¼êÅÁ¤¤¤ËÍè¤Æ¡¢¤ª¤ß¤¯¤¸¤ä¤ª¼é¤ê¤òµá¤á¤ë»²ÇÒµÒ¤ÎÂÐ±þ¤ò´î¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖËÍ¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤È¤âÃçÎÉ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤·¡¢¤¤¤Ä·ëº§¤·¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»Ò¶¡¤â¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ÃË¡¦½ÐÀîÅ¯Ï¯¤â¡Ø±Ñ¹§¤Á¤ã¤ó¤â¤â¤¦40¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡¡Èà½÷¤Ï¤¤¤¤»Ò¤Ê¤ó¤À¤«¤é¹¬¤»¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤ã¡Ù¤Ã¤ÆÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤·¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ê¤ó¤Ç£¶·î¤Ë·è¤á¤¿¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤Ç¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÉô²°¤Î¹¹¿·¤¬º£Ç¯£µ·î¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£
¤À¤«¤é¡¢¡Øº£Ç¯£±·î£¶Æü¡¢¿À¼Ò»Å»ö¤ò½ª¤¨¤ÆÅìµþ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿Ìë¤ËÏ»ËÜÌÚ¤ÎÈÓÁÒÊÒÄ®¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤·¤è¤¦¡Ù¤È·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÈÓÁÒÊÒÄ®¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ã¤Æ¡¢Åìµþ¥¿¥ï¡¼¤¬¸«¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
ÈÕ¥´¥Ï¥ó¤ò¿©¤Ù¤¿¸å¤Îµ¢¤êÆ»¡¢Åìµþ¥¿¥ï¡¼¤ò¸«¾å¤²¤Ê¤¬¤é¸òº¹ÅÀ¤òÅÏ¤ê¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤³¤¦¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¾åÈ¾´ü¤Ï¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤¹¤ë¤±¤É¡¢¿·µï¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤é·ëº§¤Ç¤â¤·¤Þ¤¹¤«¡Ù¤Ã¤Æ¡£¡Ø¸òº¹ÅÀ¤À¤·¡¢µÞ¤¹¤®¤ë¤·¡Ä¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ¡Ø¡©¡Ù¥Þ¡¼¥¯¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢µã¤¤¤Æ´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¡×
¡Ä¡ÄÊÄ¸ý¤¹¤ëËÜ»ï¤Ë¼íÌî¤Ï¤³¤¦¹ð¤²¤¿¡£
¡ÖÏ¢ºÜ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¤µ¤ó¤Ë¤Ï»£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë°ú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¶à¿µ´ü´ÖÃæ¤Ë¡Ø²¶¤ÎÀ¸¤Êý¡¢¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡Ù¤Èµ¤¤Å¤±¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÇö¡¹ÃÎ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢Ç§¤á¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡½¡½¡£¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¤µ¤ó¤¬¼¸Ó£¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Èà½÷¤È¤ÎºÆº§¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¤Ò¤È¤Þ¤º¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¼êÂ³¤¤·¤è¤¦¤Í¡ª
ËÜÆüÈ¯Çä¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼ºÇ¿·¹æ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËËÜ»ï¤¬»£¤Ã¤Æ¤¤¿¼íÌî¤ÈÈà½÷¤Î¥Ç¡¼¥È¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£