¹â¿Ü¹îÌï»á¤¬¶»ÃæÅÇÏª¡Ö¤¤¤é¤Ìµ¤¸¯¤¤¤À¤Ã¤¿¡× ¥ê¥³¡¼¥ë½ðÌ¾µ¶Â¤¤ÇÂáÊá¤Î»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ø
¡¡ÂçÂ¼½¨¾Ï°¦ÃÎ¸©ÃÎ»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ê¥³¡¼¥ë±¿Æ°¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ½ðÌ¾¤òµ¶Â¤¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥ê¥³¡¼¥ë±¿Æ°ÃÄÂÎ¤Ç»öÌ³¶ÉÄ¹¤òÌ³¤á¤¿ÅÄÃæ¹§ÇîÍÆµ¿¼Ô¡Ê£µ£¹¡Ë¤¬°¦ÃÎ¸©·Ù¤ËÃÏÊý¼«¼£Ë¡°ãÈ¿¡Ê½ðÌ¾µ¶Â¤¡Ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¹â¿Ü¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Î¹â¿Ü¹îÌï±¡Ä¹¡Ê£·£¶¡Ë¤¬¸ì¤Ã¤¿¡£¹â¿Ü»á¤Ï¥ê¥³¡¼¥ë±¿Æ°ÃÄÂÎ¤ÎÂåÉ½¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæÍÆµ¿¼Ô¤ÎºÊ¤È¼¡ÃË¡¢½÷À¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âÂáÊá¡£¹â¿Ü»á¤Ï¡ÖÅÄÃæ»á¤Î²ÈÂ²¤È¤ÏÌÌ¼±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½÷À¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£»ä¤ÏÅÄÃæ»á¤·¤«ÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¥ê¥³¡¼¥ë±¿Æ°¤Ë¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢´Þ¤á¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÅÄÃæÍÆµ¿¼Ô¤Î²ÈÂ²¤¬¤¤¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¥Ô¥ó¤ÈÍè¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÅÄÃæÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¡Ê¹â¿Ü»á¤Ë¡ËÃÑ¤ò¤«¤«¤»¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ê¤É¡¢½ðÌ¾¤¬»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¾Ç¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¹â¿Ü»á¤Ï¡Ö¡Ê¥ê¥³¡¼¥ë±¿Æ°Ãæ¤Ë¡ËÅÄÃæ»á¤Ï¡Ø½çÄ´¤Ç¤¹¤è¡Ù¤È¤Ð¤«¤ê¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»ä¤Ï½ðÌ¾¤¬½¸¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âÃÑ¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡£¤¤¤é¤Ìµ¤¸¯¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¥³¡¼¥ë±¿Æ°¤Ï¹ñºÝ·Ý½Ñº×¡Ö¤¢¤¤¤Á¥È¥ê¥¨¥ó¥Ê¡¼¥ì£²£°£±£¹¡×¤ÎÅ¸¼¨ÆâÍÆ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£½¸¤Þ¤Ã¤¿½ðÌ¾Ìó£´£³Ëü¿ÍÊ¬¤Î¤¦¤ÁÌó£¸³ä¤¬Ìµ¸ú¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º´²ì¸©Æâ¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò»È¤Ã¤Æ½ðÌ¾¤¬µ¶Â¤¤µ¤ì¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£