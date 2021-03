近頃は人との接触を避けるために玄関先に届いた荷物を置いてもらう“置き配”が増えており、海外の一部の地域ではこれを利用して荷物を盗むという犯罪が発生している。このほど置き配された荷物が盗まれる現場を目撃した女性が、その決定的瞬間をカメラに収めた。犯人はなんと小さなリスで、同地域で繰り返し犯行に及んでいるという。『The Dodo』などが伝えている。

【この記事の他の写真を見る】

【この記事の動画を見る】

米イリノイ州シカゴのエーボンデールで今月21日午後5時頃、置き配された荷物が盗まれる事件が発生した。被害に遭った家の向かいに住んでいるノエミ・グティエレスさん(Noemi Gutierrez)が、犯行の瞬間を目撃していた。

ノエミさんが自宅前の庭で家族と過ごしていた時、Amazonドライバーがやって来て向かいの家に荷物を配達するところを見かけたという。そしてしばらくするとどこからともなくリスが現れ、届いた荷物を口にくわえて走り去ってしまったのだ。

荷物が盗まれる瞬間をノエミさんの母親がカメラで撮影していた。自分よりも大きな荷物をくわえて近くの塀に登ったリスは周囲の様子をうかがうと器用に家の壁を上っていき、家と家の隙間に入ってしまったところで動画は終わっている。

犯行の瞬間を目撃したノエミさんは「本当に驚きました。でもリスの鮮やかな犯行が面白くて、家族みんなで笑っちゃいましたよ」と当時を振り返っている。

その後、リスはそのまま建物の屋上まで荷物を持っていってしまった。ノエミさんはまだ向かいの住民に会えず、この件を知らせることができていないが「『あなたの荷物がリスに盗まれましたよ』なんて言っても信じてもらえなさそうですよね」と笑って明かす。

実は今月初めに、ノエミさんの自宅でもリスによる窃盗事件が発生していた。ノエミさんの自宅玄関には防犯カメラが設置されており、そこにはトルティーヤを口にして走り去るリスの姿が映っていたのだ。

地域の住民に盗み癖のあるリスがいることを知ってもらうための良い動画が撮れたと話すノエミさんは、「あの家の屋上にはどれだけたくさんの荷物が運ばれているのか知りたいですね」とリスの犯行に興味津々だ。

ちなみにこうした事件は今に始まったことではないようで、2019年12月にはカリフォルニア州ロサンゼルスでリスによる荷物の持ち去り事件が発生していた。玄関に立てかけられた荷物を口にくわえて持ち去る姿が防犯カメラが捉えており、この家の男性は「よく荷物を近くの植木の中で発見するんだ」と語っている。

置き配は不在時にも荷物が受け取れるので便利だが、これを悪用する人や動物にも気を付けなければならないようだ。画像は『The Dodo 2021年3月27日付「Bold Squirrel Caught On Camera Stealing Package Off Someone’s Porch」(NOEMI GUTIERREZ)』『Los Angeles Times 2019年12月11日付「Video: Furry porch pirate pilfers package from San Pedro pad」』のスクリーンショット

(TechinsightJapan編集部 iruy)