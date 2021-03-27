ÃçÌîÂÀ²ì¡¢ÀÐ¶¶ÀÅ²Ï¡¢¼ñÎ¤¡Ä¿Æ¤ÎÂ¸ºß¤òËº¤ì¤µ¤»¤ë¡Ö2À¤ÇÐÍ¥¡×¤¿¤Á¤Î³èÌö
¡¡ÃçÌîÂÀ²ì¤µ¤ó¡¢ÀÐ¶¶ÀÅ²Ï¤µ¤ó¡¢¼ñÎ¤¤µ¤ó¡¢Ê¡ÃÏÅí»Ò¤µ¤ó¤é¼ã¼êÇÐÍ¥¤¿¤Á¤ÎÏª½Ð¤¬Áý¤¨¡¢³èÌö¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¡Ö2À¤ÇÐÍ¥¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼«¤é¤ÎÎÏ¤ÇÀÚ¤ê³«¤¡¢¿Æ¤ÎÂ¸ºß¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÏÈà¤é4¿Í¤Î³èÌö¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÌòÊÁ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤±éµ»ÎÏ
¡¡¤Þ¤º¤ÏÃçÌî¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£ºòÇ¯¤Ï±Ç²è7ËÜ¤È¥É¥é¥Þ2ËÜ¡¢º£Ç¯¤Ï¤¹¤Ç¤Ë±Ç²è2ËÜ¤È¥É¥é¥Þ2ËÜ¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³ÆÊýÌÌ¤«¤é°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃçÌî¤µ¤ó¤¬ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤æ¤È¤ê¤Ç¤¹¤¬¤Ê¤Ë¤«¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Î¡¢¤æ¤È¤êÀ¤Âå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦»³´ßÌò¤Î±éµ»¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¹çÍý¼çµÁ¤Ê¡¢ÊÊ¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±éµ»¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎºÆ¸½À¤ÇÂÎ¸½¤·ÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢»³´ß¤¬¼çÌò¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥Þ¡Ö»³´ß¤Ç¤¹¤¬¤Ê¤Ë¤«¡×¡ÊHulu¡Ë¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤«¤é¡¢¤è¤êÇ§ÃÎÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¥É¥é¥Þ¡Öº£Æü¤«¤é²¶¤Ï¡ª¡ª¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç±é¤¸¤¿º£°æÌò¤Ç¤¹¡£°ìÈÌÅª¤ËÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃçÌî¤µ¤ó¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÌòÊÁ¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¿¤À¤·¡¢Èà¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÌòÊÁ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥·¥ê¥¢¥¹¤ÊÌòÊÁ¤«¤é¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¤¤½¤¦¤Ê¿ÍÊª¤ÎÌò¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¼çÌò¤«¤éÏÆÌò¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌò¤òÈà¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤ÀäÌ¯¤Ê²¹ÅÙ´¶¤Ç±é¤¸¤é¤ì¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤ËºÇ¶á½Ð±é¤·¤¿±Ç²è¤Ç¤Ï¥·¥ê¥¢¥¹¤ÊÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¶¯¤¯¡¢ºòÇ¯¤Ï¡ÖÀÅ¤«¤Ê±«¡×¡ÖÀ¸¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¡Öµã¤¯»Ò¤Ï¤¤¤Í¤¨¤¬¡×¤ÈÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¤½¤ì¤¾¤ìºÙ¤«¤Êµ¡Èù¤ä´ËµÞ¤òµá¤á¤é¤ì¤ëÆñ¤·¤¤Ìò¤É¤³¤í¤ò¸«»ö¤ËÂÎ¸½¡£º£Ç¯¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ö¤¹¤Ð¤é¤·¤À¤³¦¡×¡Ö¤¢¤Îº¢¡£¡×¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¥¿¥¤¥×¤Î°Û¤Ê¤ëÌòÊÁ¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤ÎÌò¤âÃçÌî¤µ¤ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÈÌò¤Î¿¼¤ß¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤Ç¤â¡¢¡Ö¤³¤ÎÎø¤¢¤¿¤¿¤á¤Þ¤¹¤«¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø¡¦¼ù¡¹¡Ê¿¹¼·ºÚ¤µ¤ó¡Ë¤ò¤¤¤Á¤º¤Ë»×¤¦¤â¤Ê¤«¤Ê¤«Êó¤ï¤ì¤Ê¤¤ÀÄÇ¯¡¦¿·Ã«¤ò¹¥±é¡£¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡Ö¤¢¤Î¥³¤ÎÌ´¤ò¸«¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¸¶ºî¤Î¼¹É®¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ëÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡¦»³Î¤Î¼ÂÀ¤µ¤óÌò¤ò¸«»ö¤ËÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï4·î¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¥³¥ó¥È¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë½Ð±é¤È¡¢¡Ö¤â¤·ÀÎÏÃ¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬ÁÊ¤¨¤é¤ì¤¿¤é¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÀßÄê¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖÀÎÏÃË¡Äî¡Á¡ØÅíÂÀÏº¡ÙºÛÈ½¡×¡ÊNHK¡¦E¥Æ¥ì¡Ë¤ËÅíÂÀÏºÌò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢ÀÐ¶¶¤µ¤ó¤Ï¡Ö±Ç²è Ìë¶õ¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤âºÇ¹âÌ©ÅÙ¤ÎÀÄ¿§¤À¡×¡Ê2017Ç¯¡Ë¤ÇÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤µ¤ó¤È¤Î¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ°ÊÍè¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ö¤¤ß¤ÎÄ»¤Ï¤¦¤¿¤¨¤ë¡×¡Ê2018Ç¯¡Ë¡¢¡Ö¤¤¤Á¤´¤Î±´¡×¡Ê2019Ç¯¡Ë¡¢¡Ö¿Í¿ô¤ÎÄ®¡×¡Ê2020Ç¯¡Ë¤È¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¥Ò¥í¥¤¥óÁü¤òÂÎ¸½¤·¡¢¸ÄÀÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï±Ç²è¡Ö¤¢¤Î¤³¤Ïµ®Â²¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤¤¿¤¤¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤Ê¤¬¤é¤â¼«¤é¤ÎÀ¸¤Êý¤ËÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ä¡¢¿Ä¤Î¤¢¤ë½÷À¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤ÊÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤âÂ¸ºß´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¤É¤³¤«°ú¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ëÌ¥ÎÏ¤ò»ý¤ÄÀÐ¶¶¤µ¤ó¡£Èà½÷¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤ò¤è¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡ÖÅìµþ¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¡ÊFOD¡¢Amazon¥×¥é¥¤¥à¡¦¥Ó¥Ç¥ª¡Ë¤Ç¤ÎÀÖÌ¾¥ê¥«Ìò¤È¡Ö¤³¤ÎÎø¤¢¤¿¤¿¤á¤Þ¤¹¤«¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤ÎËÌÀîÎ¤ÊÝÌò¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡Á°¼Ô¤Ï¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ËÀµÄ¾¤ËÀ¸¤¤ë¡¢Å·¿¿¤é¤ó¤Þ¤ó¤Ç¼«Í³ËÛÊü¤ÊÀ³Ê¤ÎÌòÊÁ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸å¼Ô¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤Î¤¢¤ë¡¢°ìÊâ°ú¤¤¤¿Âç¿Í¤Î½÷À¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢¤³¤ÎËÌÀîÌò¤Ï¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤â¡¢ÃçÌî¤µ¤ó±é¤¸¤ë¿·Ã«¤È¹ç¤ï¤»¤Æ»ý¤Á¾å¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢Áê¼ê¤ò¤¤¤Á¤º¤Ë»×¤¦À¿¼Â¤Ê¿ÍÊÁ¤Ç¡¢¤è¤ê°ìÁØ¤ÎÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡4·î¤«¤é¤Ï¿·¥É¥é¥Þ¡ÖÂçÆ¦ÅÄ¤È¤ï»Ò¤È»°¿Í¤Î¸µÉ×¡×¡Ê´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ø¤Î½Ð±é¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥¤¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ½ù¡¹¤ËÆ¬³Ñ
¡¡Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ½ù¡¹¤ËÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤Æ¤¤¿¼ñÎ¤¤µ¤ó¡£¡Ö¥â¥È¥«¥ì¥Þ¥Ë¥¢¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¤¤¤Á¤º¤Ë¹¥¤¤Ê¿Í¤ò»×¤¦½÷À¡¢¡Ö»ä¤Î²ÈÀ¯É×¥Ê¥®¥µ¤µ¤ó¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤Ï»Å»ö°ì¶Ú¤ÇÉÔ´ïÍÑ¤Ê»Ð¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¿Æ¤È¤Î´Ø·¸¤Ë»×¤¤Çº¤à½÷À¡¢¡Ö¥ì¥Ã¥É¥¢¥¤¥º ´Æ»ëÁÜººÈÉ¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï»Å»öÃæ¤Î¥¥ê¤Ã¤È¤·¤¿ÌÜ¤È»þÀÞ¸«¤»¤ë²º¤ä¤«¤ÊÌÜ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¾ðÊóÊ¬ÀÏ´±¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ëÌòÊÁ¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Î°µÅÝÅª¤Ê±éµ»ÎÏ¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤¬¼ç±é±Ç²è¡ÖÀ¸¤¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¡¢°¦¡£¡×¡Ê2018Ç¯¡Ë¤Ç¤Î±éµ»¤Ç¤¹¡£²áÌ²¾É¤Ç°ú¤¤³¤â¤ê¤¬¤Á¤Ê¼«¤é¤Î´¶¾ð¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤º¡¢¼þ¤ê¤È¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤ë¤³¤È¤Ë¶ìÇº¤¹¤ë½÷À¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àè½Ò¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÌòÊÁ¤È¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¡¢¼ñÎ¤¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤¬¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ê±éµ»¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥É¥é¥Þ½Ð±é¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Èà½÷¤¬¤è¤êÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ºÇ¸å¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬Ê¡ÃÏ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£Ê¡ÃÏ¤µ¤ó¤ÏNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ê¤Ä¤¾¤é¡×¡Ê2019Ç¯ÅÙÁ°´ü¡Ë¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦±ü¸¶¤Ê¤Ä¡Ê¹À¥¤¹¤º¤µ¤ó¡Ë¤¬°ú¤¼è¤é¤ì¤¿¼ÆÅÄ²È¤ÎÄ¹½÷¡¦Í¼¸«»ÒÌò¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾¯¤·¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ê°ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¼«Ê¬¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Ç¡¢½é¤á¤Ï¡¢¤Ê¤Ä¤È¤Î´Ö¤Ë¤ï¤À¤«¤Þ¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î½ù¡¹¤Ë»ÐËå¤Î¤è¤¦¤ËÂÇ¤Á²ò¤±¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó¡¢¤Ê¤Ä¤òµß¤¦½ÅÍ×¤ÊÌò¤É¤³¤í¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤Ä¤¾¤é¡×¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢¤Ê¤Ä¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¿ÍÊÁ¤È¤·¤Æ¤¦¤Þ¤¯Êª¸ì¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¡¢¿§¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¡Ö½÷»Ò¹âÀ¸¤ÎÌµÂÌ¸¯¤¤¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç½ÅÅÙ¤Î¡ÖÃæÆóÉÂ¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ëÆÈÆÃ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥ä¥Þ¥¤¤ò±é¤¸¡¢¡Ö¡ô¥ê¥â¥é¥Ö¡ÁÉáÄÌ¤ÎÎø¤Ï¼ÙÆ»¡Á¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Éã¤ÎÅ¹¤ò¼êÅÁ¤¦¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¤Î°ìÌÌ¤È¥Ð¥«¥Ã¥×¥ë¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¤Û¤ÉÈà»á¤ÎÁ°¤Ç¸«¤»¤ë°ìÌÌ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò±é¤¸Ê¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2À¤ÇÐÍ¥¤Ê¤¬¤é¸Ä¡¹¤ÎÎÏ¤ÇÆÈ¼«¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÃÛ¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÆÈÆÃ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃçÌî¤µ¤ó¡¢ÀÐ¶¶¤µ¤ó¡¢¼ñÎ¤¤µ¤ó¡¢Ê¡ÃÏ¤µ¤ó¡£Èà¤é°Ê³°¤ËÂ¼¾åÆúÏº¤µ¤ó¤ä´²°ìÏº¤µ¤ó¤é¤â¶áÇ¯¡¢Ïª½Ð¤¬Áý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤â¼ã¼ê2À¤ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤Î³èÌö¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡£