¥Û¥ó¥Àµ¡¡¢¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼ÊØ±¿¹Ò³«»Ï¡¡¹ñÆâ½é¤Î°ìÈÌµÒ¸þ¤±
¡¡´Ý¹È¤Ï24Æü¡¢¥Û¥ó¥À¤Î¾®·¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¸¥§¥Ã¥Èµ¡¡Ö¥Û¥ó¥À¥¸¥§¥Ã¥È¥¨¥ê¡¼¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ñÆâ¤Ç½é¤á¤Æ°ìÈÌµÒ¸þ¤±¤Î¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼µ¡¤Î±¿¹Ò¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÎ®¹Ô¤Ç°ÜÆ°¤ÎÀ©Ìó¤¬¤¢¤ëÃæ¡¢¿Í¤È¤ÎÀÜ¿¨¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¸¥§¥Ã¥È¤Ø¤ÎÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÆüËÜ¹Ò¶õ¤È´Ý¹È¤¬½Ð»ñ¤¹¤ëJAL¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢¥Ó¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊÅìµþ¡Ë¤¬ÈÎÇäÁë¸ý¤È¤Ê¤ê¡¢º£·î¤«¤é¼õ¤±ÉÕ¤±¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£ÈñÍÑ¤ÏÅ·¸õ¤Ê¤É¤Î¾ò·ï¤ÇÊÑ¤ï¤ë¤¬¡¢1»þ´ÖÅö¤¿¤ê50Ëü¡Á60Ëü±ßÄøÅÙ¤¬ÌÜ°Â¡£¾èµÒ¤Ï5¿Í¤Þ¤Ç¤Ç¡¢´ë¶È¤Î·Ð±Ä¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼Ò°÷¤Î½ÐÄ¥¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤âÁÛÄê¤¹¤ë¡£