¡Ø°ËÅì²È¤Î¿©Âî¡Ù¡ÈÌ¼Ì»¡É¤ÎÉÛ»ÜÇî¤¬¶µ¤¨¤ë¡¢20Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤âËº¤ì¤Ê¤¤¡ÖÅÁÀâ¤ÎÎ¢¥ï¥¶¡×
¡Ö³Ö½µ¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î´Ö¤Î2½µ´Ö¤Ç1000ÄÌ°Ê¾å¤ÎÎ¢¥ï¥¶¤ÎÅê¹Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø°ËÅì²È¡Ù¤ÏÃç¤è¤·¤È¤¤¤¦ÉÛ»ÜÇî¡¢¡ÈÉÛ»Ü²È¡É¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿?
¡¡1997Ç¯¤«¤éÌó10Ç¯¤â»ëÄ°¼Ô¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¡Ø°ËÅì²È¤Î¿©Âî¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¢°Ê²¼¡¢¡Ø°ËÅì²È¡Ù¡Ë¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢½Ð±é¼Ô¤Î¤Ò¤È¤ê¡¢ÉÛ»ÜÇî¤À¡£
¡Ø°ËÅì²È¡Ù¤Ï¡¢À¸³è¤ËÌòÎ©¤Ä¡¢»ëÄ°¼ÔÅê¹Æ¤Î¡ÉÎ¢¥ï¥¶¡É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÈÖÁÈ¡£°ËÅì»ÍÏº¤òÉãÌò¤È¤·¤Æ¡¢Êì¡¦¸Þ·î¤ß¤É¤ê¡¢Ä¹½÷¡¦RIKACO¡¢Ä¹ÃË¡¦»°Âð·ò¡ÊV6)¡¢¼¡½÷¡¦»³¸ýÈþº»¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¿Ê¹Ô¡£
¡¡ÉÛ»Ü¤ÏRIKACO¤ÎÉ×¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£¡Ø·¯¤¬±³¤ò¤Ä¤¤¤¿¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¸å¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤¬¼ç¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼½Ð±é¤Ï¤Û¤Ü½é¡£¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©
¡Ö¤½¤ÎÅö»þ¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬¡È¤³¤¦¤¤¤¦»Å»ö¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤«¡É¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¤Í¡£¥¥ã¥¹¥È¤â°ËÅì»ÍÏ¯¤µ¤ó¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢°Â¿´´¶¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Î¢¥ï¥¶¾Ò²ð¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤¬¡¢¼Â¤ÏÈÖÁÈ³«»ÏÅö½é¤ÏÆâÍÆ¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö½é¤á¤Î¤³¤í¤ÏÎ¢¥ï¥¶¤ÏÃ±¤Ê¤ë1¥³¡¼¥Ê¤Ë²á¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤ï¤¬²È¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤ÎÅê¹Æ¤òÅÁ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤Û¤Î¤Ü¤Î¤·¤¿´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤Þ¤ê»ëÄ°Î¨¤Ï¿¤Ó¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤·¤¯¤Æ¡¢¤Ï¤¸¤á¤ÎÈ¾Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ï¥Æ¥³Æþ¤ì¤ÇÆâÍÆ¤¬ÆóÅ¾»°Å¾¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Ë¡ÉÎ¢¥ï¥¶¡É¤¬¤É¤ó¤É¤ó¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡£È¾Ç¯¸å¤Ë¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ëµ²±¤Î¤¢¤ëÎ¢¥ï¥¶¾Ò²ðÈÖÁÈ¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
ÌÜ¤«¤é¥¦¥í¥³¤ÎÎ¢¥ï¥¶
¡¡³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ëÎ¢¥ï¥¶¤Ï¤¢¤ë¡©
¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¡£ÆÃ¤ËÌÜ¤«¤é¥¦¥í¥³¤¬Íî¤Á¤¿¤Î¤Ï¡¢É÷Ï¤¾å¤¬¤ê¤Ë¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤ò¹ø¤Ë´¬¤¯¤È¤¡¢¾å¤ÎÊý¤ò³°Â¦¤ËÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¤º¤êÍî¤Á¤Ê¤¤¡¢¤Ã¤Æ¤ä¤Ä¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤±¤Ã¤³¤¦·ã¤·¤¤¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤Ã¤Æ¤âÁ´¤¯Íî¤Á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÌ¤¤À¤Ë»È¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£Ìµ°Õ¼±¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤¯¤é¤¤¡×
¡¡¥Ï¥Þ¤Ã¤¿Î¢¥ï¥¶¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖT¥·¥ã¥Ä¤Ë¹¥¤¤Ê¼Ì¿¿¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤Ç¤¤ëÎ¢¥ï¥¶¤â·ë¹½¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¼Ì¿¿¤ò¥«¥é¡¼¥³¥Ô¡¼¤Ç³ÈÂç¤·¤Æ¡¢¸Ò¤ò¤Ä¤±¤Æ¥¢¥¤¥í¥ó¤Ç¥·¥ã¥Ä¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤¿¤éÅ¾¼Ì¤µ¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£ÌÌÇò¤¯¤Ã¤Æ²È¤Ç¤â²¿½½Ëç¤Ã¤Æºî¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£»Ò¤É¤â¤ÎÂÎÁàÃå¤ËÌ¾Á°¤ò½ñ¤¯¤È¤¤Ë¡¢Çò¤Î¥Á¥ç¡¼¥¯¤Ç¤¢¤é¤«¤¸¤á²¼½ñ¤¤ò¤·¤¿¤¦¤¨¤ËÌýÀ¥Ú¥ó¤Ç½ñ¤¯¤ÈÀöÂõ¤·¤Æ¤â¤Ë¤¸¤Þ¤Ê¤¤¡¢¤È¤«¤Í¡£¤É¤³¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤òÈ¯¸«¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ë¤Û¤É¡¢¶Ã¤¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×
¡¡Î¢¥ï¥¶¤ò¼ÂºÝ¤Ë»î¤¹½Ð±é¼Ô¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÏÁ´ÉôËÜÊª¡£
¡ÖÂæËÜ¤Ë¤ÏÎ¢¥ï¥¶¤¬¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤«¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤ÎVTR¤ò¸«¤¿¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¼ÂÁ©¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤ÏËÜÈÖ¤À¤±¡£´ðËÜ¡¢½Ð±é¼Ô¤Ï¤ß¤ó¤ÊÁÇ¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¸ØÄ¥¤¬¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¤¹¤´¤¤Î¢¥ï¥¶¤Ï¡ÈËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¡ª¡É¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ï¤·¤ã¤°¤±¤É¡¢¡È¤³¤ì¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¡Ä¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Îº¹¤¬¤¼¤ó¤¼¤ó°ã¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÎ®¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡°ËÅì¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡¢Î¢¥ï¥¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤Ë¤®¤ä¤«¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÄ¹¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¸À¤¨¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²ó¿ô¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Îµ÷Î¥´¶¤Ï¤¹¤´¤¯¶á¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
Î¢¥ï¥¶´ë²è¤Ï°ËÅì²È¤¬¡È¸µÁÄ¡É
¡¡¶Ã¤¤ÎÎ¢¥ï¥¶¤ò³Ú¤·¤¯¾Ò²ð¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¿Íµ¤¤ò¸Æ¤Ó¡¢1999Ç¯¤ÎÇ¯ËöÆÃÈÖ¤Ç¤Ï27.4%¤È¤¤¤¦»ëÄ°Î¨¤òÃ¡¤½Ð¤¹¤Û¤É¤Ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤âÅö½é¤ÏÄ¹¤¯Â³¤¯¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤â¡É¤½¤ó¤ÊÈÖÁÈ¤¹¤°½ª¤ï¤ë¤è¡É¡É¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ÎÃÎ·ÃÂÞ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤À¤±¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¡¢¿ô»ú¤Ê¤ó¤Æ¼è¤ì¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡È¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£¤À¤±¤É¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¤Ç10Ç¯Â³¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤ËÎ¢¥ï¥¶Åª¤ÊÈÖÁÈ¤ä¡¢ÈÖÁÈÆâ¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬Áý¤¨¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£Î¢¥ï¥¶¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬À¤¤Ë¹¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢°ËÅì²È¤Î±Æ¶Á¤¬¤¹¤´¤¯Âç¤¤¤¤È»×¤¦¡×
¡Ø°ËÅì²È¡Ù¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Þ¤ÇÁ´À¤Âå¤¬¸«¤é¤ì¤ë°Â¿´´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅö»þ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤ÎÈÖÁÈ¤Ï°ËÅì²È¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Þ20Âå¸åÈ¾¡Á30Âå¤Î¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ë¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¡É³Ú¤·¤¯¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡É¤Ã¤ÆÏÃ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢²¶¤°¤é¤¤¤Î50Âå¤È¤«¤½¤ì°Ê¾å¤Î¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤â¸«¤Æ¤¿¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤â¤¦½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é10²¿Ç¯¤â¤¿¤Ä¤±¤É¡¢Ì¤¤À¤Ë¤¤¤í¤ó¤ÊÀ¤Âå¤¬¤¤¤¤ÈÖÁÈ¤À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¼Á¤Î¤¤¤¤ÈÖÁÈ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¹¤¤À¤Âå¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¡Ø°ËÅì²È¡Ù¡£¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿Î¢¥ï¥¶¤Ï¡¢º£¤â¤¢¤Ê¤¿¤Î²È¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¡Ä!?