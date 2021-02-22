µÚÀîÆà±û¤Î¡Ö¥²¡¼¥àÆ°²è¡×¤Ë¥Õ¥¡¥óÌåÀä¡¡°Àï¶ìÆ®¤¹¤ë»Ñ¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¯¤ÆºÇ¹â¤Ç¤¹¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎµÚÀîÆà±û¤µ¤ó¡Ê39¡Ë¤¬2021Ç¯2·î19Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤Ê¤ª¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç¸ø³«¤·¤¿Æ°²è¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤À¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª¥Ö¥é¥¶¡¼¥º3¤ËÄ©Àï¡ª¡ª¡×¤Ç¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢µÚÀî¤µ¤ó¤¬±ýÇ¯¤ÎÌ¾¥²¡¼¥à¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª¥Ö¥é¥¶¡¼¥º3¡×¤ËÄ©Àï¤¹¤ë´ë²è¤À¡£»ÈÍÑ¤¹¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡ÖNintendo Switch¡×¤Ç¡¢µÚÀî¤µ¤ó¤Ï¡Ö1988Ç¯¡ÊÈ¯Çä¡Ë¤Ã¤Æ¡Ê¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°²èÌÌ¤Ë¡Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£»ä¤Ï1981Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¡¢¾®³Ø¹»¤Î»þ¤È¤«¤Í¡¼¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡¼¡ª¡¡²û¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¼¡ª¡×¤È°ÕÍßËþ¡¹¡£À©¸Â»þ´Ö20Ê¬¤Ç¤É¤³¤Þ¤Ç¿Ê¤á¤ë¤«¤ò»î¤¹¥¿¥¤¥à¥¢¥¿¥Ã¥¯Êý¼°¤Ç¡Ö¥Þ¥ê¥ª3¡×¤ËÄ©¤ó¤À¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
°Õµ¤ÍÈ¡¹¥²¡¼¥à¤ò»Ï¤á¤ë¤â...
¡Ö¤Þ¡¢1ÌÌ¤Ï¥¯¥ê¥¢¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë¥²¡¼¥à¤ò»Ï¤á¤¿µÚÀî¤µ¤ó¡£Æñ¤Ê¤¯¥ï¡¼¥ë¥É1¡Ê1ÌÌ¡Ë¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸1¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸2¤ò¥×¥ì¥¤¤·»Ï¤á¤¿¤¬¡¢½ªÈ×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥¯¥ê¥Ü¡¼¤Ë¾×ÆÍ¤·¼ºÇÔ¡£ºÆÅÙÄ©Àï¤·¡¢Ìµ»ö¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¼¡¤Ë¡¢³«»ÏÁ°¤Ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿µÚÀî¤µ¤ó¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸3¤ËÄ©Àï¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸3¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É1¥¯¥ê¥¢¤Ë¤ÏÉ¬¿Ü¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤âÆ±ÍÍ¡Ë¡¢¥¿¥¤¥à¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÆæ¤Ê¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢µÚÀî¤µ¤ó¤Ï¤«¤Þ¤ï¤ºÄ©Àï¡£¥Ö¡¼¥á¥é¥ó¥Ö¥í¥¹¤Ë¾×ÆÍ¤·¼ºÇÔ¤¹¤ë¤ÈºÆÅÙÄ©Àï¤¹¤ë¤â¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¤ÏÆ§¤ß¤Ä¤±¤¿¥Î¥³¥Î¥³¤ò»ý¤Á¾å¤²¤¿ºÝ¤Ë¥Î¥³¥Î¥³¤¬Éü³è¤·¡¢¤ä¤Ï¤ê¼ºÇÔ¡£3ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ç²¿¤È¤«¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
ÅÙ½Å¤Ê¤ë¼ºÇÔ¤Ë¤è¤ê¡¢¤¢¤È3²ó¼ºÇÔ¤¹¤ë¤È¥²¡¼¥à¥ª¡¼¥Ð¡¼¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿µÚÀî¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥ï¡¼¥ë¥É1¥¯¥ê¥¢¤Ø¸þ¤±¤ÆÆÍ¤¿Ê¤à¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¼¡¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢Á°È¾¤Î»³¾ì¤Ç¤¢¤ë¡ÖºÖ¡×¡£¤½¤ÎºÇ¿¼Éô¤ËÀø¤à¡Ö¥Ö¥ó¥Ö¥ó¡×¤òÅÝ¤¹¤È¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ë¤¬½Ð¸½¤·¡¢¤½¤ì¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¥Þ¥Ã¥×¾å¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¥ë¡¼¥È¤¬ÃÂÀ¸¡£²¾¤Ë¥²¡¼¥à¥ª¡¼¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢°ìÉô¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈô¤Ð¤·¤ÆÀè¤Ë¿Ê¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë½ÅÍ×¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢µÚÀî¤µ¤ó¤ÏÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë3²ó¼ºÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥²¡¼¥à¥ª¡¼¥Ð¡¼¡£¤·¤«¤·¡¢¤Þ¤ÀÀ©¸Â»þ´Ö¤Î20Ê¬¤Ë¤ÏÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥³¥ó¥Æ¥£¥Ë¥å¡¼¤òÁªÂò¤·¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÂ³¤±¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
20Ê¬¤¬·Ð²á¤·¡¢¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤Ï...
ºÖ¤ò¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Á´¤¯¤Î½é´ü¾õÂÖ¤«¤é¤ÎºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿µÚÀî¤µ¤ó¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸1¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸2¤ò¥Î¡¼¥ß¥¹¤Ç¥¯¥ê¥¢¤·¡¢Á°²ó¤òÈ¿¾Ê¤·¤¿¤Î¤«¥¹¥Æ¡¼¥¸3¤ËÄ©¤Þ¤º¤ËºÖ¤ËÄ¾¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢2²ó¤Î¼ºÇÔ¤Î¤Î¤Á¡¢ºÖ¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥ï¡¼¥ë¥É1¤Î¸åÈ¾¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸5¤Ï1²ó¤Î¥ß¥¹¤Î¤Î¤Á¤ËÀ®¸ù¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç»Ä¤ê»þ´Ö¤Ï2Ê¬¤È¤Ê¤ê¡¢20Ê¬¤Ç¤Î¥ï¡¼¥ë¥É1¥¯¥ê¥¢¤ÏÀäË¾Åª¤Ê¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âµÚÀî¤µ¤ó¤Ï¥²¡¼¥à¤òÂ³¹Ô¤¹¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸6¤ÇÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë3²ó¼ºÇÔ¤·¡¢2ÅÙÌÜ¤Î¥²¡¼¥à¥ª¡¼¥Ð¡¼¡£¤·¤«¤·¡¢º£ÅÙ¤Ï¡ÖºÖ¡×¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸5¤«¤é¤ÎºÆ³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸5¤ËÄ©¤ó¤Ç1²óÌÜ¤Î¼ºÇÔ¤ò·Þ¤¨¤¿ÃúÅÙ¤½¤Î½Ö´Ö¤ËÀ©¸Â»þ´Ö¤Î20Ê¬¤òËþÎ»¤·¡¢¥¿¥¤¥à¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ï½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¸å¡¢µÚÀî¤µ¤ó¤Ï²¿¤È¤«¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÍê¤ß¹þ¤ó¤Ç¥¿¥¤¥à¥¢¥¿¥Ã¥¯½ªÎ»¸å¤â¥²¡¼¥à¤òÂ³¹Ô¡£¤½¤Î¸å¤â¿ô¡¹¤Î¼ºÇÔ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó»þÂå¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¶Ø¤¸¼ê¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡Ö´¬¤Ìá¤·µ¡Ç½¡×¡Ê¼ºÇÔ¤ÎÄ¾Á°¤Ê¤É¡¢¹¥¤¤Ê½Ö´Ö¤ËÌá¤ì¤ëµ¡Ç½¡Ë¤Þ¤Ç¤âÆ°°÷¤·¤Æ¡¢çåÆñ¿É¶ì¤ÎËö¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É1¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤é¡¢ËÜ¿ÍÛ©¤¯Ìó30Ç¯¤Ö¤ê¤È¤¤¤¦¡Ö¥Þ¥ê¥ª3¡×¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ËÂÐ¤·¡¢YouTube¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¥Þ¥ê¥ª¤È¤«²û¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¡¤Ã¤Æ¤«¥Þ¥ê¥ª¤è¤êµÚÀî¤µ¤ó¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¡ËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¡£Â¾¤Ë¤â¡¢¡Ö¤Þ¤µ¤Ë»Ò¶¡¤Îº¢¤ËÌá¤Ã¤Æ¥×¥ì¥¤¤¹¤ë»Ñ¤¬¡¢¤Þ¤¿²Ä°¦¤¯¤ÆºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤½¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¾Î¤¨¤ëÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊJ-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¡¡ºä²¼Êþ±Ê¡Ë