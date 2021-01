Qアノン騒動とオウム事件

トランプ大統領の支持者らによる米連邦議会議事堂の襲撃事件で、司法省はQアノンの信奉者や州議会議員などを相次いで起訴しました。

世界的な衝撃を呼んだのは、現役の大統領による「反乱の扇動」もそうですが、やはり陰謀論が死者を生み出すほど、強力な信念体系と化している現実を突き付けられたことです。

日本でもこのムーブメントに積極的に加担する人々が一定数存在しています。これらの事実について、かつて世間を揺るがしたオウム真理教による一連の事件を引きながら、不正選挙疑惑からの急進化の流れに共通する傾向を見い出し、「カルト性」「カルト的」というキーワードで警鐘を鳴らす識者も出てきています。

〔PHOTO〕gettyimages

しかし、今回のQアノン騒動とオウム事件を安易に結び付け、カルトとレッテルを貼ってしまうのは少し違和感があります。

そもそも、わたしたちは物事が思い通りにならない事態に直面した際、誰かがその実現を阻んでいるという被害妄想的な考えを持ちやすく、それは左派であっても右派もあってもまったく関係ないからです。

また、今や陰謀論がよくできたゲームとして消費されているというエンターテインメントの視点も見逃すことになり、「あっちの側に行っちゃった人」と認定することは問題の矮小化にもつながります。

陰謀論に走りやすいのは誰か

まず、Qアノンとは、一部のエリートから構成される悪魔崇拝をする小児性愛者の秘密結社が、政治やメディアを支配する「ディープ・ステート(闇の政府)」として暗躍し、米連邦政府を裏で操っているとの見方を支持する人々のことです。そしてトランプ米大統領は、ディープ・ステートと戦っているヒーローだというのです。もともとは2017年に政府の内通者を自称する「Q」が匿名掲示板に投稿したことが発端になっています。

とはいえ、Qアノンの多くがそれをすべて鵜呑みにしてるわけでもありません。分かりやすくいえば、それは現状に不満を持つ反乱分子をゆるやかに束ねる"魅力的なパッケージ"として機能しており、自分たちの利益を侵害する何者かに乗っ取られた政府という悪夢的なイメージに対して、反撃の狼煙を上げるための英雄的なシンボルとなっているに過ぎないのです。単に政府への不信感から便乗している人々も多くいます。

〔PHOTO〕gettyimages

心理学者のジョシュア・ハートは、陰謀論に走りやすい人々に関する調査分析を行ない、その性格的な因子を「スキゾタイピー」(統合失調症的な傾向)と呼びました。「比較的信頼できない傾向があり、思想的に偏屈で、異常な知覚体験(実際には存在しない刺激を感じるなど)をしやすい特徴を持つ」と述べ、これは自分に特有のものだと感じたい欲求があると指摘したのです(Something’s going on here:Building a comprehensive profile of conspiracy thinkers/The Conversation)。

彼らは、「世界が危険な場所」であると捉えがちで、「あらゆる兆候」に差し迫った危機を発見しようとします。このような被害妄想的な感受性は、近年先進国における中間層の崩壊をきっかけに拡大しています。

日本では、左派を中心にムサシ社製の票計測機が自民党の候補者に有利になるよう仕組まれているという疑惑が蔓延していましたが、Qアノン界隈から発信された米大統領選の不正選挙説では、右派が片っ端から取り込まれています。イデオロギーはほとんど関係ないのです。

長期にわたる経済の停滞や社会の不安定化などによって、自己の尊厳の確保が困難になった人々が急増したことが背景にあり、いわば失われた自己の尊厳を回復するための「尊厳回復運動」と表現するのが妥当と思われます。

そこには「クソみたいな世界」から解放してくれることを実現してくれる/妨害する勢力の二項対立に還元しようとする思考に特徴的な救済願望があります。コロナ禍でさらに状況は悪化の一途を辿っています。

Qアノンという「ゲーム」

また、すでに様々な識者が言及していますが、Qアノンは、退屈しのぎのゲームという側面があります。いわゆる代替現実ゲーム(ARG)です。ARGとは、実際の日常世界を舞台に架空の物語が展開されるプレイヤー参加型のゲームのことです。

一般的なものと大きく異なるのは、制作者・仕掛け人が事実上不在であり、融通無碍(ゆうずうむげ)であるということです。最終的な着地点も定かではありません。

ゲームデザイナーであるジェイン・マクゴニガルが提唱するような「幸せになれるゲーム」とは程遠く、実際に街頭に繰り出して敵対勢力への暴力行為すら招きます。

けれども、達成感やカタルシスを味わえる点は変わりません。これはソーシャルメディアの閉鎖性も一役買っています。色褪せた現実を埋め合わせるべく要請された「あえて代替現実を愛でる」作法なのです。

一部の過激なプレイヤーのスタンドプレイのお陰で、他のプレイヤーは心底から沸き立ちます。陰鬱な気分も吹き飛ぶというわけです。

陰謀論に意外と古い歴史あり

加えて重要なのは、アメリカ特有の陰謀論事情です。とりわけ米連邦議会議事堂の襲撃事件に関しては考慮しないわけにはいかないでしょう。

神学者の森本あんり氏が明快に述べているように、「陰謀論は、米国では建国当時からの伝統」だからです。

「ワシントンの中央政府はフリーメーソンに操られている」という古典的な物語に始まり、20世紀には財閥、共産主義、リベラル勢力が標的となり、Qアノンではディープステートが陰謀の黒幕とされている。根底にあるのは、政治学者のリチャード・ホーフスタッターも指摘した「我々は誰かに狙われている」という偏執的な不安です(「『Qアノン』陰謀論、米大統領選に影響? 森本あんり・国際基督教大教授、中山俊宏・慶応大教授」/朝日新聞デジタル/2020年10月30日)。

『パラノイア合衆国 陰謀論で読み解く《アメリカ史》』(鍛原多惠子訳、河出書房新社)を著したジェシー・ウォーカーは、その起源を少なくとも建国前の17世紀の北米先住民(インディアン)との闘争にまでさかのぼろうとします。

ウォーカーは、入植者がインディアンを悪魔の崇拝者とみなし、組織化された陰謀を恐れていた事実を挙げます。これはいわば「外からの敵」ですが、悪魔を崇拝する者による陰謀という構図はそのままで、陰謀の主体が政府を操る秘密結社という「上層の敵」になっただけだというのです。

そして、今やそこに森本氏のいう「『正統な世界観』の揺らぎ」(前掲記事)が広範な影響をもたらしています。

従来常識的だった慣行や暗黙のルールを覆すトランプのような存在は、様々な伝統や社会組織の弱体化が進む世界においては、図らずもアンチヒーローのごとき輝きを帯びてしまうのです。

「上層の敵」を倒す痛快かつエポックメイキングな扇動者として受容され得る危険性があるのです。しかも前述の「尊厳回復運動」の一面がありますので、究極的には陰謀が真実かどうかは重視されません。

わたしたちにできること

ネットのコミュニティにおいては、どんなマイナーな言説であっても、小さな市民権が得られます。

手っ取り早く不安を解消するには、同じ不安を持つ人々と連帯するのが良く、心理的には被害者意識の肯定に、ゲームのプレイヤーとしては仲間の獲得につながります。

しかし、世界が特定の何者かによってコントロールされているといった信念は、無力感や不毛さをすべて外部要因のせいにするペテンでしかありません。

通常、国家や企業や少人数のグループでさえもがそれぞれ別の意志決定で動いており、そうであるがゆえに現在の感染症対策一つ取ってもまったく予期せぬ結果を生んでしまいますが、このような複雑性と不確実性を視界から徹底して排除する"おまじない"と化すのです。

わたしたちが直視しなければならない厳しい現実をハリウッドのパニック映画さながらに単純化するのです。

新世界秩序(New World Order)とは、要するに、人類が救済されることへの願望を反転させた陰画(ネガ)のようなものでしかありません。

早急な体制変革とスペクタクルを激しく求めているのです。Qアノン信奉者の間で語られる「嵐」(The Storm)や「大いなる覚醒」(The Great Awakening)という言葉は、まさにその終末論的なイマジネーションを明確に示しています。

〔PHOTO〕gettyimages

もちろん、これらの妄想を規制することも罰することも不可能であり、むしろあってはならないことでしょう。けれども、妄想への感染は想像以上に厄介な事態を引き起こし、社会をさらなる混乱に陥れる可能性が否めません。

この先Qアノンのような物語が求心力を失ったとしても、「尊厳回復」と「エンタメ」の最強の組み合わせは、わたしたちの身近なところで感染の機会を窺っています。それらの背後にある「取り残される不安」を手当てしなければ、どんなに善良な人物であっても引きずり込まれかねません。

わたしたちは、自分たちが置かれている微妙な立ち位置を自覚し、もっと戦略的に振る舞っていく必要があるのです。