´ÝµµÀ½ÌÍ¡¢¡Ö¿À¸Íµí¤ÈÆÃÂç³¤Ï·Å·¤¦¤É¤ó¡×¤ò¿·½Õ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä
´ÝµµÀ½ÌÍ¤Ï¡¢2021Ç¯1·î1Æü¤«¤é1·î11Æü¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡Ö¿À¸Íµí¤ÈÆÃÂç³¤Ï·Å·¤¦¤É¤ó¡×¤òÁ´¹ñ¤Î´ÝµµÀ½ÌÍÅ¹ÊÞ¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¡£
2020Ç¯10·î¤ËÈÎÇä¤·Â¿¤¯¤ÎÅ¹¤Ç´°Çä¤È¤Ê¤ë¤Û¤É¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¿À¸Íµí¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤¦¤É¤ó¤ò¡¢2021Ç¯¤ÎÇ¯ÌÀ¤±¤ËÉü³è¤µ¤»¤ÆÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¡Ö¿À¸Íµí¤ÈÆÃÂç³¤Ï·Å·¤¦¤É¤ó¡×(ÊÂ/1,080±ß)¤Ï¡¢¸·¤·¤¤´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤¿Áª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¿À¸Íµí¤ÈÆÃÂç³¤Ï·Å·¤òìÔÂô¤Ë¤Î¤»¤¿°ìÉÊ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¦¤É¤ó¤ÈÆÃÂç³¤Ï·Å·¤¬¶Ì»Ò¤¢¤ó¤ËÍí¤à¡ÖÆÃÂç³¤Ï·Å·¶Ì»Ò¤¢¤ó¤«¤±¤¦¤É¤ó¡×(ÊÂ/690±ß)¤âÆ±»þÈÎÇä¤¹¤ë¡£¿©´¶¤Î°Û¤Ê¤ë3¼ï¤Î³¤¤Î¹¬¡Ö³¤Ï·¡×¡Ö¤«¤Ë¡×¡Ö¤ï¤«¤á¡×¤¬Ç®¡¹¤Î¶Ì»Ò¤¢¤ó¤ÈÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤Î¤¦¤É¤ó¤ËÍí¤ß¹ç¤¦¡¢¤ªÀµ·î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î°ìÇÕ¤È¤Î¤³¤È¡£¢¨²Á³Ê¤ÏÁ´¤ÆÀÇ¹þ