ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤¬º´¡¹ÌÚ´õ¤ò¾Î»¿¡Ö¤¹¤²¤¨¤Ê¡¢¤¿¤¤¤·¤¿¥¿¥Þ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡¡£¶ÆüÊüÁ÷¤Î£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×¤Ç¡¢ÉÔÎÑÌäÂê¤Ç¼Õºá²ñ¸«¤·¤¿ÅÏÉô·ú¡Ê£´£¸¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤ÇºÊ¤Îº´¡¹ÌÚ´õ¡Ê£³£²¡Ë¤ÈÉÔÎÑÁê¼ê¤Î½÷À¤¬ÅÅÏÃ¤ÇÄ¾ÀÜÏÃ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¡¢ÅÏÉô¤¬¡Ê¸òºÝ¤¬¡Ë·ëº§Á°¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¡¢Áê¼ê¤Î½÷À¤È¸ýÎ¢¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò²ñ¸«¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ýÎ¢¹ç¤ï¤»¤Ï¸å¡¹¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ë¤â¥Ð¥ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡Ê£·£°¡Ë¤Ïº´¡¹ÌÚ´õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¹¤²¤¨¤Ê¡¢¤¿¤¤¤·¤¿¥¿¥Þ¤À¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤¿¡£·ëº§¤¹¤ëÁ°¤À¤í¤¦¤¬¡¢¸å¤À¤í¤¦¤¬ÉÔÎÑ¤·¤¿¤éµö¤»¤Ê¤¤½÷À¤¬Â¿¤¤¤À¤í¤¦¤«¤é¡×¤È¤·¡¢º´¡¹ÌÚ¤Îµ¤»ý¤Á¤Î¶¯¤µ¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£