「おジャ魔女どれみエピソード総選挙」上位3作品発表
「おジャ魔女どれみ」20周年を記念して製作された映画『魔女見習いをさがして』が今月13日から全国の劇場で公開中。テレビシリーズ「おジャ魔女どれみ」全201話の中からファンにお気に入りのエピソードを投票してもらう「おジャ魔女どれみエピソード総選挙」の上位3作品が発表された。投票数1万票超の中から選ばれた上位3作品は、今年12月31日までの期間限定で「東映アニメーション公式YouTubeチャンネル」にて無料配信されることも決定した。
【動画】『魔女見習いをさがして』本編冒頭6分アヴァン映像
第1位は『おジャ魔女どれみドッカ〜ン！』第51話「〜ありがとう！また会う日まで〜」。第2位は『おジャ魔女どれみドッカ〜ン！』第40話「〜どれみと魔女をやめた魔女〜」。第3位は『おジャ魔女どれみ♯』第49話「〜さよならハナちゃん〜」だった。
■動画URL（配信期間：11月21日（土）〜12月31日（木）後11：59まで）
第1位：『おジャ魔女どれみドッカ〜ン！』第51話「〜ありがとう！また会う日まで〜」
https://www.youtube.com/watch?v=MxF6EKZFB3g
第2位：『おジャ魔女どれみドッカ〜ン！』第40話「〜どれみと魔女をやめた魔女〜」
https://www.youtube.com/watch?v=viIbR4TrvFk
第3位：『おジャ魔女どれみ♯』第49話「〜さよならハナちゃん〜」
https://www.youtube.com/watch?v=S7aIvJF5E7w
【動画】『魔女見習いをさがして』本編冒頭6分アヴァン映像
第1位は『おジャ魔女どれみドッカ〜ン！』第51話「〜ありがとう！また会う日まで〜」。第2位は『おジャ魔女どれみドッカ〜ン！』第40話「〜どれみと魔女をやめた魔女〜」。第3位は『おジャ魔女どれみ♯』第49話「〜さよならハナちゃん〜」だった。
■動画URL（配信期間：11月21日（土）〜12月31日（木）後11：59まで）
第1位：『おジャ魔女どれみドッカ〜ン！』第51話「〜ありがとう！また会う日まで〜」
https://www.youtube.com/watch?v=MxF6EKZFB3g
第2位：『おジャ魔女どれみドッカ〜ン！』第40話「〜どれみと魔女をやめた魔女〜」
https://www.youtube.com/watch?v=viIbR4TrvFk
第3位：『おジャ魔女どれみ♯』第49話「〜さよならハナちゃん〜」
https://www.youtube.com/watch?v=S7aIvJF5E7w